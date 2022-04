Liderii UE şi ai ţărilor europene salută victoria lui Macron: „Bravo Emmanuel! UE poate conta pe Franţa încă cinci ani”

„Bravo Emmanuel! UE poate conta pe Franţa încă cinci ani. În această perioadă agitată avem nevoie de o Europă solidă şi de o Franţă angajată total într-o Uniune Europeană mai suverană şi mai strategică”, a scris Charles Michel pe Twitter, potrivit Agerpres.

„Mă bucur să putem continua cooperarea noastră excelentă. Împreună, vom face să progreseze Franţa şi Europa”, a postat pe Twitter Ursula von der Leyen.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, l-a felicitat pe preşedintele Emmanuel Macron pentru „realegerea sa de mare succes” şi a spus că aşteaptă cu nerăbdare să continue să colaboreze cu Franţa, care deţine în prezent preşedinţia Consiliului UE şi să „facă faţă provocărilor unei lumi din ce în ce mai incerte şi îngrijorătoare”.

„O Uniune Europeană puternică are nevoie de o Franţă puternică”, a scris ea.

Premierul belgian Alexander De Croo şi prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel s-au numărat printre liderii ţărilor membre UE care au postat rapid pe Twitter mesaje de felicitare pentru victoria lui Emmanuel Macron.

Premierul italian Mario Draghi a salutat, într-un comunicat oficial, victoria lui Emmanuel Macron în alegerile prezidenţiale, calificând-o drept „o veste magnifică pentru întreaga Europă”.

Şeful guvernului britanic, Boris Johnson, a declarat că „se bucură să continue să lucreze împreună”.

„Felicitări, Emmanuel Macron, pentru realegerea dumneavoastră ca preşedinte al Republicii Franceze. Franţa este unul dintre cei mai apropiaţi şi importanţi aliaţi ai noştri. Sunt bucuros să continuăm să cooperăm pe probleme cheie pentru ambele noastre ţări şi pentru lume”, a declarat premierul britanic pe Twitter.

