LIVE TEXT | Război în Ucraina. Donbasul devine de nelocuit. Complici ai ruşilor au fost arestaţi în regiunea Kiev

UPDATE 06.23 Ocupanţii nu au reuşit să avanseze spre sud-est de Izyum - ISW

În ultimele zile, deşi apărarea Ucrainei rămâne eficientă, ocupanţii ruşi au făcut unele progrese. Acest lucru a fost raportat de Institutul American pentru Studii de Război (ISW). Potrivit ISW, trupele ruse au preluat controlul a peste 95% din regiunea Lugansk şi este probabil să finalizeze capturarea Severodoneţk în zilele următoare.

În plus, analiştii ISW au remarcat că trupele ruse au încercat fără succes să avanseze la sud-est de Izyum, lângă graniţele regiunilor Harkov şi Doneţk. Invadatorii au continuat asediul Severodonetsk şi probabil că încearcă să ocupe complet districtul Severodonetsk-Lysychansk în zilele următoare. Ei avansează constant spre sud şi vest, de la Popasna la Bakhmut, dar ritmul de avansare este probabil să încetinească pe măsură ce se apropie de oraş.

Potrivit experţilor, cel mai probabil, trupele ruseşti din zonele ocupate din direcţia de sud pregătesc o „a treia linie de apărare” pentru a consolida controlul pe termen lung asupra regiunii şi a se pregăti pentru respingerea eventualelor viitoare contraofensive ucrainene.

După cum a raportat UNIAN, ocupanţii ruşi ar putea lansa o ofensivă terestră pentru a captura Severodoneţk în zilele următoare.

UPDATE 03.41 Un avertisment important pentru Kiev de la Washington

Statele Unite au avertizat Kievul cu privire la pericolul unor lovituri ucrainene pe teritoriul Rusiei, mai ales dacă acestea sunt date mai „adânc” în ţara agresoare, deoarece aceasta implică riscuri de escaladare. Acest lucru a fost raportat de Reuters, citând propriile surse.

Se remarcă faptul că reprezentanţii Washingtonului sunt îngrijoraţi de utilizarea armelor furnizate de Occident în Ucraina. „Avem îngrijorări cu privire la escaladare şi, în acelaşi timp, nu vrem să impunem restricţii geografice sau să le legăm prea mult mâinile (Ucraina, - n.red.) în folosirea a ceea ce le dăm”, - a spus unul dintre interlocutori.

O altă sursă a menţionat că Statele Unite şi Ucraina au o înţelegere reciprocă cu privire la măsura în care Kievul poate folosi armele care îi sunt furnizate.

„Până acum, avem o înţelegere comună de folosire în cadrul graniţelor”, a spus el.

Anterior, astfel de temeri au fost exprimate de consilierul prezidenţial OP Alexey Arestovich. Potrivit acestuia, Occidentul nu se grăbeşte să predea Ucrainei arme cu rază lungă pentru a nu-l „înfuria Putin”.

UPDATE 02.38 Au fost lupte în Severodonetsk dar rezistăm

Şeful administraţiei militare-civile ale oraşului Severodoneţk, Alexander Stryuk, a povestit despre situaţia din oraş. DRG-ul rus a intrat în hotelul Mir, dar oraşul rezistă.

„Autostrada Bakhmut-Lysychansk este sub foc, Forţele Armate fac tot ce este necesar pentru ca traseul să fie sigur; acum traficul pe autostradă este posibil, dar extrem de periculos”, a spus Stryuk.

Doar 12 persoane au fost evacuate astăzi din Lysychansk. Potrivit şefului VCA, acum evacuarea în regiune se face în grupuri mici,

„60% din fondul de locuinţe din Severodoneţk a fost distrus, 85-90% din clădirile oraşului sunt deteriorate şi vor avea nevoie de reparaţii majore”, a spus Stryuk. Potrivit acestuia, s-au înregistrat cel puţin o mie şi jumătate de morţi şi îngropaţi în oraş, aproximativ 12-13 mii de oameni mai rămân în Severodoneţk.

UPDATE 01.32 Ucraina se află într-un „război de uzură” şi are nevoie de sprijin pe termen lung din partea ţărilor NATO a declarat secretarul general al organizaţiei

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, consideră că Ucraina se află într-un „război de uzură”. În asta se transformă lupta. El le-a cerut aliaţilor să se pregătească pentru a susţine mult timp statu ucrainean. Secretarul general al Alianţei a făcut aceste declaraţii într-un interviu acordat portalului grec Capital .

"Trebuie să fim pregătiţi pentru un drum lung. Acest război poate dura mult timp, şi trebuie să fim pregătiţi, pentru că nimeni nu poate spune cât timp, dar trebuie să fim pregătiţi pentru mult timp. Şi de aceea solicit aliaţilor să susţină Ucraina.Fiţi gata să o faceţi mult timp şi fiţi gata să acordaţi asistenţă suplimentară. Pentru că acum devine din ce în ce mai mult un război de uzură ", a spus Stoltenberg.

Secretarul general a vorbit şi despre furnizarea de arme către Ucraina. Potrivit acestuia, aliaţii NATO transferă acum din ce în ce mai multe modele standard de echipamente ale Alianţei. Poziţia în acest sens s-a schimbat, deoarece la început statului ucrainean i-au fost trimise în mare parte arme sovietice.

Reamintim, că şeful Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei, Kirill Budanov, a prezis că, până la sfârşitul anului acesta acţiunie militare sevor reduce până aproape de zero. Iar punctul de cotitură va începe în august, când armele occidentale vor ajunge în diverse cantităţi şi vor fi utilizate pe scară largă pe câmpul de luptă.

UPDATE 00.53 Ofensiva actuală a ocupanţilor ruşi în Donbass ar putea face regiunea nelocuită

„Ofensiva actuală a ocupanţilor din Donbass poate face această regiune de nelocuit. Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk, Severodonetsk sunt transformate înt scrum. Ca Volnovakha, ca Mariupol. În oraşele şi comunităţile mai apropiate de graniţa cu Rusia, la Doneţk , se adună la Lugansk "Toţi cei care pot să ocupe locul celor ucişi şi răniţi în contingentul de ocupaţie. Toate acestea, inclusiv deportarea poporului nostru şi masacrul civililor, sunt o politică evidentă de genocid dusă de Rusia", a. spus preşedintele Volodymyr Zelensky în discursul său video.

UPDATE 00.10 Rămăşiţele legendarei aeronave „Mriya” sunt demontate, în #Gostomel.

⚡️Remains of the legendary "Mriya" dismantled in #Gostomel. pic.twitter.com/hCh8mi8bl7