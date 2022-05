LIVE TEXT | Război în Ucraina. Risc de epidemie în Mariupol. OMS se pregăteşte cu vaccinuri contra holerei

UPDATE 05.24 Ermak: Ucraina are nevoie de ajutor pentru ca războiul cu Rusia să nu se transforme într-un război continental sau mondial

"Nu mai există nicio îndoială: Ucraina este Europa. Este păcat că europenii au avut nevoie de opt ani pentru a realiza acest lucru. În aceşti opt ani, ordinea mondială a fost spulberată, harta politică a fost schimbată ilegal, zeci de mii au murit şi milioane au trebuit să fugă din calea războiului”, a spus declarat şeful Biroului Preşedintelui Ucrainei, Andriy Yermak în timpul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos..

Potrivit lui Yermak, în ciuda tuturor crimelor soldaţilor ruşi din Bucha, Mariupol, Cernihiv şi în alte zeci de alte locuri, Ucraina aude în mod constant apeluri la capitulare pentru pacea în Europa. El a precizat că unii dintre parteneri oferă în continuare Ucrainei sugestii de a ceda agresorului pentru a salva vieţi sau pentru a negocia aşa-zisele dispute teritoriale.

"Ucraina nu are dispute teritoriale cu Rusia. Rusia pur şi simplu a ocupat şi a încercat să anexeze teritorii ucrainene. Este complet ilegal", a spus el.

În opinia sa, există o singură modalitate de a preveni escaladarea războiului din Ucraina într-un război continental şi chiar mondial - este de a ajuta Ucraina să câştige.

"Nu trebuie să porţi acest război. Ajută-ne doar să-l facem. În caz contrar, va trebui să-ţi trimiţi trupele în luptă", a spus Ermak. Acesta a vorbit şi desprec cum ruşii ocolesc sancţiunile Occidentului, datorită „turismului bancar”.

UPDATE 04.25 Riscul epidemiei la Mariupol: autorităţile speră la intervenţia directă a instituţiilor internaţionale

Autorităţile ucrainiene mizează pe intervenţia directă a instituţiilor internaţionale din cauza riscului unei epidemii la Mariupol, urmare a înmormântărilor morţilor peste tot, a lipsei hranei şi medicamentelor şi a calităţii inadecvate a apei potabile, a declarat consilierul primarului din Mariupol, Petro Andriuşcenko, în emisiuneacadrul teletonului de informare. El a subliniat că, pe lângă oroarea morală a înmormântării morţilor în cele mai diverse locuri, întreg oraşul ocupat de invadatorii ruşi se află în prezent în pragul unei epidemii şi a unei catastrofe ecologice.

"Federaţia Rusă nu este deloc îngrijorată de oameni. Acest lucru a fost deja dovedit de modul în care poartă război împotriva populaţiei paşnice ucrainene. De aceea, mizăm pe intervenţia directă a instituţiilor internaţionale, deoarece riscul de epidemie la Mariupol este foarte mare." Consilierul primarului din Mariupol a adăugat că acele spitale care ar fi început să funcţioneze sunt ficţiune.

„În ce fel de spitale lucrează trei oameni”, a spus Andriuşcenko.

Consilierul primarului din Mariupol a subliniat că pe lângă lipsa suportului medical şi a medicamentelor din oraş, sunt probleme cu eliminarea gunoiului şi cu procesele naturale de creştere a temperaturii aerului vara.

Consilierul primarului din Mariupol a remarcat că în oraş 60% din locuinţe private complet distruse, inclusiv clădiri înalte, toate celelalte clădiri în diferite grade de deteriorare.

Pe 17 mai, dr. Dorit Nitsan, managerul de incidente al OMS în Ucraina, a declarat că organizaţia pregăteşte vaccinuri împotriva holerei din cauza unui posibil focar în Mariupol.

UPDATE 01.17 Obuzierele franceze Caesar sunt deja în prima linie

După cum a afirmat comandantul şef Valery Zaluzhny, artileriştii ucraineni au învăţat rapid modul de operare al noilor tunuri autopropulsate, de fapt, în 2-3 ore.

🇫🇷 #French Caesar howitzers are already at the frontline As Commander-in-Chief Valery Zaluzhny stated, #Ukrainian artillerymen quickly mastered the new self-propelled guns, in fact, in 2-3 hours. pic.twitter.com/tjs2Mt9lS9

UPDATE 00.12 Alţi opt ruşi sunt acuzaţi de crime în Ucraina.

Au fost iniţiate dosare penale împotriva a cinci militari ai armatei ruse şi a trei mercenari ai PMC Wagner, care sunt acuzaţi că au torturat şi ucis civili în timpul ocupaţiei ruse în regiunea Kiev.

Eight more Russians are accused of crimes in #Ukraine



Criminal cases have been initiated against five servicemen of the #Russian army and three mercenaries of the PMC Wagner, who are accused of torturing and killing civilians during the Russian occupation in the #Kyiv region. pic.twitter.com/QgraBN6Kea