LIVE TEXT | Război în Ucraina. 15 morţi şi 16 răniţi după un bombardament în regiunea Harkov. Faimosul „vânător de nazişti” îi va căuta pe criminalii de război ruşi

UPDATE 07.50 Bombardamente „brutale” în Harkov. Zelenski: Armata rusă este surdă la orice raţiune. Pur şi simplu distruge, pur şi simplu ucide

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că situaţia de pe linia frontului este fără schimbări semnificativ. Cu unele mişcări tactice armata ucraineană îşi consolidează apărarea în regiunea Lugansk, în timp ce „bombardamente brutale şi cinice” continuă la Harkov.

„Situaţia de pe linia frontului este fără schimbări semnificative. Cu ajutorul unor mişcări tactice, armata ucraineană îşi consolidează apărarea în regiunea Lugansk, care este într-adevăr cea mai dificilă zonă în acest moment. De asemenea, ocupanţii exercită o presiune serioasă asupra direcţiei Doneţk”, a afirmat Zelenski în ultmul mesaj video postat pe reţelele de socializare.

UPDATE 07.17 15 morţi şi 16 răniţi în regiunea Harkov, anunţă administraţia militară

Administraţia militară din Harkov a anunţat că 15 persoane au murit şi 16 au fost rănite în întreaga regiune, transmite CNN.

Şeful administraţiei regionale Harkov, Oleh Siniehubov, anunţă, într-o postare pe Telegram, că 15 persoane au murit şi 16 au fost rănite în luptele de marţi.

Printre morţi se numără şase în Chuhuiv, cinci în Harkov, trei în Zolovhiv şi o fetiţă de 8 ani din Derhachi.

UPDATE 06.15 Renumitul vânător de nazişti, Eli Rosenbaum va conduce grupul care investighează crimele de război din Ucraina

Grupul care investighează crimele de război din Ucraina va fi condus de Eli Rosenbaum de la Departamentul de Justiţie al SUA. El este adesea numit cel mai faimos „vânător de nazişti”, deoarece Rosenbaum a fost angajat în căutarea şi deportarea criminalilor de război nazişti.

The panel investigating war crimes in #Ukraine will be headed by Eli Rosenbaum of the US Department of Justice. He is often called the most famous "#Nazi hunter", as Rosenbaum was engaged in the search and deportation of Nazi war criminals.



📰CNN

UPDATE 05.15 Armata ucraineană a spus ce ţinte au fost lovite pe Insula Şerpilor

Trupele ucrainene au lovit unităţile inamice de pe Insula Şerpilor din Marea Neagră. Obuzele au lovit sistemul de rachete antiaeriene Pantsir C1, staţia radar şi echipamentele auto.

UPDATE 03.06 Forţele Armate ale Ucrainei au „probleme mari” lângă Severodoneţk şi Lysychansk

Forţele armate ale Ucrainei au „probleme mari” lângă Severodoneţk şi Lysychansk, în regiunea Lugansk a declarat consilierul şefului Oficiului Preşedintelui Ucrainei, Alexei Arestovich, într-un interviu cu avocatul şi activistul rus pentru drepturile omului Mark Feigin. Potrivit acestuia, ocupanţii au trimis în zonă cel puţin trei grupuri tactice de tăria unui batalion.

"Sarcina este de a închide încercuirea tactică de la Zolote şi Gîrske. Şi ameninţarea cu această închidere este absolut reală", a spus Arestovich.

Toshkivka în regiunea Lugansk este complet ocupată de ruşi, care încearcă să străpungă apărarea forţelor armate ale Ucrainei.

Şeful administraţiei militare a districtului Severodoneţk, Roman Vlasenko, a declarat că luptele de stradă din Severodoneţk nu se opresc.

Între timp, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că trupele ucrainene se apără cu curaj împotriva ocupanţilor şi ar putea elibera partea capturată din Donbass în viitor.

UPDATE 02.19 Între 20% şi 30% din infrastructura Ucrainei a fost distrusă

Între 20% şi 30% din infrastructura Ucrainei a fost distrusă ca urmare a invaziei ruse, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina Oleksandr Kubrakov care a făcut această estimare a pagubelor într-un interviu pentru ziarul francez Le Monde.

În urma războiului, drumuri, poduri, porturi, căi ferate şi aeroporturi au fost distruse.

Valoarea totală a pagubelor directe aduse economiei Ucrainei cauzate de distrugerea clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (şcoli, spitale etc.) şi a infrastructurii a fost de 105,5 miliarde USD, inclusiv 40 miliarde USD urmare a distrugerii vehiculelor.

From 20% to 30% of Ukraine's infrastructure was destroyed as a result of the #Russian invasion, #Ukraine's Infrastructure Minister Oleksandr Kubrakov estimated the damage in an interview with French Le Monde.

UPDATE 01.15 Arestat în Rusia pentru un citat din Putin

„Dacă eşti preşedinte timp de şapte ani, poţi înnebuni”. Activistul din Sankt Petersburg Andrei Olivieri a fost reţinut pentru un afiş cu un citat din Putin, afirmaţie pe care preşedintele rus a spus-o în 2004.

"If you're president for seven years, you can go crazy."



"If you're president for seven years, you can go crazy."

St. Petersburg activist Andrei Olivieri was detained for a poster of a Putin quote that he said back in 2004.

UPDATE 00.41 Arestovich a dezvăluit detaliile schimbului prin care a fost eliberată „Tyra”

Decizia eliberării paramedicului ucrainean Iulia Payevskaya (Tyra) a fost luată la cel mai înalt nivel, inclusiv la Moscova, a declarat de consilierul şefului Oficiului Preşedintelui Ucrainei, Alexei Arestovich, într-un interviu cu avocatul şi activistul rus pentru drepturile omului Mark Feigin.

Potrivit acestuia, partea ucraineană a predat Rusiei „pe cineva semnificativ”. Cu toate acestea, el nu a confirmat sau infirmat schimbul lui Tyra cu „fiul prietenului lui Kadyrov”, după cum a raportat anterior presa.

„Am câştigat destule simboluri şi sunt luate în considerare foarte serios”, a adăugat Arestovich.

Paramedicul ucrainean Julia Payevskaya a fost capturată de ruşi la jumătatea lunii martie. Propagandiştii ruşi au numit-o „membră a batalionului Azov”.

Pe 17 iunie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că Payevskaya a fost eliberată din captivitate.

După aceea, „Tyra” a înregistrat primul videoclip , în care i-a mulţumit preşedintelui pentru ajutor şi a spus că acum se află într-un loc sigur.

UPDATE 00.19 Ucraina a primit noi piese de artilerie grea

Ucraina a primit din Germania obuziere autopropulsate de tipul Panzerhaubitze 2000, a anunţat ministrul apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov.

‼️Ukraine received #German self-propelled howitzers Panzerhaubitze 2000. This was announced by the Minister of Defense of #Ukraine Oleksii Reznikov.

UPDATE 00.01 Ocupanţii au capturat două aşezări din regiunea Lugansk

Inamicul a capturat Pidlisne şi Myrna Dolyna în regiunea Luhansk şi se consolidează pe poziţiile atinse se arată în rezumatul Statului Major General al armatei ucrainiene de la ora 18:00.

Pe direcţia nord, inamicul rus continuă aducerea de mijloace de luptă în zonele de frontieră, precum şi bombardarea cu mortiere şi artilerie a aşezărilor din regiunea Cernihiv.

În acelaşi timp, în direcţia Slaviansk, inamicul îşi concentrează principalele eforturi pe menţinerea poziţiilor ocupate anterior, trecând în apărare. În plus, ocupanţii se consolidează în satul Ustynivka, conducând o ofensivă în direcţia Bila Gora, unde au înregistrat un succes parţial, dar luptele continuă.

De asemenea, inamicul are succes parţial în zona aşezării Gorske.

„În direcţia Bakhmut, inamicul a bombardat zonele Berestovo şi Komyshuvakha. El a condus ofensiva în direcţia Alexandropol - Komyshuvakha.

UPDATE 21.31 Scenarii în care Rusia ar folosi arme nucleare tactice în Ucraina, analizate de experţi americani

Jurnalistul de investigaţie Eric Schlosser analizează într-un articol publicat de „The Atlantic”, citând experţi americani în materie de securitate naţională şi foşti oficiali guvernamentali, posibilitatea şi scenariile în care Rusia ar putea face apel la arme nucleare în Ucraina, şi cum ar putea răspunde SUA. Potrivit lui Pavel Podvig, directorul Proiectului privind Forţele Nucleare ale Rusiei şi fost cercetător al Institutului de Fizică şi Tehnologie din Moscova, armele nucleare „tactice” cu rază scurtă de acţiune sunt depozitate la circa 12 instalaţii centrale numite „Obiect S” – o astfel de facilitate este Belgorod-22, la doar circa 30 km de graniţa cu Ucraina. SUA au avertizat Rusia asupra unor „consecinţe severe” dacă ar decide să folosească arme nucleare în războiul său din Ucraina. Administraţia Biden nu a clarificat ce ar însemna asta, în timp ce experţii şi oficialii americani sunt în mare parte de acord asupra pericolului nuclear reprezentat de Rusia. Schlosser enumeră câteva scenarii posibile legate de folosirea unei arme nucleare în Ucraina: - Detonare în Marea Neagră; - O lovitură în vederea decapitării guvernării de la Kiev; - Asalt nuclear asupra unui obiectiv militar ucrainean; - Lansare asupra unui oraş ucrainean provocând victime civile în masă. În timpul Războiului Rece, strategiile de răspuns aveau în centru anticiparea şi gestionarea modului în care ar escalada un conflict. La începutul anilor `60, Herman Kahn, un strateg proeminent al Rand Corporation, a propus conceptul de „scară a escaladării” – cu 44 de trepte, ultima reprezentând anihilarea. Un contra-răspuns al SUA este aşteptat de la treapta a 26-a, „Atac demonstrativ asupra Zonei Interioare”, în timp ce la 39 se află atacul distructiv asupra unui oraş. Christopher Yeaw, şeful echipei ştiinţifice a U.S. Air Force Global Strike Command între 2010 şi 2015, a propus conceptul de „vortex al escaladării”, ce cuprinde trepte şi pe orizontală reprezentând componente ale războiului modern: spaţiu, cibernetic, convenţional, nuclear. Imaginea este a unei tornade, îngustă la bază şi largă la vârf. Sam Nunn, fost senator şi cofondatorul ONG-ului „Nuclear Threat Initiative”, având misiunea de a preîntâmpina atacuri catastrofale cu arme de distrugere în masă, a povestit cum, la apogeul crizei rachetelor din Cuba, piloţii NATO de la baza Ramstein (Germania) aşteptau zi şi noapte lângă avioane încărcate cu bombe de hidrogen un iminent ordin de decolare în cazul unui atac nuclear al URSS. Invadând o ţară care a renunţat la armele nucleare şi apoi ameninţând cu atacuri nucleare ţările care i-ar furniza ajutor, Rusia a încălcat normele prevăzute în Tratatul de Non-Proliferare - din care face parte alături de SUA, Marea Britanie, China şi Franţa - după mai bine de 50 de ani.

UPDATE 21.28 Autorităţile dintr-o mică localitate din regiunea Harkov au scris pe reţelele sociale despre prezenţa unor soldaţi ruşi fugari pe care locuitorii i-au observat ascunzând-se în pădure, relatează presa ucraineană.

„Ruşii s-au întors aici – răniţi, murdari, înfometaţi, mânioşi, cu echipamentul avariat. S-au refugiat în satul nostru pentru a-şi reface forţele. Avem informaţii că circa 200 de soldaţi ruşi se ascund acum în pădurile de la marginea satului. Sunt căutaţi de comandanţii lor”, a scris un oficial din consiliul localităţii Borova de lângă oraşul Izium. După ce a suferit pierderi într-o altă bătălie pentru controlul asupra oraşului Izium, un grup de soldaţi ruşi s-a retras în Gorohovatka, un mic sat de la periferia oraşului Borova. Un alt grup s-a ascuns în pădurea locală. UPDATE 18.57 Statele Unite confirmă marţi că un al doilea cetăţean american a fost ucis în lupte în Ucraina şi îşi reiterează apelul către americani să nu ia parte la acest conflict, în contextul în care alţi doi militari au fost prinşi de către Rusia, relatează AFP, potrivit News.ro.

Departamentul de Stat american confirmă moartea lui Stephen Zabielski, în vârstă de 52 de ani, şi precizează că asigura asistenţă consulară familiei sale.

UPDATE 18.37 Viktor Orban i-a dat asigurări, marţi, lui Volodimir Zelenski că susţine acordarea statutului de stat candidat la UE pentru Ucraina. Anunţul vine după ce s-a constatat un consens, la reuniunea miniştrilor de Externe ai UE, pe această temă, în condiţiile în care purtătorul de cuvânt al premierului ungar declarase luni că Budapesta sprijină Ucraina doar alături de Bosnia-Herţegovina şi Georgia.

Preşedintele Ucrainei l-a sunat marţi pe premierul Ungariei pentru a discuta pe tema aderării ţării sale UE, despre primirea refugiaţilor ucraineni, precum şi pe alte subiecte de interes între cele două ţări, relatează agenţia de presă MTI.

În timpul discuţiei, Orban i-a transmis lui Zelenski că susţine cererea Ucrainei de a obţine statutul de candidat la aderare şi s-a pronunţat pentru eliminarea cât mai curând posibil a obstacolelor birocratice din calea integrării efective a ţării vecine în UE.

La rândul său, Zelenski l-a invitat pe Orban într-o vizită la Kiev.

UPDATE 18.04 Tunuri autopropulsate germane intră în dotarea armatei ucrainene

Kievul a anunţat marţi că a primit tunuri autopropulsate germane de tip Panzerhaubitze 2000, livrate după solicitări insistente din partea Ucrainei pentru a i se oferi „arme puternice” capabile să respingă atacurile agresorului rus.

Tunurile „Panzerhaubitze 2000 fac parte, în sfârşit, din arsenalul de obuziere de 155 de milimetri ale artileriei ucrainene”, îşi exprimă satisfacţia, într-un mesaj postat pe Twitter, ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov.

Oleksii Reznikov declară că „apreciază eforturile” Berlinului de a ajuta militar Kievul.

„Artileriştii noştri vor încinge câmpul de luptă”, îşi exprimă entuziasmul Reznikov în mesajul său însoţit de o imagine cu două Panzerhaubitze 2000 în acţiune.

FOTO Twitter @oleksiireznikov

UPDATE 17.33 Miniştrii de Externe ai celor 27 de state membre ale UE au ajuns marţi, în Luxemburg, la un „consens total” în vederea acordării statutului de stat candidat la aderarea la UE pentru Ucraina, a anunţat ministrul francez delegat pentru Europa, Clément Beaune.

„Discuţiile au permis exprimarea unui consens larg, aş spune chiar un consens total (...) în ceea ce priveşte Ucraina, posibilitatea de a recunoaşte statutul de stat candidat cât mai curând posibil”, a declarat Clément Beaune, citat de AFP.

Franţa deţine preşedinţia semestrială a Consiliului European.

„Este o dezbatere care le revine de-acum şefilor de sat şi de guverne”, a subliniat ministrul francez.

Propunerea, în conformitate cu avizul favorabil al Comisiei Europene, va fi prezentată la summitul liderilor europeni, programat pentru joi şi vineri la Bruxelles.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a spus luni că va invita cele 27 de state membre UE să acorde Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de candidat pentru aderarea la blocul comunitar.

UPDATE 16.22 Rusia anunţă marţi că a respins o încercare „nebună” a forţelor ucrainene de a recuceri insula Şerpilor, un teritoriu simbolic cucerit de către Moscova, la Marea Neagră, la începutul invaziei în ţara vecină, relatează AFP.

Luni, „la 20 iunie, la ora (locală) 5.00 dimineaţa, regimul de la Kiev a întreprins o nouă tentativă de a cuceri insula Şerpilor”, anunţă un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.

Forţe ucrainene „prevedeau să efectueze bombardamente aeriene şi de artilerie masive (...), iar apoi să debarce şi să cucerească” insula, susţine el.

Igor Konaşenkov anunţă că 15 drone de atac şi de recunoaştere ucrainene au luat parte la un raid aerian şi că baterii de lansatoate de rachetă şi obuziere au tras către insulă.

Cu toate acestea, sisteme de apărare antiaeriană şi antirachetă ruseşti au interceptat toate proiectilele şi au doborât 13 drone, „obligând inamicul să abandoneze orice debarcare pe insula Şerpilor”, declară Igor Konaşenkov.

Declaraţiile purtătorului de cuvânt al Ministerului rus al Apărării nu pot fi verificate în mod independent, scrie AFP.

UPDATE 16.05 Autorităţile ucrainene au reţinut un oficial guvernamental de rang înalt şi un director de la Camera de Comerţi şi Industrie sub acuzaţia că fac parte dintr-o reţea de spionaj rusească, a anunţat, marţi, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Reuters.

Serviciul ucrainean de Securitate (SBU) nu a oferit numele celor cei doi suspecţi, ci i-a identificat ca fiind un funcţionar de rang înalt din Secretariatul Cabinetului de Miniştri şi un şef de departament la Camera de Comerţ şi Industrie.

De asemenea, SBU a anunţat pe Telegram că a efectuat o „operaţiune specială în mai multe etape” pentru a neutraliza reţeaua respectivă de spionaj.

Cei doi suspecţi principali au fost înfăţişaţi stând în faţa unui drapel ucrainean într-un videoclip în timp ce declarau că au colaborat cu Moscova.

SBU a mai menţionat că Rusia le-a plătit suspecţilor între 2.000 şi 15.000 de dolari pentru informaţii, în funcţie de nivelul confidenţialităţii şi de importanţa lor. Unul dintre bărbaţi a afirmat în înregistrare că a primit în total 33.000 de dolari pentru activităţile sale, iar celălalt a dezvăluit că a primit 27.000 de dolari.

Unul dintre suspecţi, care avea numele de cod „Kireev”, a mărturisit că a început colaborarea cu serviciile secrete ruse în 2016. Celălalt a spus că a început colaborarea în 2019.

UPDATE 15.54 Vladimir Putin s-a declarat marţi „mândru” de faptele militarilor săi în Ucraina şi s-a angajat să-şi consolideze armata, relatează AFP.

„Suntem mândri că, în cursul operaţiunii militare speciale, combatanţii noştri acţionează cu curaj, profesionalism, ca nişte adevăraţi eroi”, a spus liderul de Kremlin, care refuză în continuare să folosească cuvântul război în cazul agresiunii sale armate din Ucraina.

Putin a făcut aceste declaraţii la Kremlin, în faţa unor tineri absolvenţi ai academiilor militare ruse şi în faţa unor cadre cu cel mai înalt grad.

„Împotriva noilor ameninţări şi riscuri, ne vom dezvolta şi consolida forţele armate”, a subliniat el.

Putin a promis darea în folosinţă, în acest an, a ceea ce se preconizează a fi cea mai mare rachetă balistică intercontinentală (ICBM) rusească - Sarmat.

„Nu există nicio îndoială că vom şi mai puternici”, a subliniat liderul de la Kremlin.

UPDATE 15.42 Ruşii cuceresc satul Toşkivka, situat la câţiva kilometri de Severodoneţk şi Lîsîceansk

Ruşii „controlează în întregime” satul Toşkivka, situat pe linia frontului, în Donbas (est), la câţiva kilometri de Severodoneţk şi Lîsîceansk, unde au loc confruntări armate crâncene, anunţă marţi autorităţile locale ucrainene, citate de AFP.

„Potrivit informaţiilor noastre, ruşii controlează în întregime Toşkivka”, a declarat la televiziunea ucraineană şeful districtului Severodoneţk, Roman Vlasenko.

„Presiunea persistă” pe linia frontului, unde „bătălia pentru Donbas este în toi”, a subliniat el.

„Întreaga regiune Luhansk este de-acum epicentrul confruntării între armatele ucraineană şi rusă”, a precizat oficialul ucrainean.

UPDATE 14.54 Armata rusă provoacă „distrugeri catastrofale” la Lîsîceansk, un oraş vecin cu Seveerodoneţkul, în Donbas (est), a anunţat marţi guvernatorul regiuniii Luhansk Serhii Haidai, relatează AFP.

„(Au loc) confruntări în zona industrială a Severodoneţkului şi distrugeri catastrofale la Lîsîceansk”, anunţă într-o postare pe Telegram Serghii Gaidai.

„Ultimele 24 de ore au fost dificile” pentru forţele ucrainene, afirmă el.

„Atacuri vizând cele trei poduri care leagă Severodoneţkul de Lîsîceansk, distruse deja” continuă şi despart Severodoneţkul de restul teritoriului aflat sub controlul Kievului, subliniază el.„

„Ruşii vor să cucerească întreaga regiune Luhansk” - pe care o controlează aproape în întregime - „până (duminică), 26 iunie”, afirmă el.

„Însă nu vor reuşi în cinci zile”, estimează guvernatorul Luhanskului.

UDPATE 14.10 Un spaniol plecat să lupte împotriva trupelor ruseşti în Ucraina a murit, anunţă Ministerul spaniol de Externe, fără să precizeze împrejurările morţii

Un spaniol plecat să lupte împotriva trupelor ruseşti în Ucraina a murit sâmbătă, a anunţat Ministerul spaniol de Externe, care nu a precizat împrejurările morţii. Ajuns în Ucraina, tânărul s-ar fi alăturat armatei ucrainene, mai întâi în spatele frontului, în sectorul telecomunicaţiilor, înainte de a lua parte la lupte, relatează AFP.

”Confirmăm moartea unui spaniol sâmbătă în Ucraina. Suntem în contact cu familia, căreia îi oferim toate detaliile pe care le avem” cu privire la acest deces, precum şi cu ”autorităţile ucrainene pentru a facilita repatrierea rămăşiţelor sale”, care va avea loc în zilele următoare, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului spaniol de Externe, fără a oferi date privind identitatea sau vârsta victimei.

Mama victimei, originară din Insula Mallorca din arhipelagul Insulelor Baleare, a declarat presei locale Ultima Hora că fiul ei a plecat în Ucraina la începutul lunii martie, la câteva zile după ce trupele au invadat ţara pe 24 februarie.

Ajuns acolo, tânărul în vârstă de 31 de ani s-ar fi alăturat armatei ucrainene, mai întâi în spatele frontului, în sectorul telecomunicaţiilor, înainte de a lua parte la lupte.

Din motive de securitate, ”nu a vrut să-mi spună unde se află” exact, a spus mama tânărului, adăugând că a primit fotografii şi videoclipuri cu locuinţe distruse de bombardamente.

UPDATE 13.18 Cine sunt cecenii care luptă împotriva ruşilor: „Mă vor tortura şi mă vor expune la televizor”

Islam, un cecen care luptă împotriva ruşilor în războiul din Ucraina, nu se aşteaptă la o soartă bună dacă va fi capturat de inamic. El spune că va fi torturat şi expus la televizor, iar cei ca el vor îndura aceeaşi suferinţă.

Disidentul are 33 de ani şi s-a refugiat în Polonia de aproape două decenii. Totuşi, în luna aprilie el s-a alăturat Batalionului Şeicul Mansur, înfiinţat în 2014 după anexarea Crimeii şi format în principal din veterani ai războaielor cecene. Grupul a fost numit după unul dintre comandanţii militari ceceni care s-a opus expansiunii ruseşti în Caucaz în secolul al XVIII-lea.

UPDATE 12.15 Presa ucraineană: Rusia pregăteşte un „atac masiv” cu rachete dinspre Marea Neagră

Şase nave militare ruseşti încărcate cu rachete de croazieră au fost poziţionate în Marea Neagră în vederea unui „atac masiv” pe teritoriul Ucrainei, relatează presa locală.

UPDATE 11.01 Ucraina revendică primul succes cu rachetele antinavă Harpoon donate de Occident. Ţinta atacului, remorcherul naval rus Spasatel Vasili Bekh

Forţele ucrainene au revendicat primul succes al rachetelor antinavă de tip Harpoon, donate de Occident. Ţinta atacului din 17 iunie a fost cel mai probabil remorcherul naval rus Spasatel Vasili Bekh, care transport arme şi personal pe Insula Şerpilor din nord-vestul Mării Negre, a precizat Ministerul britanic al Apărării în raportul zilnic de informaţii cu privire la războiul din Ucraina.

UPDATE 09.49 Se apropie invadatorii ruşi. Două oraşe din estul Ucrainei se pregătesc de ce este mai rău: „Nu mai există apă curentă, nici gaz, dar cel puţin avem electricitate”

„Oraşul este pregătit să se apere”, a spus Vadim Liakh, primarul din Sloviansk, în estul Ucrainei, care ar putea în curând să devină un punct fierbinte al luptelor cu avansarea trupelor Moscovei din nord, informează AFP.

În faţa biroului său, în acest mic oraş din regiunea Doneţk, oamenii umpleau luni sticle cu apă dintr-un butoi. Situaţia „este complexă pentru că frontul s-a apropiat în ultimele săptămâni până la 15-20 de kilometri", a explicat pentru AFP Liakh. Trebuie să sperăm că "noile arme de care are nevoie armata noastră să sosească în curând", a adăugat el.

Luptele au afectat deja locuitorii din Sloviansk. „Nu mai există apă curentă, nici gaz, dar cel puţin avem electricitate", a declarat Iuri, 66 de ani, în timp ce umplea o sticlă cu apă.

Din cauza luptei intense în zonele în care există staţii de pompare, sunt „doar izvoare naturale şi cisterne de apă”, explică primarul.

UPDATE 08.44 Televiziunea rusă transmite acum în întreaga regiune ucraineană Herson, anunţă armata rusă

Armata rusă a anunţat, marţi, că a conectat întreaga regiune ucraineană Herson la canalele de televiziune ruseşti, care vor fi de acum accesibile ”gratuit” în această regiune cucerită de Moscova din sudul Ucrainei, relatează AFP.

”Specialiştii de la unităţile de transmisie ale Forţelor Armate Ruse au conectat şi reconfigurat pentru a difuza canalele ruseşti ultimul dintre cele şapte relee de televiziune din regiunea Herson”, a precizat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

De asemenea, aproximativ un milion de oameni din regiune au în prezent acces la aceste canale, se mai arată în comunicat.

Aproape întreaga regiune Herson, inclusiv capitala regională, a fost ocupată de trupele ruse încă din primele zile ale invaziei Moscovei, lansată pe 24 februarie.

UPDATE 08.09 Actorul Ben Stiller s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski: „Eşti eroul meu!”

Actorul american Ben Stiller s-a întâlnit luni, la Kiev, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a declarat admiraţia sa pentru activitatea sa de la invazia rusă în Ucraina pe 24 februarie, scrie AFP.

„Este o mare onoare pentru mine (...) Sunteţi eroul meu”, a declarat Stiller, ambasador al bunăvoinţei pentru Naţiunile Unite, în timpul întâlnirii cu Zelenski, şi el actor, cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiaţilor, potrivit imaginilor difuzate de preşedinţia ucraineană.

„Ceea ce aţi făcut, felul în care vă mobilizaţi ţara, lumea, este cu adevărat o sursă de inspiraţie”, a adăugat americanul în vârstă de 56 de ani, referindu-se la numeroasele discursuri ale lui Zelenski menite să atragă ajutor pentru ţara sa.

UPDATE 07.49 Zelenski: „Facem totul pentru a nu exista îndoieli în legătură cu candidatura Ucrainei la UE. Demonstrăm că facem parte dintr-un spaţiu european unit”

Volodimir Zelenski a declarat în alocuţiunea sa zilnică, că Ucraina face paşi importanţi către aderarea la Uniunea Europeană, demonstrând că prin acţiunile ei merită să facă parte din spaţiul european, potrivit site-ului preşedinţiei ucrainene.

„Pas cu pas, trecem printr-o săptămână crucială şi facem totul în fiecare zi pentru ca nimeni să nu aibă îndoieli că Ucraina merită candidatura. Demonstrăm în fiecare zi că facem deja parte dintr-un spaţiu european unit, aş spune chiar, valoros”, a declarat Volodimir Zelenski în alocuţiunea sa zilnică, potrivit site-ului preşedinţiei ucrainene.

UPDATE 07.07 Rusia îşi intensifică bombardamentele. Kievul a lovit platformele sale de foraj din Marea Neagră

Ucraina a acuzat luni Rusia de intensificarea bombardamentelor în est, unde trupele ruse rezistă cu înverşunare şi, potrivit Moscovei, a lovit platforme de foraj în Marea Neagră de lângă Crimeea (sud) anexată în 2014, scrie AFP.

În estul Ucrainei, mai multe oraşe se pregătesc de o avansare a trupelor ruse. "Frontul s-a apropiat în ultimele câteva săptămâni, până la 15-20 de kilometri", a explicat pentru AFP Vadim Liakh, primar în Sloviansk, în regiunea Doneţk, care speră ca "noile arme de care armata noastră are nevoie să sosească în curând”.

În piaţa satului, zgomotul îndepărtat al artileriei se aude deja, potrivit jurnaliştilor AFP la faţa locului.

"Până acum, totul este bine aici, dar este foarte greu din punct de vedere psihologic când vezi la televizor ce se întâmplă în alte oraşe”, a adăugat Svitlana, 48 de ani, măcelar la piaţa din Kramatorsk, alt oraş care ar putea deveni în curând un punct fierbinte de luptă, pe măsură ce trupele Moscovei înaintează dinspre nord.

Preşedinţia ucraineană a indicat luni că bombardamentele ruse s-au intensificat în regiunea Harkov (nord-est), al doilea oraş ca mărime al ţării, care a rezistat la presiunea forţelor ruse de la debutul ofensivei pe 24 februarie.

În regiunea Doneţk (est), intensitatea bombardamentelor "creşte pe toată linia frontului", a adăugat preşedinţia, raportând un mort şi şapte răniţi, inclusiv un copil.

La Severodoneţk, "ruşii controlează mare parte din cartierele rezidenţiale", dar "mai mult de o treime din oraş rămâne controlată de forţele noastre armate”, a spus şeful administraţiei locale, Oleksandr Striuk.

Luptele fac ravagii în această zonă-cheie pentru controlul întregului Donbas, bazin industrial din estul ucrainean parţial controla din 2014 de separatiştii pro-ruşi susţinuţi de Moscova.

UPDATE 05.37 Cetăţean american ucis în luptă în Ucraina: Departamentul de Stat

Un cetăţean american a fost ucis în luptă în Ucraina luna trecută, potrivit unui necrolog şi Departamentului de Stat, după ce s-a alăturat miilor de luptători străini care s-au oferit voluntar să ajute Ucraina să învingă forţele ruse.

Stephen Zabielski, 52 de ani, a fost ucis în lupte pe 15 mai, potrivit unui necrolog publicat în The Recorder, un ziar din nordul statului New York, la începutul acestei luni. Rapoartele din mass-media despre moartea lui au circulat luni.

Într-o declaraţie, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a confirmat decesul lui Zabielski în Ucraina şi a spus că agenţia a luat legătura cu familia sa şi i-a oferit „toată asistenţa consulară posibilă”.

Declaraţia purtătorului de cuvânt a repetat avertismentele anterioare conform cărora cetăţenii americani nu ar trebui să călătorească în Ucraina din cauza conflictului. Acesta a adăugat că orice cetăţean american din Ucraina ar trebui să plece imediat.

UPDATE 04.49 Referendumul din Herson pentru alăturarea la Rusia va avea loc în această toamnă

Un referendum pentru ca regiunea Herson, ocupată de Ucraina, să devină parte a Rusiei va avea loc în această toamnă, au declarat autorităţile autoproclamate din regiune, susţinute de Moscova, potrivit agenţiei de presă ruse RIA.

„Ne pregătim pentru referendum... După referendum, vom deveni un subiect cu drepturi depline al Federaţiei Ruse”, a spus pentru RIA, Kirill Stremousov, adjunctul şefului autoproclamata administraţii militaro-civile a regiunii. „Ne vom putea simţi ca cetăţeni cu drepturi depline ai marii ţări a Rusiei”, a adăugat Stremousov. El nu a oferit mai multe detalii despre calendarul referendumului.

UPDATE 03:52 Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru ofensiva rusă de la Severodoneţk: ISW

Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru eforturile Rusiei de a lua oraşul Severodoneţk, a declarat Institutul pentru Studierea Războiului, citat de oficiali ucraineni.

Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Maliar a declarat că Rusia a stabilit ca termen limită data de 26 iunie pentru ca forţele sale să ajungă la graniţa administrativă a regiunii Lugansk, „ceea ce probabil va duce la intensificarea eforturilor de a prelua controlul deplin asupra Severodoneţk şi de a se deplasa spre vest către” graniţă”. a spus ISW.

Institutul a mai spus că rapoartele guvernatorului de la Lugansk conform cărora ruşii controlau tot Severodoneţk, în afară de zona industrială, au fost „prima confirmare explicită ucraineană că forţele ruse controlează tot Severodoneţk, cu excepţia fabricii Azot”.

„Forţele ruse vor continua probabil eforturile de a curăţa uzina Azot şi de a finaliza operaţiunile de încercuire la sud de Severodoneţk şi Lysychansk prin preluarea autostrăzii T1302 Bakhmut-Lysychansk”, a spus ISW.

Ukrainian officials are emphasizing that this week will be decisive for Russian efforts to take Severodonetsk, where Russian forces will likely attempt to clear the Azot plant & complete encirclement operations by driving up the T1302 highway.

UPDATE 02:55 Societatea civilă critică o instituţie care supraveghează paţa diamantelor din cauza impasului din Rusia

Un grup al societăţii civile a criticat aspru Procesul Kimberley (KP), o coaliţie creată pentru a preveni utilizarea pietrelor preţioase pentru a finanţa conflictul, pentru că a rezistat eforturilor de a discuta despre invazia Ucrainei de către Rusia. Întâlnirea internaţională legată de utlzarea diamantelor în conflict a început în Botswana.

În perioada premergătoare întâlnirii, Ucraina, Uniunea Europeană, Australia, Marea Britanie, Canada, Statele Unite şi grupuri ale societăţii civile au făcut eforturi pentru a plasa Rusia pe ordinea de zi, precum şi pentru a extinde definiţia PK a diamantelor de conflict pentru a include actorii de stat ce folosesc pietrele preţioase pentru a finanţa acte de agresiune. Compania rusă Alrosa, parţial de stat, este cel mai mare producător mondial de diamante brute.

Rusia, susţinută de Belarus, Mali, Republica Centrafricană (RCA) şi Kârgâzstan, s-a opus propunerilor, spulberând orice speranţă de acţiune a PK, care ia decizii prin consens.

„Faptul că PK nu poate să discute nici măcar dacă ar trebui să continue să certifice diamantele ruseşti ca fiind non-conflict, reafirmă ceea ce am denunţat de ani de zile: că schema mondială a diamantelor de conflict nu mai este adecvată scopului”, a spus coordonatorul organizaţiei. Coaliţia pentru societatea civilă a Procesului Kimberley, Michel Yoboué.

UPDATE 01:49 Laureatul rus al Premiului Nobel pentru pace vinde o medalie cu 104 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe copiii din Ucraina

Co-câştigătorul rus al Premiului Nobel pentru Pace de anul trecut, jurnalistul Dmitri Muratov, şi-a vândut medalia cu premiul pentru 103,5 milioane de dolari la o licitaţie pentru a strânge bani pentru copiii strămutaţi afectaţi de invazia de către Rusia a Ucrainei.

Valoarea integrală de cumpărare medaliei lui Muratov va merge către UNICEF pentru copiii strămutaţi din Ucraina, a declarat Heritage Auctions, care a organizat licitaţia, într-un comunicat.

Muratov, editor al ziarului Novaya Gazeta, critic înverşunat la adresa Kremlinului, a câştigat Premiul Nobel pentru Pace în 2021 alături de jurnalista filipineză Maria Ressa.

Novaya Gazeta, unul dintre ultimele instituţii de ştiri independente rămase din Rusia, a declarat la sfârşitul lunii martie că îşi va suspenda operaţiunile până la sfârşitul războiului din Ucraina, după ce a primit un al doilea avertisment din partea cenzorului de stat pentru că ar fi încălcat legea rusă a „agentului străin”.

UPDATE 00.55 „Cea mai dificilă” luptă din Severodonetsk, Lysychansk

Două oraşe cheie din estul Ucrainei sunt martorii celor „cele mai dificile” lupte, a spus Zelenski, în timp ce forţele ruse au intensificat presiunea în zonă şi au capturat teritoriul de-a lungul unui râu din prima linie.

„Apărăm Lysychansk, Severodonetsk, toată această zonă, cea mai dificilă. Avem cele mai dificile lupte acolo”, a spus Zelenski în timpul unui discurs de seară, după ce a prezis că Moscova va escalada atacurile înainte de un summit UE care va saluta cererea Kievului de a adera la blocul comunitar.

Reprezentanţii separatişti ai Moscovei au susţinut că au capturat Toşkivka, un oraş de pe malul vestic al râului Siverskyi Doneţ, la sud de Severodoneţk, care a devenit principalul oraş pe câmpul de luptă în ultimele săptămâni.

Zelenski a mai spus că bombardamentele din Harkov şi Odesa au continuat şi a descris ofensiva Rusiei din Donbas, unde forţele şi-au concentrat puterea de foc copleşitoare a artileriei, drept „brutală”.

UPDATE 00:20 Trupele ruse intră în zona industrială Severodoneţk

Trupele ruse au intrat în partea industrială a oraşului puternic asediat Severodoneţk, potrivit guvernatorului regional de la Lugansk, Serhiy Haidai.

„E doar un iad acolo. Totul este cuprins de foc, bombardamentele nu se opresc nici măcar o oră”, a spus Haidai pe Telegram.

Uzina chimică Azot este singura parte din zonă care nu este încă ocupată de trupele ruse, a spus Haidai. Satele din apropiere sunt, de asemenea, sub foc continuu. Aproximativ 300 de civili se adăpostesc în uzina Azot, potrivit vicepremierului ucrainean Iryna Vereşciuk, deşi situaţia este în continuă schimbare.

Haidai a mai spus că drumul care leagă Severodonetsk şi oraşul său soră Lysychansk de oraşul Bakhmut era sub foc constant de obuze.

UPDATE 00.09 Armata rusă suferă pierderi grele şi nu vrea să mai lupte

Din cauza pierderilor semnificative ale ocupanţilor ruşi, dar şi a stării morale şi psihologice precare, aceştia încearcă să evite participarea în continuare la ostilităţi se precizează în rezumatul zilnic al Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, publicat la ora 18.00 (20 iunie).

„Din cauza pierderilor semnificative, personalul unor unităţi ale forţelor de ocupaţie are un moral foarte scăzut şi caută o oportunitate de a evita participarea în continuare la ostilităţi”, se arată în comunicat.

Se observă că acest lucru este obişnuit în special în rândul personalului Corpului 1 de armată al forţelor de ocupaţie ruse „în unităţile retrase pentru a le restabili capacitatea de luptă din districtele Herson, Mykolayiv şi Popasna”, a spus Statul Major.

Din 24 februarie, apărătorii ucraineni au ucis 33.800 de militari ruşi , potrivit Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. În plus, de la începutul invaziei pe scară largă, inamicul a pierdut: 1.477 de tancuri, 3.588 de vehicule blindate de luptă, 749 de sisteme de artilerie, 238 de lansatoare de rachete, 98 de mijloace de apărare aeriană, 216 aeronave, 181 elicoptere.