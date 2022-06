LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ofensiva Rusiei în Ucraina va încetini în următoarele luni. Ucrainenii vor să îi alunge pe ruşi de pe Insula Şerpilor

UPDATE 07.41 Google riscă în Rusia o amendă de 5%-10% din cifra de afaceri din această ţară, pentru că nu a şters conţinutul interzis

Google, divizie a grupului Alphabet, riscă în Rusia o amendă de 5%-10% din cifra de afaceri din această ţară, pentru că nu a şters conţinutul interzis, inclusiv ”informaţiile înşelătoare” de pe Youtube privind evenimentele din Ucraina, a avertizat miercuri autoritatea rusă de reglementare a sectorului comunicaţiilor, transmite Reuters.

Aceasta ar fi a doua amendă în funcţie de cifra de afaceri care ar putea fi impusă Google în Rusia. În luna mai, executorii judecătoreşti ruşi au confiscat peste 7,7 miliarde de ruble (143 de milioane de dolari) de la Google, care fusese obligată să plătească această sumă la sfârşitul anului trecut, fiind prima dată când Moscova a solicitat un procent din cifra de afaceri anuală a companiei.

Google, a cărei filială rusă a depus săptămâna trecută o declaraţie de faliment, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

”YouTube promovează în mod deliberat diseminarea de informaţii înşelătoare despre progresul operaţiunii militare speciale din Ucraina, discreditând forţele armate ale Federaţiei Ruse”, a afirmat autoritatea de reglementare Roskomnadzor.

Acesta a spus că recidiva ar putea duce la o amendă de 5-10% din cifra de afaceri anuală în Rusia, suma urmând să fie stabilită în instanţă.

UPDATE 07.09 Zelenski: Eliberarea ţării noastre şi obţinerea victoriei este obiectivul nostru naţional, la care trebuie să lucrăm în fiecare zi

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că eliberarea ţării şi obţinerea victoriei este ”obiectivul naţional” la care trebuie lucrat în fiecare zi, nu doar de către autorităţi, ci de fiecare cetăţean în parte. Zelenski a anunţat că a discutat cu alţi 11 lideri din tot atâtea state pentru a obţine sprijin pentru ”decizia cheie” referitoare la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

”22 iunie este Ziua de Doliu şi Comemorare a Victimelor Războiului. Acel război. Un război care avea să rămână pentru totdeauna în istoria secolului XX şi care nu avea să se mai repete niciodată. Dar s-a repetat”, a afirmat Zelenski în ultimul mesaj video postat pe reţelele de socializare.

Preşedintele ucrainean afirmă că ”Rusia a făcut pe 24 februarie acelaşi lucru pe care l-au făcut naziştii pe 22 iunie”.

”S-au spus multe despre acest lucru. Iar eu vreau să adaug un singur lucru. Atunci au trecut 1418 zile din dimineaţa invaziei până la înfrângerea agresorului. Trebuie să ne eliberăm ţara şi să obţinem victoria, dar mai repede. Mult mai repede. Acesta este obiectivul nostru naţional şi trebuie să lucrăm zilnic pentru a-l atinge. Nu doar statul, ci şi fiecare cetăţean - la nivelul la care este posibil”, a mai afirmat Zelenski.

Acesta a precizat că lucrează în continuare pentru a obţine sprijin pentru Ucraina din toate părţile, atât militar, cât şi pentru aderarea la Uniunea Europeană.

”Am continuat maratonul telefonic pentru o decizie pozitivă în privinţa candidaturii pentru Ucraina. 11 lideri astăzi. (...) Voi continua acest maraton - trebuie să acordăm un sprijin maxim statului nostru. Ne aşteptăm la o decizie europeană cheie mâine seară”, a mai afirmat Zelenski.

Consiliul European se reuneşte, joi şi vineri, la Bruxelles, fiind aşteptată o decizie referitoare la acordarea statutului de ţară candidată pentru Ucraina, dar şi pentru Republica Moldova.

UPDATE 06.01 Microsoft: Hackerii guvernului rus au efectuat atacuri cibernetice multiple în ţări aliate cu Ucraina, de la invazia declanşată de Moscova

Hackerii guvernului rus au efectuat atacuri cibernetice multiple în ţări aliate cu Ucraina, de la invazia declanşată de Moscova, potrivit unui raport publicat miercuri de Microsoft, transmite Reuters.

”Aspectele cibernetice ale războiului actual se extind cu mult dincolo de Ucraina şi reflectă natura unică a spaţiului cibernetic”, a spus preşedintele Microsoft, Brad Smith, în raport.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Moscova a negat în trecut că ar fi efectuat misiuni de spionaj cibernetic în străinătate, declarând că acestea ”contrazic principiile politicii externe a Rusiei”.

De când a început conflictul, cercetătorii au urmărit deja o serie de atacuri cibernetice distructive asupra entităţilor ucrainene de către grupurile de hacking susţinute de statul rus.

Raportul Microsoft spune că cercetătorii au descoperit că 128 de organizaţii din 42 de ţări din afara Ucrainei au fost, de asemenea, vizate de aceleaşi grupuri în atacuri cibernetice, concentrate pe spionaj. În afara Ucrainei, Statele Unite au fost ţara cel mai mult vizată de astfel de eforturi de intruziune, se arată în raport, dar şi ţările membre ale alianţei militare NATO, organizaţie care a oferit sprijin critic Ucrainei în timpul conflictului, au fost şi ele afectate.

Între organizaţiile vizate se află unele cu sediul în Danemarca, Letonia, Lituania, Norvegia şi Polonia, precum şi Finlanda şi Suedia, ţări care şi-au exprimat dorinţa de a se alătura alianţei NATO.

”Ţintele par să fie în mare parte guverne, deşi includ şi grupuri de reflecţie, grupuri umanitare şi furnizori de infrastructură critică”, se arată în raport.

UPDATE 04.34 Nu o săptămână, ci zile: analiştii ISW au înrăutăţit prognoza pentru capturarea Lisichansk-ului

Ocupanţii ruşi ar putea captura Lisiciansk în zilele următoare, precizează într-un raport Institutul American pentru Studii de Război. Potrivit analiştilor, sistemele de apărare aeriană ale Rusiei din estul Ucrainei interferează cu activitatea dronelor ucrainene, astfel că Forţele Armate ale Ucrainei au redus operaţiunile aeriene. În acelaşi timp, ucrainenii rămân activi în alte domenii. De exemplu, Forţele Armate au provocat mai multe lovituri cu succes asupra inamicului din regiunea Herson.

În plus, „trupelor ruse le lipseşte numărul şi puterea pentru a reuşi în luptele din Ucraina”, iar comandamentul continuă să se mobilizeze forţat, ceea ce afectează negativ moralul şi disciplina celor mobilizaţi.

După cum a raportat anterior UNIAN, Toshkivka din regiunea Lugansk este complet ocupată de ruşi, care încearcă să treacă prin apărarea Forţelor Armate ale Ucrainei.

Şeful administraţiei militare a districtului Severodoneţk, Roman Vlasenko, a declarat că luptele de stradă din Severodoneţk nu se opresc.

Între timp, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că trupele ucrainene se apără cu curaj împotriva ocupanţilor şi ar putea elibera partea capturată din Donbass în viitor .

Cu toate acestea, analiştii au spus că trupele ruse au un oarecare succes în avansul spre Lisichansk din sud. Există ameninţarea unui atac la periferia oraşului Lisichansk în săptămâna viitoare. La rândul său, şeful Administraţiei Militare Regionale Lugansk, Serghei Gaidai, a subliniat că armata rusă se apropie de Lisichansk, un oraş aflat sub bombardamente.

UPDATE 03.37 Incendiul de la „turnurile Boyko” din Marea Neagră a putut fi văzut din spaţiu

Un incendiu care arde la instalaţiile de foraj ocupate de ruşi în Marea Neagră poate fi văzut din spaţiu. „Turnurile Boyko” ard din 20 iunie. Imaginile relevante din satelit de la agenţia aerospaţială americană NASA au fost publicate de Radio Liberty .

Se observă că NASA a înregistrat prima dată incendiul pe 20 iunie. În această zi, ruşii au acuzat Forţele Armate ale Ucrainei că au lovit instalaţiile de foraj. Federaţia Rusă a confiscat platformele de foraj aflate la 100 km de Odesa şi la 150 km de Crimeea în 2014. Ruşii le foloseau şi pentru a monitoriza situaţia de suprafaţă cu ajutorul recunoaşterii radio.

UPDATE 02.43 Ofensiva Rusiei în Ucraina va încetini în următoarele luni

Serviciile de Informaţii Britanice consideră că ofensiva Rusiei în Ucraina va încetini în lunile următoare. Ruşii avansează în Donbass, făcând ravagii, dar cu preţul unor pierderi mari de personal şi de armmament, a declarat premierul Boris Johnson.

🇬🇧 #British intelligence believes #Russia's offensive in #Ukraine will slow down in the coming months



Occupiers are advancing in the #Donbass, wreaking havoc, but at the cost of heavy losses of personnel and weapons, said Prime Minister Boris Johnson. pic.twitter.com/vtF2AF3auZ — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2022

UPDATE 02.20 Putin a devenit cel mai nepopular lider din lume

Politicile preşedintelui rus au fost denunţate de 90% dintre cei chestionaţi în 18 ţări conform unui sondaj al Centrului de Cercetare Pew

S-au schimbat şi atitudinile respondenţilor faţă de Rusia. În 18 ţări, 85% dintre chestionaţi şi-au exprimat o opinie negativă despre Russia .

#Putin became most unpopular leader in the world. His policies were denounced by 90% of those surveyed in 18 countries



The respondents' attitudes toward Russia have also changed. In 18 countries, 85% of surveyed expressed a negative opinion about #Russia.



📰Pew Research Center pic.twitter.com/7eFEX6mYet — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2022

UPDATE 01.36 Biroul Procurorului General a spus cum sunt investigate crimele în teritoriile ocupate ale Ucrainei

Numărul crimelor de război documentate în Ucraina a depăşit 18.000 şi este în creştere pe măsură ce statul agresor continuă să comită crime în teritoriile ocupate, a anunţat de şeful departamentului de război al Procuraturii Generale, Iuri Belousov în emisiunea maratonului de informare.

"Nu avem acces fizic în teritoriile ocupate, aşa că suntem lipsiţi de posibilitatea de a inspecta locul şi de a aduna unele dovezi. Dar nu aşteptăm momentul când forţele noastre armate vor elibera aceste teritorii. Deja lucrăm activ. pentru a culege informaţii din surse deschise. Serviciile speciale ucrainene funcţionează. Cooperăm cu partenerii noştri internaţionali. Toate acestea ne permit să documentăm destul de bine toate aceste infracţiuni şi să identificăm pe cei care le comit. Adică, de fapt, în ciuda unor dificultăţi, munca este făcută destul de bine”, a spus Belousov.

Şeful departamentului de război a remarcat că acum documentarea crimelor invadatorilor ruşi din teritoriile ocupate provine şi din surse deschise, iar toate materialele sunt acumulate în bazele de date relevante.

„Partenerii internaţionali îi învaţă pe angajaţii noştri cum să documenteze crimele şi atrocităţile comise de ruşi în Ucraina din surse deschise. Aceste baze de date sunt realizate, iar aceste materiale sunt folosite în procedurile penale. Cu siguranţă vor fi folosite pentru a-i aduce pe toţi aceşti oameni în faţa justiţiei. " - a subliniat Belousov. El a adăugat că informaţiile despre crimele din teritoriile ocupate, în ciuda riscurilor, sunt transmise şi de către persoanele care se află acolo, precum şi de acei cetăţeni care au reuşit să părăsească aceste regiuni.

Până în prezent, 118 persoane au fost raportate ca suspecţi. 15 dintre ele sunt în Ucraina. Avem deja 6 condamnări. Cu toate acestea, anumite categorii de persoane au imunitate. în special, cei mai înalţi oficiali (ai Federaţiei Ruse), ceea ce ne privează de posibilitatea de a-i aduce în faţa justiţiei în instanţele naţionale." – spuse Belousov.

UPDATE 00.12 Ministerul ucrainean al Afacerilor Interne a descris soarta ulterioară a Insulei Şerpilor

Datorită asistenţei militare aliate, forţele armate ale Ucrainei vor putea „demilitariza” Insula Şerpilor şi vor priva forţele ruse de posibilitatea de a acorda sprijin aeronavele de luptă şi flotei Mării Negre, a declarat consilierul ministrului Afacerilor Interne Victor Andrusov.

"Cel care controlează Insula Şerpilor, controlează în multe feluri Marea Neagră. Pentru că poate fi folosită pentru a lansa rachete şi lovituri cu bombe. Armele noastre au o rază scurtă de acţiune. Dacă vom controla Insula Serpilor, putem lovi inamicul", - a explicat Victor Andrusov importanţa insulei din punct de vedere militar.

Potrivit lui Andrusov, atunci când inamicul de pe Insula Şerpilor are propriile staţii radar de apărare aeriană, pot să îşi sprijine eficient flota de la Marea Neagră. În acelaşi timp, Andrusov se îndoia de faptul că Forţele Armate ale Ucrainei ar putea să preia controlul asupra Insulei Şerpilor. „Cu toate acestea, este posibil să ne asigurăm că ruşii nu au controlul asupra insulei”, a adăugat consilierul ministrului.

Zilele trecute, armata ucraineană a atacat unităţile inamice de pe Insula Şerpilor din Marea Neagră. Proiectilele au lovit sistemul de rachete antiaeriene Pantsir C1, staţia radar şi echipamente auto.

UPDATE 20.49 Volodimir Zelenski participă la summitul NATO de la Madrid prin videoconferinţă, anunţă Guvernul spaniol

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să participe prin videoconferinţă la summitul NATO prevăzut la Madrid în perioada 28-30 iunie, anunţă miercuri ministrul spaniol al Apărării José Manuel Albares, relatează AFP.

”O sesiune specială de lucru va fi dedicată Uvcrainei” în cadrul summitului, iar ”preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski va fi prezent la această reuniune prin videoconferinţă”, anunţă într-o conferinţă de presă José Manuel Albares.

🔴 DIRECTO | José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, sobre la cumbre de la OTAN en Madrid



🗣️ "Esta cumbre representa un reconocimiento al compromiso fiable de España con la OTAN"



En directo en @radio5_rne 🔊https://t.co/MFBFHOkvUO pic.twitter.com/PLUTsJDUtT — Radio 5 (@radio5_rne) June 22, 2022

”Este necesar să înţelegem circumstanţele extreme, de o complexitate absolută cu privire la intrarea sau ieşirea (din Ucraina) a preşedinelui Zelenski”, subliniază el. José Manuel Albares să asigurări că ”summitul de la Madrid va da o imagine de unitate euro-atlantică”, ”cel mai bun răspuns al agresiunii ilegale a Rusiei împotriva Ucrainei”. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg anunţa săptîmâna trecută că Volodimir Zelenski urmează să participe la la summitul AlianţeiNord-Atlantice, însă fără să precizeze în ce fel. ”El este binevenit în persoană sau prin videoconferinţă”, anunţa Stoltenberg, Volodimir Zelenski urmează să participe, tot prin videoconferinţă, la summitul G7 care are loc în Bavaria - de duminică şi până marţi -, la invitaţia cancelarului german Olaf Scholz, în cadrul unei secvenţe diplomatice, după un summit al Uniunii Europene (UE), la Bruxelles, care ar urma să acorde Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de state candidate la aderarea la UE, şi înainte de summitul NATO. UPDATE 20.46 Ucraina are „nevoie de un plan Marshall“ pentru a se reconstrui, declară Olaf Scolz în Bundestag înaintea summiturilor UE, G7 şi NATO

Cancelarul german Olaf Scholz îndeamnă miercuri, într-un discurs în Bundestag, înaintea summiturilor UE, G7 şi NATO, la crearea unui ”plan Marshall” destinat Ucrainei şi estimează că reconstrucţia acestei ţări va costa ”miliarde” şi va viza ”mai multe generaţii”, relatează AFP.

”La fel ca Europa devastată de al Doilea Război Mondial, Ucraina are azi nevoie de un plan Marshall al reconstrucţiei sale”, declară liderul german în faţa membrilor Camerei inferioare a Parlamentului german, înaintea summiturilor Uniunii Europene (UE), G7 şi NATO. Vom avea nevoie de mai multe miliarde de euro şi de dolari suplimentare, iar asta ani de zle”, subliniază el, în contextul în care ajutarea financiară a Kievului se va afla în centrul discuţiilor aliaţilor acesteia în cadrul acestor reuniuni. ”Adevărul este că suntem încă departe de negocieri între Ucraina şi Rusia, pentru că (preşedintele rus Vladimir) Putin crede în continuare în posibilitatea că poate dicta pacea”, denunţă Scholz. Cancelarul german îi invită astfel pe occidentali ”să menţină ferm direcţia” susţinerii Kievului prin sancţiuni, asistenţă financiară şi ”livrări de armament”. Olaf Scholz a vizitat Ucraina săptămâna trecută, împreună cu liderii român Kaus Iohannis, francez Emmanuel Macron şiitalian Mario Draghi, o viztă prin care şi-au exprimat susţinerea faţă de preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski şi au vizitat oraşul martir Irpin. ”Vedem foarte clar acest lucru în ruinele caselor din Irpin. Amploarea distrugerilor este enormă. Unele lucruri mi-au amintit imagini ale oraşelor germane după al Doilea Război Mondial”, a declarat el. ”În ultimele 100 de zile, UE a mobilizat miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina. Numai Germania a contribuit cu aproximativ un miliard la ajutorul civil de la începutul războiului”, a precizat el. Implementarea acestui nou ”plan Marshall” va fi ”posibilă doar unindu-ne forţele, în colaborare cu organizaţii financiare internaţionale, cu alte mari ţări donatoare şi cu alte organizaţii internaţionale”, a subliniat el. Volodmir Zelenski urmează să particope prin videoconferinţă la summitul G7, care începe în weekend, în Alpii bavarezi, şi urmează să susţină o alocuţiune luni. ”Planul Marshall”, care poartă numele secretarului de Stat american de atunci, generalul George Marshall, a fost un program american de împrumuturi acordate unor diverse state europene, cu scopul de a ajuta reconstrucţia oraşelor şi instalaţiilor bombardate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. UPDATE 20.43 Sfârşitul unui capitol? Luptele din Ucraina arată vulnerabilitatea uneia dintre cele mai importante arme ale armatelor moderne

În loc de o victorie rapidă a forţelor ruse, la care se aşteptau conducerea de la Moscova şi o bună parte a lumii, războiul din Ucraina durează deja de aproape patru luni, ambele părţi pierzând mii de soldaţi şi sute de avioane şi vehicule militare.

Ravagiile cauzate de drone şi alte arme uşoare, în special cele portabile, au reînviat dezbaterea cu privire la vulnerabilitatea echipamentelor militare grele pe câmpurile de luptă moderne, printre care şi elicopterele, care fac parte din planurile militare ale multor armate. Într-un articol publicat în Aviation Week, analistul militar Sash Tusa relevă că dotările tehnologice ale armelor antiaeriene folosite pe câmpurile de luptă din Ucraina demonstrează că misiunile de asalt aerian şi de luptă cu elicoptere devin mai puţin viabile. Un exemplu clasic este eşecul misiunii de desant a armatei ruse în vederea capturării bazei aeriene Hostomel, din apropiere de Kiev. În ciuda mobilizării a zeci de elicoptere de transport Mi-8 şi a unor elicoptere de atac Ka-52 Alligator, partea rusă nu a reuşit să-şi întărească capul aerian cu forţe de urmărire, iar ucrainenii au contraatacat în forţă, scrie pentru Business Insider jurnalistul Stavros Atlamazoglou, specializat în chestiuni militare. Spaţiul aerian al Ucrainei este plin de ameninţări pentru avioanele cu aripi fixe şi elicoptere, notează jurnalistul sus-menţionat. Sistemele antiaeriene cu rază lungă şi medie de acţiune, precum S-200, S-300 şi S-400, fac zborurile la mare altitudine periculoase pentru ambele părţi. În acelaşi timp, sistemele de apărare aeriană portabile devin o ameninţare la altitudine mică. Forţele ucrainene au doborât elicoptere ruseşti chiar şi cu rachete antitanc. De altfel, Moscova a pierdut deja aproape 200 de elicoptere pe câmpurile de luptă din Ucraina. Există mai mulţi factori pentru pierderea lor, notează Stavros Atlamazoglou. Înainte de toate, majoritatea operaţiunilor cu aripi rotative au avut loc în Ucraina pe timp de zi. Niciuna dintre părţi nu dispune de capacităţile de zbor pe timp de noapte precum cele ale armatei americane, aşa că trebuie să îşi asume riscul să zboare pe timp de zi. În plus, niciuna dintre părţi nu dispune de contramăsuri puternice pentru a evita ameninţările. „Nu au echipamente actualizate de supravieţuire a aeronavelor sau tehnologie de război electronic şi contramăsuri”, a declarat pentru Business Insider Greg Coker, fost pilot de AH-6 Little Bird, elicopter folosit de forţele speciale americane. UPDATE 20.39 Forţe proruse sunt pe cale să încercuiască Lîsîceansul şi Sievierodoneţkul, anunţă un separatist prorus

Forţe ucrainene care apără oraşele Lîsîceansk şi Sievierodoneţk sunt pe pucntul de a fi încercuit, după săptămâni de confruntări armate, susţine miercuri, la televiziunea rusă, un reprezentant separatst prorus, locotenent-colonelul Andrei Marociko, relatează AFP.

Forţe ucrainene au fost încercuite în satele Hirske şi Zolote, la o zi după cucerirea localităţii Toşkivka, mai susţine Marociko. Toate aceste localităţi se află la câţiva kilometri de Sivierodoneţk şi Lîsîceansk, vizate de artileria rusă, devastate potrivit autorităţilor ucrainene. ”Foarte curând, grupurile (ucrainene) de la Lîsîceansk şi Sievierodoneţk vor fi încercuite”, declară Andreo Marociko la postul Rossiïa 24. La Zolote şi Hirske ”este vorba despre o încercuire totală a militarilor ucraineni”, subliniază el. El revendică, de asemenea, ”eliminarea unui grup de mercenari străini”. ”Victoriile şi succesele sunt colosale. În ultimele două zile, s-a realizat o muncă enormă”, dă asigurări acest militar separatist. UPDATE 19.07 Un sistem de apărare aeriană stratificată a fost creat recent pentru a proteja Kievul, a anunţat miercuri un comandant militar ucrainean.

Potrivit lui Oleksandr Pavliuk, sistemul este destul de eficient şi va fi îmbunătăţit în mod constant, dar încă există pericolul căderii unor rachete ruseşti în cazul unui atac masiv.

Prin urmare, oficialul militar ucrainean i-a îndemnat pe locuitorii Kievului să fie vigilenţi la orice semnal de atac aerian asupra oraşului lor.

El a mai declarat că Rusia dispune în continuare de echipamente şi resurse umane în ciuda pierderilor grele înregistrate în cadrul agresiunii sale militare din Ucraina.

În opinia sa, în ciuda eşecului Rusiei în a cuceri Kievul, totuşi capitala Ucrainei „rămâne principalul obiectiv de pradă” al armatei invadatoare. „Nu vor renunţa niciodată” la cucerirea Kievului, a declarat Pavliuk.

UPDATE 18.20 Opt incendii au fost înregistrate marţi în regiunea Nikolaev, din sudul Ucrainei, în urma unor atacuri aeriene ale armatei ruse. Cel puţin 80 de hectare de grâu au ars în urma unuia dintre aceste incendii, relatează Zerkalo Nedeli.

Ruşii nu doar că ucid civili în Ucraina, ci distrug şi culturi agricole în timp ce lumea este ameninţată de o criză alimentară. La Nikolaev, 80 de hectare de grâu au fost mistuite într-un incendiu izbucnit marţi în urma unui atac al armatei ruse.

Potrivit Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al Ucrainei, datorită intervenţiei prompte a pompierilor, s-a putut împiedica extinderea focului la alte 215 hectare de cereale.

Blocada şi furturile de cereale făcute de ruşi în Ucraina riscă să provoace o criză alimentară mondială.

UPDATE 17.56 Trei persoane au fost ucise în Harkov în urma bombardamente ale Rusiei, a anunţat miercuri guvernatorul acestei regiuni din estul Ucrainei, Oleg Sinegubov.

Potrivit oficialui ucrainean, ruşii au atacat cartiere din Harkov şi localităţi din apropierea oraşului.

Un bloc de locuinţe din orăşelul Zolociv a fost devastat de un incediu produs în urma acestor atacuri. O persoană a murit în acest incendiu.

UPDATE 17.50 Pierderile suferite de Rusia şi forţele pro-ruse din Doneţk se ridică la 55% din forţele desfăşurate iniţial, potrivit ultimului raport de informaţii al Ministerului britanic al Apărării cu privire la războiul din Ucraina.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, Rusia urmăreşte foarte probabil să desfăşoare un număr mare de unităţi de rezervă în regiunea estică, Donbas, care este formată din Doneţk şi Luhansk.

De asemenea, Londra a atras atenţia asupra „uzurii extraordinare” suferite de forţele pro-ruse şi ruse în Donbas.

Există relatări potrivit cărora civili au fost înrolaţi în armată cu forţa, având moralul la pământ şi primind arme de proastă calitate, inclusiv puşti care au ieşit din serviciu cu decenii în urmă.

Tensiunile în jurul enclavei ruse Kaliningrad, după ce Lituania a interzis tranzitul de mărfuri ruseşti sancţionate de UE pe teritoriul ei, riscă să atragă acest teritoriu strategic de la Marea Baltică în războiul din Ucraina, relatează CNN. Punctul vulnerabil al NATO pe flancul estic este Coridorul Suwalki, o fâşie de teritoriu de-a lungul frontierei dintre Polonia şi Lituania, care desparte Kaliningrad de Belarus.

Încă de când Rusia a invadat Ucraina experţii militari au prezis că enclava rusă Kaliningrad ar putea fi un punct fierbinte al tensiunilor dintre Moscova şi UE. Cel mai vestic teritoriu al Rusiei este înconjurat de state membre UE – între el şi Belarus se află Lituania, în timp ce Polonia îl mărgineşte în sud.

Lituania a interzis tranzitul feroviar de mărfuri ruseşti– cărbune, metale, materiale de construcţii, utilaje, tehnologie avansată – spre Kaliningrad în virtutea sancţiunilor impuse Rusiei de către UE.

Kremlinul a catalogat, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, mişcarea ca fiind fără precedent şi „ilegală”, o acţiune în sensul unei „blocade”.

„Considerăm acest lucru ilegal. Situaţia e mai mult decât gravă (...) avem nevoie de o analiză serioasă în profunzime pentru a determina cum vom reacţiona”, a declarat Peskov.

Totodată, secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Nikolai Patrusev a ameninţat cu măsuri „ce vor afecta sever populaţia Lituaniei”.

„Evaluăm măsurile provocatoare ale părţii lituaniene, care încalcă obligaţiile internaţionale ale Lituaniei şi înainte de toate Declaraţia Comună dintre Federaţia Rusă şi Uniunea Europeană privind tranzitul mărfurilor între Regiunea Kaliningrad şi restul teritoriului Federaţiei Ruse din 2002, ca deschis ostile.

Dacă în viitorul imediat tranzitul mărfurilor între Kalinigrad şi restul teritoriului Federaţiei Ruse prin Lituania nu va fi reluat în totalitate, Rusia îşi rezervă dreptul de a acţiona pentru a-şi apăra interesele naţionale”, a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat.

UPDATE 14.53 Forţele ruse folosesc drone de tip kamikaze pentru a organiza atacuri transfrontaliere în regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei, a declarat un oficial ucrainean.

Aşa-numitele drone portabile de tip kamikaze poartă o încărcătură explozibilă pe pe care o detonează în momentul impactului.

Dronele kamikaze sunt dispozitive mici, de unică folosinţă, echipate cu camere şi GPS care, atunci când sunt lansate, localizează inamicii din apropiere şi se lansează la comandă.

Oraşul Krasnopillea a fost bombardat cu mortiere de patru ori şi cu „drone de tip kamikaze”, a declarat, marţi, guvernatorul regiunii Sumî, Dmitro Jiviţki.

Patru persoane au fost rănite, a adăugat el.

„În general, situaţia este destul de tensionată. Ieri (n.r. marţi), comunităţile şi teritoriile de-a lungul graniţei au fost bombardate cu diferite tipuri de armament cu unităţi de artilerie autopropulsate, mortiere, MLRS (n.r. sisteme de rachete cu lansare multiplă)”, a mai spus oficialul ucrainean.

De asemenea, Şostka, un alt oraş de graniţă, a fost bombardat cu mortiere şi artilerie grea miercuri dimineaţă, a adăugat el. UPDATE 14.37 Reporteri Fără Frontiere: Un fotoreporter ucrainean şi un militar care îl însoţea au fost „executaţi cu sânge rece” în timp ce căutau o dronă dispărută

Un fotoreporter ucrainean şi un militar care îl însoţea par să fi fost „executaţi cu sânge rece” în primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina în timp ce căutau în pădurile ocupate de ruşi drona dispărută a fotoreporterului, a anunţat organizaţia Reporteri Fără Frontiere, miercuri, citând concluziile dintr-o anchetă asupra morţii celor doi bărbaţi, relatează The Associated Press.

Grupul pentru libertatea presei a precizat că s-a întors la locul unde trupurile lui Maks Levin şi ale militarului Oleksii Chernişov au fost găsite la 1 aprilie în pădurea din nordul capitalei Kiev. Potrivit ONG-ului, 14 găuri de gloanţe au fost găsite în maşina arsă a celor doi bărbaţi, care se afla încă la faţa locului. De asemenea, au fost găsite resturi de mâncare, pachete de ţigări şi alte gunoaie aruncate de soldaţii ruşi. Unele dintre bunurile lui Levin şi Chernişov, inclusiv actele de identitate ale militarului şi părţi din vesta sa antiglonţ şi casca fotografului, au fost recuperate, se arată în comunicat.

UPDATE 14.15 Zelenski îndeamnă la adoptarea unui al şaptelea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

Volodimir Zelenski a făcut apel la adoptarea unui al şaptelea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei din cauza războiului pe care aceasta îl duce în Ucraina.

„Rusia trebuie să simtă o presiune tot mai mare din cauza războiului şi politicii sale agresive antieuropene”, a declarat Zelenski într-un mesaj video difuzat în noaptea de marţi spre miercuri.

UPDATE 13.10 Moscova ameninţă Lituania, după ce a interzis tranzitul mărfurilor către Kaliningrad: „Răspunsul va fi practic, nu diplomatic”

Răspunsul Moscovei la decizia Lituaniei de a interzice tranzitul mărfurilor sancţionate de Uniunea Europeană către exclava rusă Kaliningrad ”nu va fi exclusiv diplomatic, ci practic”, a declarat, miercuri, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relatează Reuters.

”Una dintre principalele întrebări a fost dacă răspunsul va fi exclusiv diplomatic. Răspunsul este: nu”, a declarat Maria Zaharova, în cadrul conferinţei de presă săptămânale.

UPDATE 12.12 O rafinărie de petrol din Rusia a fost atacată. Momentul în care o dronă kamikaze se prăbuşeşte în ea VIDEO

O rafinărie de petrol din Rusia, din sudul regiunii Rostov, în apropiere de graniţa cu Ucraina, a luat foc, miercuri, au anunţat serviciile de urgenţă locale.

În clipurile video apărute pe reţelele de socializare apare o dronă deasupra rafinăriei, înainte ca aceasta sa explodeze.

UPDATE 11.01 Un general american compară războiul dintre Rusia şi Ucraina cu un „meci de box la categoria grea”: „Urmează un KO în curând”

Mark Hertling, un general american în retragere, a comparat luptele dintre Rusia şi Ucraina cu un „meci de box la categoria grea”. Acesta a mai spus că până acum nu a existat „o lovitură KO”, dar aceasta va veni pe măsură ce armata rusă devine din ce în ce mai epuizată.

Bărbatul, care a fost comandat al armatei americane în Europa, a mai spus că atacurile dintre cele două părţi în Donbas au fost ca un „pumn-contră”, în care schimburile de focuri, contraatacurile şi liniile fronturilor într-o continuă schimbare, au făcut ca progresul să se lase aşteptat.

„Lupta de la Donbas a fost un slugfest (luptă dură) de peste 2 luni, aşa că una din aşteptări ar fi avansarea unei părţi sau a celeilalte”, a spus Hertling.

UPDATE 09.41 Forţele ucrainene susţin că au lovit Insula Şerpilor şi au provocat „pierderi semnificative” armatei ruse. Reacţia Moscovei

Armata ucraineană a anunţat că a provocat „pierderi semnificative” forţelor ruseşti după ce a lansat mai multe atacuri aeriene asupra Insulei Şerpilor. Anunţul a venit după ce Moscova a spus marţi că a respins o tentativă „nebunească” de recucerire a acestei stânci strategice din Marea Neagră.

Într-o postare pe Facebook, comandamentul operaţional de sud al armatei ucrainene a spus că a folosit „lovituri ţintite cu ajutorul diferitelor forţe" pe insulă.

„Operaţiunea militară continuă şi necesită tăcere informaţională până la încheierea ei”, a adăugat sursa citată.

UPDATE 08.31 Un avion de atac blindat rus de tip Su-25 s-a prăbuşit în regiunea Rostov, în apropiere de frontiera cu Ucraina

Un avion militar rus s-a prăbuşit marţi, în regiunea rusă Rostov, în apropiere de frontiera cu Ucraina, iar pilotul a murit, anunţă serviciul de presă al Districtului Militar rus de Sud, relatează AFP.

„La 21 iunie, un avion (de tip) Su-25 s-a prăbuşit în regiunea Rostov, în timpul unui zbor de antrenament prevăzut. Pilotul a decedat”, anunţă această sursă, citată de agenţiile ruse de presă.

A Russian military plane crashed in the Rostov Obl, state RU media TASS writes.



According to preliminary information, it is a Su-25 attack aircraft.

It is reported that the pilot also died.



The cost of the Su-25 - $11 mn US

📹 Baza pic.twitter.com/6srPXqTrVe — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 21, 2022

UPDATE 07.50 Bombardamente „brutale” în Harkov. Zelenski: Armata rusă este surdă la orice raţiune. Pur şi simplu distruge, pur şi simplu ucide

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că situaţia de pe linia frontului este fără schimbări semnificativ. Cu unele mişcări tactice armata ucraineană îşi consolidează apărarea în regiunea Lugansk, în timp ce „bombardamente brutale şi cinice” continuă la Harkov.

„Situaţia de pe linia frontului este fără schimbări semnificative. Cu ajutorul unor mişcări tactice, armata ucraineană îşi consolidează apărarea în regiunea Lugansk, care este într-adevăr cea mai dificilă zonă în acest moment. De asemenea, ocupanţii exercită o presiune serioasă asupra direcţiei Doneţk”, a afirmat Zelenski în ultmul mesaj video postat pe reţelele de socializare.

UPDATE 07.17 15 morţi şi 16 răniţi în regiunea Harkov, anunţă administraţia militară

Administraţia militară din Harkov a anunţat că 15 persoane au murit şi 16 au fost rănite în întreaga regiune, transmite CNN.

Şeful administraţiei regionale Harkov, Oleh Siniehubov, anunţă, într-o postare pe Telegram, că 15 persoane au murit şi 16 au fost rănite în luptele de marţi.

Printre morţi se numără şase în Chuhuiv, cinci în Harkov, trei în Zolovhiv şi o fetiţă de 8 ani din Derhachi.

UPDATE 06.15 Renumitul vânător de nazişti, Eli Rosenbaum va conduce grupul care investighează crimele de război din Ucraina

Grupul care investighează crimele de război din Ucraina va fi condus de Eli Rosenbaum de la Departamentul de Justiţie al SUA. El este adesea numit cel mai faimos „vânător de nazişti”, deoarece Rosenbaum a fost angajat în căutarea şi deportarea criminalilor de război nazişti.

The panel investigating war crimes in #Ukraine will be headed by Eli Rosenbaum of the US Department of Justice. He is often called the most famous "#Nazi hunter", as Rosenbaum was engaged in the search and deportation of Nazi war criminals.



📰CNN pic.twitter.com/PR1JHWnaCA — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2022

UPDATE 05.15 Armata ucraineană a spus ce ţinte au fost lovite pe Insula Şerpilor

Trupele ucrainene au lovit unităţile inamice de pe Insula Şerpilor din Marea Neagră. Obuzele au lovit sistemul de rachete antiaeriene Pantsir C1, staţia radar şi echipamentele auto.

UPDATE 03.06 Forţele Armate ale Ucrainei au „probleme mari” lângă Severodoneţk şi Lysychansk

Forţele armate ale Ucrainei au „probleme mari” lângă Severodoneţk şi Lysychansk, în regiunea Lugansk a declarat consilierul şefului Oficiului Preşedintelui Ucrainei, Alexei Arestovich, într-un interviu cu avocatul şi activistul rus pentru drepturile omului Mark Feigin. Potrivit acestuia, ocupanţii au trimis în zonă cel puţin trei grupuri tactice de tăria unui batalion.

"Sarcina este de a închide încercuirea tactică de la Zolote şi Gîrske. Şi ameninţarea cu această închidere este absolut reală", a spus Arestovich.

Toshkivka în regiunea Lugansk este complet ocupată de ruşi, care încearcă să străpungă apărarea forţelor armate ale Ucrainei.

Şeful administraţiei militare a districtului Severodoneţk, Roman Vlasenko, a declarat că luptele de stradă din Severodoneţk nu se opresc.

Între timp, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că trupele ucrainene se apără cu curaj împotriva ocupanţilor şi ar putea elibera partea capturată din Donbass în viitor.

UPDATE 02.19 Între 20% şi 30% din infrastructura Ucrainei a fost distrusă

Între 20% şi 30% din infrastructura Ucrainei a fost distrusă ca urmare a invaziei ruse, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina Oleksandr Kubrakov care a făcut această estimare a pagubelor într-un interviu pentru ziarul francez Le Monde.

În urma războiului, drumuri, poduri, porturi, căi ferate şi aeroporturi au fost distruse.

Valoarea totală a pagubelor directe aduse economiei Ucrainei cauzate de distrugerea clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (şcoli, spitale etc.) şi a infrastructurii a fost de 105,5 miliarde USD, inclusiv 40 miliarde USD urmare a distrugerii vehiculelor.

From 20% to 30% of Ukraine's infrastructure was destroyed as a result of the #Russian invasion, #Ukraine's Infrastructure Minister Oleksandr Kubrakov estimated the damage in an interview with French Le Monde. pic.twitter.com/pPcnqkVj4s — NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2022

UPDATE 01.15 Arestat în Rusia pentru un citat din Putin

„Dacă eşti preşedinte timp de şapte ani, poţi înnebuni”. Activistul din Sankt Petersburg Andrei Olivieri a fost reţinut pentru un afiş cu un citat din Putin, afirmaţie pe care preşedintele rus a spus-o în 2004.

"If you're president for seven years, you can go crazy."



St. Petersburg activist Andrei Olivieri was detained for a poster of a Putin quote that he said back in 2004. pic.twitter.com/d6WqImkLsV — NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2022

UPDATE 00.41 Arestovich a dezvăluit detaliile schimbului prin care a fost eliberată „Tyra”

Decizia eliberării paramedicului ucrainean Iulia Payevskaya (Tyra) a fost luată la cel mai înalt nivel, inclusiv la Moscova, a declarat de consilierul şefului Oficiului Preşedintelui Ucrainei, Alexei Arestovich, într-un interviu cu avocatul şi activistul rus pentru drepturile omului Mark Feigin.

Potrivit acestuia, partea ucraineană a predat Rusiei „pe cineva semnificativ”. Cu toate acestea, el nu a confirmat sau infirmat schimbul lui Tyra cu „fiul prietenului lui Kadyrov”, după cum a raportat anterior presa.

„Am câştigat destule simboluri şi sunt luate în considerare foarte serios”, a adăugat Arestovich.

Paramedicul ucrainean Julia Payevskaya a fost capturată de ruşi la jumătatea lunii martie. Propagandiştii ruşi au numit-o „membră a batalionului Azov”.

Pe 17 iunie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Payevskaya a fost eliberată din captivitate.

După aceea, „Tyra” a înregistrat primul videoclip , în care i-a mulţumit preşedintelui pentru ajutor şi a spus că acum se află într-un loc sigur.

UPDATE 00.19 Ucraina a primit noi piese de artilerie grea

Ucraina a primit din Germania obuziere autopropulsate de tipul Panzerhaubitze 2000, a anunţat ministrul apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov.

‼️Ukraine received #German self-propelled howitzers Panzerhaubitze 2000. This was announced by the Minister of Defense of #Ukraine Oleksii Reznikov. https://t.co/ylBw2rrkwP — NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2022

UPDATE 00.01 Ocupanţii au capturat două aşezări din regiunea Lugansk

Inamicul a capturat Pidlisne şi Myrna Dolyna în regiunea Luhansk şi se consolidează pe poziţiile atinse se arată în rezumatul Statului Major General al armatei ucrainiene de la ora 18:00.

Pe direcţia nord, inamicul rus continuă aducerea de mijloace de luptă în zonele de frontieră, precum şi bombardarea cu mortiere şi artilerie a aşezărilor din regiunea Cernihiv.

În acelaşi timp, în direcţia Slaviansk, inamicul îşi concentrează principalele eforturi pe menţinerea poziţiilor ocupate anterior, trecând în apărare. În plus, ocupanţii se consolidează în satul Ustynivka, conducând o ofensivă în direcţia Bila Gora, unde au înregistrat un succes parţial, dar luptele continuă.

De asemenea, inamicul are succes parţial în zona aşezării Gorske.

„În direcţia Bakhmut, inamicul a bombardat zonele Berestovo şi Komyshuvakha. El a condus ofensiva în direcţia Alexandropol - Komyshuvakha.