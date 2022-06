LIVE TEXT | Război în Ucraina. A început bătălia pentru Lysychansk. Poziţiile de aici sunt strategic mai valoroase decât  cele deţinute anterior în Severodoneţk

UPDATE 05.15 Filmări rare din cabina unui elicopter ucranean în acţiune.

Rare footage from the cockpit of AFU helicopter in action to attack the enemy positions. pic.twitter.com/kmzOfzGpJb

UPDATE 04.45 Ocupanţii ruşi luptă la periferia oraşului Lysychansk - ISW

Ocupanţii ruşi au ajuns la periferia oraşului Lysychansk şi luptă acolo, a arătat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit raportului ISW, trupele ruse luptă la Lysychansk şi au ajuns la o mină şi o fabrică de producţie de gelatină de la periferia oraşului.

ISW a adăugat că brigada de reacţie rapidă a Gărzii Naţionale a Ucrainei a declarat că poziţiile ucrainene din Lysychansk sunt strategic mai valoroase decât poziţiile deţinute anterior în Severodoneţk şi a sugerat că trupele ucrainene ar putea încerca să lanseze contraatacuri de la Lysychansk.

La 24 iunie 2022, autorităţile din Severodoneţk au declarat că va dura timp pentru ca Forţele Armate să părăsească oraşul şi că nu va exista nicio retragere din Lysychansk .

Se ştie că trupele ruseşti cu sprijinul aeronavelor avansează din toate direcţiile în zona Severodoneţk şi Lysychansk.

Pe 25 iunie, Institutul pentru Studiul Războiului a raportat că ocupanţii ruşi vor încerca să captureze Lysychansk .

UPDATE 02.44 Arestovich a spus că aşteaptă armata belarusă în Ucraina

Militarii belaruşi se vor confrunta cu o rezistenţă acerbă din partea ucrainenilor în cazul unui atac asupra Ucrainei, a declarat consilierul şefului biroului preşedintelui Alexei Arestovich într-o conversaţie cu activistul rus pentru drepturile omului Mark Feigin. El a spus că nu se îndoieşte de profesionalismul şi curajul militarilor din Belarus, dar este convins că nu au experienţă de luptă şi motivaţie în acest război.

"Forţele armate ucrainene le vor face zile fripte. Ei înţeleg asta. Dacă ne atacă belarusii, ce se va întâmpla cu soldaţii ucraineni? Vor fi furioşi. Pentru că belaruşii au dat o lovitură perfidă. Dar practica va fi potrivită, nimeni nu va cruţa pe nimeni”, a spus Arestovici.

UPDATE 01.26 Forţele armate ale Ucrainei au produs noi pierderi ocupanţilor în sud

În cursul zilei, luptătorii ucraineni din regiunile sudice au eliminat 24 de ocupanţi, 7 unităţi de echipamente inamice şi depozite de muniţii, conform purtătorului de cuvânt al comandamentului operaţional „Sud”, Vladislav Nazarov .

Potrivit acestuia, inamicul continuă în cea mai mare parte acţiuni defensive, nu creează noi grupuri de lovire, ci încearcă să epuizeze trupele ucrainene cu artilerie de rachete şi obuze cu mortar.

În timpul zilei, densitatea bombardamentelor a crescut de aproape 1,5 ori. În plus, inamicul a efectuat 4 lovituri aeriene asupra poziţiilor noastre şi a folosit o rachetă ghidată aer-aer împotriva une aeronave ucrainiene. , Nu există pierderi în rândul populaţia locale”, a spus Nazarov. El a menţionat că, aeronava ucraineană a tras 5 lovituri asupra concentrărilor de trupe şi a echipamente ale inamcului, asupra punctelor de comandă şi sprijin ale unităţilor inamice.

Preşedintele comandamentului a adăugat că rezultatele loviturilor sunt investigate.

„Pierderile înregistrate ale inamicului pentru ziua respectivă s-au ridicat la 24 de rasişti, 2 tancuri şi alte 5 vehicule blindate. Am distrus 2 depozite de muniţie de câmp inamice şi un punct de tragere”, a spus el.

UPDATE 00.53 Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a anunţat eliberarea completă a oraşelor Severodonetsk şi Borovskoye

Cu sprijinul trupelor ruse aflate sub comanda generalului armatei Serghei Surovikin, Miliţia Populară a LPR a eliberat complet Severodoneţk şi Borovskoye, întregul teritoriu de pe malul stâng al Seversky Doneţului din graniţele LPR a intrat sub controlul său deplin, a anunţat reprezentantul oficial al Ministerului rus al Apărării, generalul-locotenent Igor Konaşenkov.

„Unităţile Miliţiei Populare din Republica Populară Lugansk, cu sprijinul trupelor ruse sub comanda generalului de armată Serghei Surovikin, ca urmare a operaţiunilor ofensive de succes, au eliberat complet oraşele Severodoneţk, Borovskoye şi aşezările din Voronovo şi Sirotino din Republica Populară Lugansk”, a spus Konaşenkov. El a subliniat că în acest fel „încercarea inamicului de a transforma zona industrială a întreprinderii Severodonetsk Azot într-un centru încăpăţânat de rezistenţă a fost zădărnicită”. „În prezent, teritoriul acestei întreprinderi este controlat de unităţi ale Miliţiei Populare din Republica Populară Lugansk”, a spus generalul.

„Odată cu eliberarea Severodoneţk şi Borovskoye, întregul teritoriu de pe malul stâng al Seversky Doneţului din graniţele Republicii Populare Lugansk a intrat sub controlul său deplin”, a conchis generalul.

UPDATE 00.25 Trupele ruseşti au ocupat Severodoneţk

Primarul oraşului Severodoneţk, Alexander Stryuk, a spus că trupele ruseşti au ocupat oraşul. Armata ucraineană s-a retras pe poziţii pregătite din timp. Potrivit lui Stryuk, ruşii au numit un „comandant” al oraşului, acesta adunând colaboratori locali.

❗️The mayor of #Severodonetsk, Alexander Stryuk, said that Russian troops had occupied the city. #Ukrainian military retreated to more prepared positions.



According to Stryuk, #Russians have appointed a "commandant" of the city, he is gathering local collaborators.

1/2 pic.twitter.com/3ixhWY5ICC