LIVE TEXT | Război în Ucraina. Joe Biden a semnat legea „Lend-lease” pentru Ucraina. Apărătorii din uzina Azovstal rezistă încă, în cea de 75-a zi a războiului

UPDATE 05.51 Federaţia Rusă ar putea încerca să anexeze complet regiunile Doneţk şi Lugansk din Ucraina. Ocupanţii ar putea organiza un referendum fals pentru a „legitima” confiscarea teritoriilor. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price

Departamentul de Stat a reamintit că Moscova a folosit anterior un astfel de scenariu, în special în Crimeea ocupată temporar şi în zonele ocupate din Donbass.

Potrivit lui Price, Statele Unite sunt preocupate de o posibilă reapariţie a unui astfel de scenariu.

"Autorităţile ruse, încercând să ofere ocupaţiei lor o notă de legitimitate, au organizat alegeri fictive. Şi suntem încă îngrijoraţi că vor încerca să o facă din nou în estul Ucrainei", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.

UPDATE 04.34 Armata rusă se instalează în apartamentele locuitorilor din Melitopol care au părăsit oraşul. Ocupanţii iau maşini de la ucraineni. Acest lucru a fost raportat în Administraţia Militară Regională Zaporozhye .

"Locuitorii aerodromului raportează că militarii cu mitraliere au furat maşini din garaje şi din sectorul privat. În plus, invadatorii ocupă apartamentele locuitorilor din Melitopol plecaţi în teritoriul controlat de Ucraina", se arată în comunicat.

După cum a raportat anterior UNIAN, mai mult de 60% dintre rezidenţi au părăsit Melitopolul din 24 februarie - adică aproximativ 70.000 de oameni.

UPDATE 03.35 Oraşul Izyum din regiunea Harkov a fost grav afectat de război.

The city of #Izyum in the #Kharkiv region was seriously affected by the war. pic.twitter.com/f77Z1szr4M

UPDATE 03.28 Mediul militar al lui Putin, spre deosebire de cel civil, este foarte conştient de faptul că este incapabil să asigure mobilizarea generală a declarat consilierul preşedintelui Zelensky, Alexei Arestovich.

„Mobilizarea este o idee care a circulat în mediul civil al lui Putin, pentru că militarii sunt conştienţi că nu sunt pregătiţi pentru mobilizare şi nu o pot asigura”, a spus Arestovich.

Consilierul preşedintelui ucrainean consideră că o astfel de idee ar putea fi înaintată preşedintelui Rusiei de către secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Nikolai Patrushev.

UPDATE 02.14 Trupele ruse au tras şapte rachete spre Odesa folosind avioane. În urma loviturilor, o persoană a fost ucisă, iar alte cinci au fost rănite. Acest lucru a fost raportat jurnaliştilor de comandamentul operaţional „Sud”.

"Rasiştii au lovit din nou Odesa cu ajutorul aeronavelor. Au fost trase şapte rachete către oraş. Cu toate acestea, rezervele de rachete ale inamicului sunt aparent pe sfârşite, deoarece au fost lansate rarităţi din timpul URSS, care sunt deja dezamăgitoare din punct de vedere al vârstei." . U

Un centru comercial a fost distrus.

UPDATE 01.05 Angajaţii Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse din Lugansk ocupat caută persoane care au scăpat de „mobilizare”. Aceşti oameni sunt folosiţi ca acoperire pentru armata rusă. Şeful OVA din Luhansk, Serghei Gaidai, a povestit despre asta în teletonul care are loc zilnic.

„După informaţiile noastre, care provin din Luganskul ocupat, valul de mobilizare s-a încheiat şi nu au mai rămas bărbaţi pe străzi.Totodată, el a subliniat că trupele ruse se află în ultimul eşalon.

"Sunt membri LNR, apoi kadyroviţi şi apoi trupe ruseşti. Nici măcar soldaţii companiilor militare private nu merg în primele valuri de atac", a rezumat şeful OVA de la Lugansk.

După cum a raportat anterior UNIAN, Rusia îşi continuă mobilizarea ascunsă, agitând „cazacii” şi şomerii pentru războiul împotriva Ucrainei.

UPDATE 00.35 Consilierul preşedintelui Zelensky, Alexei Arestovich a vorbit despre deficienţele rachetelor sovietice X-22, pe care Rusia a început să le folosească împotriva Ucrainei. El şi-a exprimat opinia într-o conversaţie cu activistul rus pentru drepturile omului Mark Feigin.

"Partea rusă a început să folosească rachete X-22. Acestea sunt vechi rachete de aviaţie sovietică. Au o problemă - deviaţia lor probabilă circulară este de 200-300 de metri. Adică sunt foarte, foarte inexacte", a spus Arestovich. El crede că acest lucru va creşte numărul de rateuri şi că Rusia va avea mai multe şanse să lovească obiecte civile.

„Pe de altă parte, asta înseamnă că armele de înaltă precizie – să nu spunem că” se epuizează „- sunt salvate”, – a spus consilierul preşedintelui ucrainean.

UPDATE 00.15 Joe Biden a semnat „Legea de împrumut-închiriere pentru apărarea democraţiei din Ucraina din 2022” Acesta este al doilea de acord împrumut-închiriere din istorie (primul a fost semnat cu fosta URSS în timpul celui de-al doilea război mondial). Pe lângă arme, Ucraina va primi asistenţă financiară suplimentară. Biden a cerut deja Congresului sprijin de 33 de miliarde de dolari pentru Ucraina.

⚡️⚡️Joe Biden signs into law the "Ukraine Democracy and Defense Lend-Lease Act of 2022"



This is the second Lend-Lease in history. In addition to weapons, Ukraine will receive additional financial assistance. #Biden has already asked Congress for $33 billion support for #Ukraine. pic.twitter.com/myvdl99GJq