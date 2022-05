LIVE TEXT | Război în Ucraina. Harkovul atacat cu rachete Iskander. Motivul pentru care executivul transnistrean a fost demis este eşecul mobilizării

UPDATE 06.10 Putin încearcă să „şteargă de pe faţa pământului” cultura ucraineană

Preşedintele american Joe Biden a spus că preşedintele rus Vladimir Putin încearcă să „şteargă” cultura şi identitatea ucrainenilor atacând şcoli, grădiniţe, spitale şi muzee. Acest lucru a fost raportat de The Washington Post .

"Singurul scop (al atacurilor Rusiei) este distrugerea culturii. Acesta este un atac direct asupra principiilor fundamentale ale ordinii internaţionale bazate pe statul de drept", a spus el într-un discurs adresat Academiei Navale din SUA vineri, 27 mai. Şeful Casei Albe a condamnat războiul purtat de preşedintele Rusiei.

Biden a lăudat, de asemenea, puterea cooperării globale în contracararea agresiunii ruse, adăugând că Putin a „plasat NATO” în toată Europa, împingând Suedia şi Finlanda să se alăture Alianţei.

UPDATE 05.27 Lipsa de combustibil în Ucraina: Zelensky se aşteaptă la funcţionari „mai activi”.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski , se aşteaptă ca oficialii să fie mai activi în depăşirea penuriei de combustibil a declarat acesta în discursul său zilnic.

„Am avut o întâlnire cu Cabinetul de Miniştri, am auzit rapoarte pe o gamă largă de probleme. Mă aştept la mai multă activitate de la oficialii guvernamentali.

Zelensky a subliniat, de asemenea, importanţa rezolvării altor probleme: „Cu privire la furnizarea de locuri de muncă pentru oamenii noştri.”.

UPDATE 04.56 Transnistria s-a confruntat cu „probleme interne”.

"Măsurile de contra-sabotaj sunt în curs de desfăşurare, s-a asigurat o protecţie fiabilă a frontierei de stat. Situaţia din republica nerecunoscută este monitorizată constant şi caracterizată prin concentrarea conducerii pe problemele interne", a spus comandamentul. De asemenea, se remarcă faptul că „autorităţile” Transnistriei nu sunt în măsură să asigure implementarea sarcinilor de mobilizare în sprijinul acţiunilor Rusiei.

Amintim că guvernul Transnistriei nerecunoscute a fost demis din cauza eşecului mobilizării.

UPDATE 02.50 O parte din navele Federaţiei Ruse din Marea Neagră s-au retras într-un adăpost lângă Crimeea din cauza furtunii

Cinci nave ruseşti în Marea Neagră continuă să ameninţe cu rachete teritoriul ucrainean. Unele dintre nave s-au adăpostit însă lângă Crimeea din cauza furtunii. Acest lucru se precizează într-un mesaj de pe pagina Comandamentului Operaţional „Sud” de pe Facebook .

„O furtună care a avut loc în Marea Neagră a forţat o parte din grupul naval inamic să se retragă în adăposturile din apropierea Crimeei, dar două nave cu rachete şi alte trei nave pentru blocarea transportului maritim au rămas pe mare”, se arată în comunicat. .

După cum a raportat UNIAN, pe 13 mai toate submarinele operaţionale ale Flotei Mării Negre au părăsit Sevastopolul. În South Bay, danele, lângă care stau de obicei submarinele, erau goale.

Recent, comanda operaţională „Sud” a raportat că navele mari de desant şi transportoarele de rachete de croazieră continuă să manevreze în Marea Neagră: mai mult de o duzină de obuze letale sunt gata de a fi folosite.

UPDATE 01.15 Situaţia în Donbas rămâne foarte dificilă. Acest lucru a fost declarat de către Volodymyr Zelensky în discursul său de seară.

Armata rusă a concentrat un maxim de artilerie şi rezerve în regiune pentru a-şi declara îndeplinirea obiectivelor cel puţin până în cea de-a 100-a zi de război.

