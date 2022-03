LIVE TEXT | Război în Ucraina. Soldaţii ruşi ar fi primit ordine să ţintească zone rezidenţiale. Zelenski: Sancţiunile împotriva Rusiei au venit „cam târziu”

GALERIE FOTO

UPDATE 08.39 Luptele intense din jurul Iziumului au distrus mare parte din oraş, afirmă oficiali locali, iar noi imagini din satelit arată amploarea dezastrului în oraşul din estul Ucrainei, potrivit CNN.

Acestea arată un crater masiv, de aproximativ 12 metri diametru, într-o zonă din centrul oraşului. Ruinele arse ale unei şcoli se află într-o parte a craterului, iar în cealaltă un teren de fotbal. O parte a spitalului de peste drum este de asemenea distrusă.



FOTO Maxar Technologies/CNN

UPDATE 08.09 Mihail Podoleak, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spune că războiul din Ucraina s-ar putea prelungi de la câteva zile până la câteva săptămâni sau chiar mai mult. Podoleak consideră că Rusia încearcă să intimideze Ucraina distrugând oraşe şi creând catastrofe umanitare, pentru că armata rusă este incapabilă să lupte cu armata ucraineană, notează IPN.

Consilierul preşedintelui Zelenski a menţionat că războiul din Ucraina a spulberat miturile despre grandoarea armatei ruse care s-a dovedit a fi una complet nepregătită, fără nicio strategie militară. Totuşi, el spune că Ucraina nu subestimează capacităţile Federaţiei Ruse de a-şi pune la bătaie propriii cetăţeni şi de a folosi tactica încercuirii oraşelor, pentru a crea adevărate catastrofe umanitare, strategie pusă în aplicare în Siria.

UPDATE 07.20 SUA estimează că Ucraina a derulat, cel mai probabil, un atac de succes împotriva navelor ruseşti din Berdeansk, potrivit unui oficial al apărării, citat de CNN. Nu este clar, totuşi, ce tip de armă sau arme au fost folosite în atac.

Estimarea reia o declaraţie similară a Ministerului britanic al Apărării, care a arătat că forţele ucrainene au atacat „ţinte valoroase” în zonele din Ucraina ocupate de ruşi, inclusiv o navă de desant şi depozite de muniţie din Berdeansk.

Joi, Ucraina a anunţat că a distrus Orsk, o navă de desant aflată în portul Berdeansk de la Marea Azov. Imagini video din oraş arătau nori de fum în zona portului şi mai multe explozii.

Cu o zi înainte, publicaţia de stat din Rusia RT a prezentat Orsk în portul Berdeansk, susţinând că poate transporta 20 de tancuri sau 40 de transportoare blindate.

UPDATE 05:45 Zelenski a avut un discurs la summit-ul Consiliului European de la Bruxelles în care le-a atras atenţia celor prezenţi că au aplicat sancţiuni împotriva Rusiei ”dar era puţin târziu”.

De asemenea, Zelenski le-a mulţumit celor din Consiliul European pentru sprijinul acordat Ucrainei şi a subliniat daunele aduse de către Rusia ţării sale. Zelenski a ţinut să precizeze că dacă sancţiunile ar fi fost aplicate mai rapid, Rusia nu ar mai fi intrat în război.

UPDATE 05:42 Joe Biden va face o vizită în oraşul Rzeszow, din Polonia, aflat la aproximativ 80 de kilometri de graniţa cu Ucraina. Preşedintele american va merge vineri seară în capitala Varşovia, acolo unde are programată o întâlnire cu preşedintele Andrzej Duda.

UPDATE 01:55 Şeful centrului de control al apărării naţionale din Rusia afirmă că va deschide un coridor în porturile ucrainene pentru 67 de nave străine care erau blocate în porturile din Ucraina.

Ucraina a pregătit o listă de necesităţi în materie de asistenţă militară. Lista a fost transmisă congresmanilor americani. Din aceasta reiese că ucrainenii au mare nevoie de rachete antiaeriene Stinger şi antitanc Javelin. Ucrainienii afirmă că au nevoie zilnic şi urgent de 500 de bucăţi pentru a face faţă atacurilor ruse.

UPDATE 23:27 Alexander Lukaşenko, liderul Belarusului, a avertizat că o propunere a Poloniei de a desfăşura o forţă occidentală de menţinere a păcii în Ucraina ar putea duce la declanşarea celui de-al Treilea Război Mondial.

Mii de oameni au ieşit pe străzile din Sofia, Bulgaria, pentru a protesta împotriva invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Mitingul a fost organizat după ce Zelenski a lansat un apel către întreaga lume să protesteze împotriva războiului în ziua în care se împlineşte o lună de la atacul ruşilor.

UPDATE 22.31 Ludmila Denisova a declarat, joi, că peste 400.000 de cetăţeni ucraineni au fost duşi fără voia lor în Rusia din mai multe oraşe ucrainene asediate.

Denisova este însărcinată în Parlamentul ucrainean cu drepturile omului. Aceasta a spus că soldaţii ruşi au luat oamenii din Mariupol şi alte oraş asediate, printre care se află şi 84.000 de copii.

UPDATE 21:28 Interceptări ale transmisiunilor radio obţinute de NYT arată faptul că soldaţii ruşi au primit ordine să ţintească zone rezidenţiale, relatează Business Insider.

Într-una din înregistrările publicate de The Times un soldat primeşte ordinul să „acopere zona rezidenţială cu artilerie” dar doar după ce mai întâi a scos „proprietatea” de acolo, posibil un cod pentru personal sau echipament, în opinia jurnalistului NYT Christiaan Triebert.

UPDATE 20.15 Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, avertizează, în cadrul discuţiilor desfăşurate joi, la Bruxelles, că deficitul alimentar „va fi real”.

„În ceea ce priveşte deficitele alimentare, da, am discutat despre deficitele alimentare şi va fi ceva real. Preţul plătit ca urmare a sancţiunilor nu este plătit doar de Rusia, este plătit şi de multe alte ţări, inclusiv ţările europene şi ţara noastră, şi pentru că Rusia şi Ucraina au fost coşul de pâine al Europei, ca să dăm doar exemplu grâului.

UPDATE 20.18 Publicaţia germană Spiegel anunţă că Germania ar fi furnizat deja arme Ucrainei în valoare de 37 de milioane de euro, mai mult decât arătau datele publice. Şi Finlanda a anunţat joi că va trimite echipament militar suplimentar Ucrainei, conform unui anunţ făcut de preşedintele Sauli Niinistö.

So far, Germany has supplied arms to #Ukraine for 37 million euros



According to SPIEGEL information, a confidential government list shows that #Germany has already given Ukraine more armaments than is publicly known.https://t.co/o38DcQbXeB — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

UPDATE 20.16 Ministerul de Externe al Ucrainei a anunţat, joi, că a transmis Belarusului să-şi reducă personalul diplomatic de la Kiev la cinci persoane, ca răspuns la expulzarea a 12 diplomaţi ucraineni din Belarus, miercuri, notează Reuters.

”Avertizăm autorităţile din Belarus că orice alt pas neprietenos faţă de Ucraina va primi un răspuns decisiv”, a informat Ministerul ucrainean de Externe într-un comunicat, citat de Reuters.

Relaţiile dintre Ucraina şi Belarus s-au răcit în urma invaziei Rusiei în Ucraina, care şi-a desfăşurat trupele pe teritoriul belarus înainte de iniţierea atacului, pe 24 februarie.

UPDATE 20.12 Preşedintele SUA, Joe Biden, anunţă că NATO va răspunde în eventualitatea în care Rusia va folosi arme chimice în Ucraina. „Am răspunde dacă le va folosi. Natura răspunsului ar depinde de natura utilizării”, a afirmat Biden, spunând că nu poate oferi alte informaţii.

Biden a declarat, de asemenea, că SUA va primi 100.000 de ucraineni în Statele Unite, concentrându-ne pe reunirea familiilor.

Biden: #NATO will increase the military assistance to Ukraine, give it additional weapons systems, including air defense systems



The alliance will provide #Ukraine with equipment for protection against chemical, biological and nuclear weapons, as well as cyber defenses. pic.twitter.com/SGQSfnxK0v — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

UPDATE 19.21 Fostul oligarh rus devenit opozant al lui Putin Mihail Hodorkovski, care în prezent trăieşte în exil după ce stat 10 ani în închisoare în Rusia, a dat un interviu pentru CNN în care a admis faptul că preşedintele rus este într-adevăr periculos, dar nu este un „sinucigaş”.

UPDATE 19.20 Preşedintele ucrainean le-a solicitat ţărilor G7 decuplarea Rusiei de la GPS. "Trebuie să privăm Rusia de capacitatea de a folosi GPS-ul în război. Acest lucru este foarte important. Pentru ca acest sistem să nu ajute rachetele şi bombele ruseşti să distrugă oraşele civile", a comunicat Volodimir Zelenski la summitul G7 desfăşurat astăzi.

UPDATE 19.10 Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a transmis, joi, după ce Putin a cerut ca plăţile pentru livrătile de gaze către UE să fie făcute în ruble, că moneda în care ţara sa trebuie să plătească Rusiei pentru gazele importate este trecută în contract, iar aceasta este euro sau dolarul.

UPDATE 19.00 Imagini din dronă publicate de rezistenţa ucraineană. Cum reuşeşte să-i atace pe ruşii care au ocupat oraşul-port de la Marea Azov, Mariupol, fără să lovească zonele de case.

UPDATE 18.40 Papa Francisc a criticat, joi, creşterea cheltuielilor pentru apărare ale statelor occidentale în urma invaziei ruse în Ucraina, calificând-o drept o ”nebunie” şi a spus că trebuie găsită o nouă cale de echilibrare a puterii mondiale, scrie Reuters.

”Mi-a fost ruşine când am citit că un grup de state s-a angajat să cheltuiască două procente... din PIB pentru achiziţionarea de armament ca răspuns la ce se întâmplă în prezent. O nebunie", a spus Papa.

UPDATE 18.00 ANAF a blocat conturile a trei firme controlate de un rus în România.

UPDATE 17.45 Ucraina ar fi izbutit să atace o navă de desant cu cel puţin o rachetă balistică, în portul din Berdyansk. Lângă nava lovită se aflau alte două nave ruseşti, care ar fi abandonat imediat portul.

Time-lapse video showing the events at the port of Berdyansk this morning. Two LSTs left the port, one of them was on fire. pic.twitter.com/5HljSBOhbQ — C O U P S U R E (@COUPSURE) March 24, 2022

UPDATE 17.20 Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a anunţat că alianţa va furniza Ucrainei echipamente de protecţie împotriva ameninţărilor chimice, biologice şi nucleare. De asemenea, îşi va proteja şi forţele desfăşurate pe flancul estic împotriva acestor ameninţări, relatează AFP.

UPDATE 16.54 Consiliul municipal din Mariupol susţine că mii de cetăţeni din districtul Levoberezhny din Mariupol sunt duşi cu forţa în Rusia.

UPDATE 16.40 Armata rusă a bombardat oraşul Harkiv în timp ce oamenii aşteptau la coadă pentru ajutor umanitar. În urma atacului, cel puţin 6 persoane au murit şi alte 15 au fost rănite, a declarat guvernatorul regional pe Telegram, relatează AFP.

UPDATE 16.37 Statele Unite ale Americii vor anunţa, joi, noi sancţiuni care vizează aproximativ 300 de membri ai Dumei de Stat a Federaţiei Ruse şi peste 40 de companii ruseşti din domeniul apărării, a declarat un înalt oficial al administraţiei Biden, relatează CNN.

UPDATE 16.30 Mateusz Morawiecki, premierul polonez, a afirmat că Rusia a devenit un „stat totalitar”. Acesta a solicitat înăsprirea sancţiunilor împotriva Rusiei, după invazia din Ucraina. Mateusz Morawiecki a lansat un avertisment conform căruia, dacă Putin „ va zdrobi Ucraina”, acesta „va avansa spre Helsinki, Varşovia, Bucureşti, poate chiar Berlin”.

UPDATE 16.08 Ucraina are nevoie doar de o fracţiune din capacitatea de acţiune combinată a alianţei, a transmis preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski liderilor NATO reuniţi la summitul de la Bruxelles, joi, citat de CNN.

UPDATE 16.02 Rusia a reafirmat joi că ţările ''neprietenoase'', inclusiv Bulgaria, vor trebui să plătească în ruble gazele naturale, dar a promis în acelaşi timp că va ţine cont de preocupările manifestate de Serbia în această chestiune şi va căuta o soluţie, relatează agenţia EFE.

UPDATE 16.00 Rusia acuză joi Polonia de o „escaladare periculoasă în regiune”, după ce Varşovia a anunţat expulzarea a 45 de diplomaţi ruşi pe care îi acuză de spionaj, relatează AFP.

UPDATE 15.45 Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anunţat la finalul summitului extraordinar al alianţei consacrat conflictului din Ucraina, că liderii NATO au fost de acord să pună la dispoziţie sprijin suplimentar Ucrainei şi că au fost aprobate patru noi grupuri de luptă inclusiv în România.

UPDATE 15:08 „După apariţia a numeroase zvonuri conform cărora Putin ar fi decis îndepărtarea lui Şoigu (ministrul rus al apărării), au decis să-l arate în sfârşit participând la o întâlnire a guvernului. Totuşi, telespectatorii au observat unele ciudăţenii în cursul transmisiunii. Priviţi la ecranul din stânga sus”, a scris agenţia Nexta pe Twitter.

After long rumors that Putin decided to remove Shoigu forever, they decided to show him on TV as participant of the government meeting. However, viewers noticed oddities during the broadcast. Pay attention to the top left corner. pic.twitter.com/xZD1wFCbJU — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

UPDATE 13.53 Zelenski a citat emisiuni de televiziune din Rusia, la care experţi vorbesc în mod deschis despre un atac vizând Gotland, o insulă suedeză strategică, situată în mijlocul Mării Baltice.

”Rusia a intrat în război cu Ucraina pentru că vrea să meargă mai departe în Europa. Ei (ruşi) vor să distrugă libertatea în Europa”, acuză preşedintele Ucrainei.

UPDATE 13.24 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză joi Rusia de faptul că foloseşte ”bombe cu fosfor” în războiul din Ucraina, la o lună după lansarea invaziei ruse în această fostă republică sovietică, relatează AFP.

”În această dimineaţă (...) au fost bombe ruseşti cu fosfor”, acuză şeful statului ucrainean.

”Adulţi au fost ucişi şi copii au fost ucişi din nou”, denunţă Zelenski într-un mesaj video postat pe Telegram.

Zelenski se adresează în acest mesaj şefilor de stat şi de guverne din NATO, reuniţi într-un summit extraordinar la Bruxelles.

UPDATE 13.00 Guvernul britanic a anunţat joi o nouă serie de sancţiuni vizând 59 de personalităţi şi întreprinderi ruse, dar şi şase belaruse, din cauza invaziei ruse a Ucrainei, relatează AFP.

Londra vizează între altele gigantul rus al diamantelor Alrosa şi grupul privat rus de servicii militare Wagner.

Între cei vizaţi se află, printre alţii, fondatorul Tinkoff Bank, Oleg Tinkov,influentul conducător al Băncii ruse Sberbank, Gherman Gref, dar şi Polina Kovaleva, fiica presupusei amante a ministrului rus de Externe Serghei Lavrov.

UPDATE 12.15 Kievul negociază garanţii de securitate cu Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Franţa şi Turcia, anunţă ministrul ucraineran de Externe Dmitro Kuleba într-un intervu acordat cotidianului spaniol El Pais.

”Da, ne aflăm în negocieri cu Statele Unite, Regatul Unit, Germana, Franţa şi Turcia cu privire la o participare a acestora la acest model” şi au ”reacţionat pozitiv faţă de această idee”, declară el.

”Cu toate că discutăm în continuare, sunt mulţumit de prima lor reacţie”, afirmă Kuleba.

”Aceasta este singura problemă, iar restul face parte din negocierile între Rusia şi Ucraina”, declară el.

Preşedintele Verhovna Rada, Parlamentul ucrainean, Ruslan Stefanciuk, a anunţat că legislativul poate amenda constituţia pe baza rezultatului negocerilor ruso-ucrainene cu privire la aderarea Ucrainei la NATO.

Potrivit unui sondaj, 44% dintre ucraineni vor ca Ucraina să adere la NATO, iar alţi 42% vor ca Ucraina să continue să coopereze cu NATO fără să adere.

UPDATE 12.12 ANALIZĂ Ce înseamnă pentru „ţările ostile” faptul că Putin a cerut plata în ruble a gazelor ruseşti

UPDATE 12.00 Armata rusă anunţă că a cucerit joi oraşul ucrainean Izium, potrivit Ministerului rus al Apărării, citat de agenţia rusă publică de presă RIA Novosti, relatează CNN. O consilieră a comandantului-şef al forţelor armate ucrainene Valerii Zalujinii, Liudmila Dolhonovska, declară CNN că bătălia de la Izium ”continuă”.

Izium se află între Harkov şi zonele separatiste ucrainene Doneţk şi Lugansk (est), recunoscute de Moscova înante lansarea invaziei.

UPDATE 11.45 Peste jumătate dintre copiii din Ucraina au fost nevoiţi să-şi părăsească locuinţele din cauza insecurităţii şi confruntărilor armate de la lansarea invaziei ruse, anunţă joi UNICEF, relatează AFP.

”O lună de război în Ucraina a antrenat deplasarea a 4,3 milioane de copii - peste jumătate din populaţia de copii a ţării, estimată la 7,5 milioane”, precizează într-un comunicat Fondul ONU pentru urgenţe ale copiilor.

UPDATE 11.15 Casa Albă a adunat o echipă de oficiali din securitate pentru a schiţa scenarii cu privire la modul în care Statele Unite şi aliaţii săi ar trebui să răspundă în cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin – frustrat de lipsa sa de progres în Ucraina sau hotărât să avertizeze naţiunile occidentale împotriva intervenţiei în război — recurge la arme chimice, biologice sau nucleare.

Echipa Tiger, aşa cum este cunoscută grupul, examinează şi răspunsurile în cazul în care Putin loveşte un stat NATO pentru a ataca convoaiele care aduc arme şi ajutor în Ucraina, potrivit mai multor oficiali implicaţi în proces. Întâlnindu-se de trei ori pe săptămână, în sesiuni clasificate, echipa analizează, de asemenea, răspunsuri în cazul în care Rusia încearcă să extindă războiul la naţiunile vecine, inclusiv Moldova şi Georgia, şi cum să pregătească ţările europene pentru un flux de refugiaţi la o scară nemaivăzută de decenii, scrie New York Times.

UPDATE 10.40 în prima lună a războiului din Ucraina, a confirmat un oficial al alianţei pentru NBC News. Dintre aceştia, între 7.000 şi 15.000 de soldaţi ruşi au murit, a mai declarat oficialul, care a vrut să rămână sub anonimat. NATO estimează că aproximativ 40.000 de militari ruşi au fost ucişi, răniţi, capturaţi sau dispăruţi în prima lună a războiului din Ucraina, a confirmat un oficial al alianţei pentru NBC News. Dintre aceştia, între 7.000 şi 15.000 de soldaţi ruşi au murit, a mai declarat oficialul, care a vrut să rămână sub anonimat.

UPDATE 10.22 Forţele Navale Ucrainene au anunţat, joi dimineaţă, că un imens vas de debarcare al Federaţiei Ruse a fost distrus la Berdiansk (regiunea Zaporijjia), oraş aflat temporar sub ocupaţia ruşilor. Potrivit armatei ucrainene, citată de rbc.ua, vasul respectiv livra echipament militar pentru trupele invadatoare. „În portul Berdiansk, ocupat de Federaţia Rusă, marele vas de debarcare Orsk al Flotei Ruse de la Marea Neagră a fost distrus” – au scris pe Facebook Forţele Navale Ucrainene. Amintim că la începutul săptămânii, marina rusă a trimis în portul ucrainean Berdiansk de la Marea Azov o mare navă de debarcare, descărcând blindate şi alte echipamente de luptă. Este vorba despre nava de debarcare Orsk, care are peste 100 de metri lungime. Zece astfel de nave ruseşti au fost implicate în războiul împotriva Ucrainei. Joi dimineaţă, localnicii din Berdiansk au raportat un incendiu masiv şi explozii puternice în zona portului din oraş.

UPDATE 10.17 Riscul ca Putin să fie destituit de lovitură de stat din serviciul de securitate „creşte în fiecare săptămână pe fondul haosului care a cuprins Kremlinul în urma războiului rătăcit din Ucraina” susţine Vladimir Osecikin - cel care a dezvăluit abuzurile din închisorile Rusiei - şi care a vorbit cu o sursă din cadrul FSB care sugerează că furia faţă de Putin creşte.

Haosul şi nemulţumirea au pus stăpânire pe serviciile secrete din Rusia după invadarea ratată a Ucrainei, scrie Daily Mail. Scrisori scrise de un analist anonim din serviciile şi trimise lui Vladimir Osecikin, activist rus aflat în exil şi fondator al organizaţiei pentru drepturile omului Gulagu.net, au fost publicate online. Preşedintele Vladimir Putin se confruntă cu riscul unei lovituri de stat chiar din interiorul cercului său de putere, potrivit sursei din serviciile secrete ruse. Osecikin a declarat pentru The Times că riscurile pe care şi le asumă agenţii secreţi când dau astfel de informaţii este un semn al furiei lor crescânde faţă de Putin şi al nemulţumirii faţă de efectele pe care sancţiunile le vor avea asupra agenţilor FSB, care nu vor mai putea „merge în vacanţe la vilele lor din Italia şi nu-şi vor mai putea duce copiii la Disneyland Paris”.

UPDATE 08.57 Olena Zelenska, prima-doamnă a Ucrainei, a publicat un mesaj emoţionant la o lună de la invazia Rusiei în Ucraina, făcând un bilanţ devastator al unei alte realităţi în Europa, una în care 121 de copii şi 6 medici au fost ucişi, în care 246 de spitale au fost bombardate, 291 de şcoli distruse de rachete, în care 15.000 de bebeluşi s-au născut în subsoluri. „Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu zece ani. Am învăţat să diferenţiem sunetele artileriei (...) am întâlnit criminali de război care ucid civili în mod deliberat”, a spus ea.

„Acum exact o lună, ne-au trezit sunetele exploziilor care nu s-au oprit de atunci. Ne-am trezit într-o realitate diferită în care războiul a intrat în casele noastre. Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu zece ani. Am învăţat să diferenţiem sunetele artileriei care sosesc în timpul bombardamentelor. Nu ne-am confruntat doar cu un agresor rus, ci am întâlnit criminali de război care ucid civili în mod deliberat”, a scris pe Facebook Olena Zelenska, distribuind un videoclip în sprijinul Ucrainei.

„Ei ucid copii - 121 de copii morţi - 121 de răni în inimile noastre care nu se vor vindeca niciodată. Civilii ucişi de bombardamentele inamicilor zac în gropile comune de la Mariupol, Irpen, în curţile propriilor noastre case. Sute de mii de oameni ai noştri sunt lipsiţi de orice mijloc de comunicare de către inamic - în subsolurile regiunilor Mariupil, Kiev şi Harkov”.

„Peste zece milioane de refugiaţi au fost forţaţi să se mute în alte regiuni sau ţări. Oamenii care aveau case, locuri de muncă şi planuri au pierdut totul - şi acum depind de ajutorul umanitar. Treisprezece spitale distruse şi 246 de spitale bombardate reprezintă de asemenea vieţile cuiva cărora le-a fost luat dreptul de a primi tratamentul necesar. Şase medici au fost ucişi, iar şaisprezece au fost răniţi”, este statistica crudă pe care a publicat-o prima-doamnă a Ucrainei.

UPDATE 08.13 Portul din Berdeansk este în flăcări, joi dimineaţă, dar nu se ştie dacă a fost lovită o navă rusească sau dacă forţele ruseşti au aruncat în aer rezervoarele de combustibil, transmite Nexta. Majoritatea incendiilor din apropierea Centralei Cerobîl au fost stinse, iar Mariupol este aproape distrus după o lună de război.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

”Portul din Berdeansk este în flăcări”, a transmis, joi dimineaţă, Nexta, pe Twitter.

Jurnaliştii au precizat că, deocamdată, nu se ştie dacă a fost lovită o navă rusească sau dacă forţele armate ruse au aruncat în aer rezervoarele de combustibil. Oraşul este situat la aproximativ 75 km nord-vest de Mariupol

Jurnaliştii ucraineni transmit şi că, potrivit ministrului interimar al Protecţiei Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina, Ruslan Sileţ, majoritatea incendiilor din apropierea centralei nucleare de la Chernobîl au fost stinse.

Peste 30 de incendii au fost în zonă în ultima perioadă.

De asemenea, Nexta publică un video despre ”cum arată Mariupol după aproape o lună de război”.

What #Mariupol looks like after almost a month of war. pic.twitter.com/gS0sLxM6BN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

UPDATE 08.09 O jurnalistă din Rusia a murit în Kiev, în timp ce filma distrugerile produse de bombardamentele armatei ruse, informează The Guardian.

Oksana Baulina, video-jurnalistă la unul dintre puţinele site-uri de ştiri independente care au mai rămas în Rusia după asaltul asupra libertăţii presei iniţiat de dictatorul de la Kremlin, se afla în Kiev pentru a oferi informaţii publicului rus despre atrocităţile comise de armata rusă în Ucraina. Baulina şi un alt civil au murit, în timp ce două alte persoane care îi acompaniau au fost răniţi şi spitalizaţi.

UPDATE 8.00 Grupul Renault a anunţat miercuri că respectă sancţiunile internaţionale şi suspendă activitatea în fabrica sa din Moscova.

„Activităţile Grupului Renault în fabrica sa din Moscova sunt suspendate începând de astăzi. În ceea ce priveşte implicarea în AVTOVAZ, Grupul Renault evaluează opţiunile disponibile, ţinând cont de mediul actual, acţionând în acelaşi timp responsabil faţă de cei 45.000 de angajaţi ai săi din Rusia. Grupul Renault reaminteşte că implementează deja măsurile necesare pentru a respecta sancţiunile internaţionale”, a anunţat compania într-un comunicat de presă.

UPDATE 06.45 Forţele ucrainene au împins forţele ruseşti înapoi pe linia frontului la est de Kiev, a declarat un înalt oficial american din domeniul apărării, potrivit CNN.

Forţele ruseşti se află la aproximativ 55 de kilometri de centrul oraşului Kiev spre est, o creştere cu 25-35 de kilometri faţă de aceeaşi locaţie de ieri, a precizat oficialul.

La nord-vest de centrul oraşului Kiev, forţele ruseşti "sapă şi stabilesc poziţii defensive", dar nu s-au apropiat mai mult de centrul oraşului Kiev de-a lungul acestei linii, a adăugat oficialul.

Trupele rămân la o distanţă de 15-20 de kilometri de centrul oraşului Kiev, la nord-vest.

În acelaşi timp, oficialul a declarat că forţele ruseşti devin mai active în partea de est a Ucrainei, în zona Donbas, afirmând că au "aplicat mult mai multă energie" în regiunile Luhansk şi Doneţk, cele două zone pe care Kremlinul le-a declarat republici independente înainte de invazia de luna trecută.

"Începem să îi vedem cum se cam înghesuie în jurul Kievului, dar încearcă într-adevăr să treacă mai mult în ofensivă decât până acum, aplică mai multă energie în acea parte estică", a declarat oficialul.

UPDATE 06:30 Grupul de hackeri Anonymus anunţă că a piratat Banca Centrală a Rusiei. Peste 35.000 de documente urmează să fie publicate în următoarele 48 de ore.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022

UPDATE 06:00 Rusia a bombardat un pod cheie peste râul Desna. Atacul ruşilor taie orice legătură a oraşului Cernihiv cu capitala Kiev. Podul era folosit pentru transporturi umanitare şi pentru evacuarea civililor. În acest moment oraşul are resurse limitate de apă potabilă şi a rămas fără curent, căldură şi gaz.

Primarul Cernihivului spune că cimitirul oraşului nu mai poate face faţă numărului mare de morţi. Cadavrele oamenilor prinşi de bombardamentele ruşilor sunt ţinuţi în morgi şi frigidere.

05:30 Ucraina apelează la un software de recunoaştere facială pentru a identifica cadavrele soldaţilor ruşi ucişi în invazie. În acest fel pot fi identificate familiile pentru a fi informate despre moartea soldaţilor.

Cel puţin 264 de civili au murit în capitala Kiev de la începutul invaziei, afirmă primarul Kievului, Vitali Klitschko.

05:10 Zelenski a spus în postarea video de miercuri seară că Rusia îşi exercită puterea economică pentru a-i împiedica pe aliaţii Ucrainei să acţioneze în război. Acesta a mai precizat că la cele 3 summit-uri care au loc zilele acestea se va vedea cine este prieten şi cine trădează pentru bani.

„La aceste trei summit-uri vom vedea: cine este un prieten, cine este partener şi cine ne-a trădat pentru bani”., a afirmat Zelenski.

04:00 NATO spune că între 7.000 şi 15.000 de soldaţi ruşi au murit în prima lună de la începerea războiului. Un oficial NATO a declarat pentru AP News că între 30.000 şi 40.000 de soldaţi ruşi au murit sau au fost răniţi în timpul confruntărilor.

UPDATE 01:55 Volodimir Zelenski le cere oamenilor să iasă în stradă şi să protesteze joi, la o lună de când Rusia a invadat Ucraina.

“Ieşiţi în pieţe, pe străzi. Faceţi-vă văzuţi şi auziţi. Spuneţi că oamenii contează, libertatea contează, oamenii contează, pacea contează. Ucraina contează”, a spus Zelenski.

UPDATE 01:40 Marea Britanie va livra Ucrainei 6.000 de rachete antitanc. Astfel, numărul de rachete livrate de către Marea Britanie de la începutul invaziei ruse ajunge la 10.000.

„Regatul Unit va lucra cu aliaţii (săi) pentru a spori sprijinul militar şi economic pentru Ucraina, întărindu-şi apărarea pe măsură ce va schimba cursul acestei bătălii”, a declarat Boris Johnson.

Oraşul Cernihiv rămâne fără apă potabilă, iar Rusia e acuzată că ţine localnicii ostatici. În acest moment numărul rezervoarelor de apă este limitat aşa că va fi nevoie să fie impusă o raţie de 10 litri pe persoană.

Franţa a testat cu succes racheta nucleară modernizată ASMPA.

„Racheta, dezvoltată de producătorul francez MBDA, a fost lansată cu Rafale de la baza aeriană 120 din Cazaux”, potrivit unui comunicat de presă al ministerului francez.