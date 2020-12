Liderii europeni au deblocat bugetul UE şi fondul de redresare. Polonia şi Ungaria au renunţat la veto

”Acord referitor la MFF (cadrul financiar multianual) şi pachetul de redresare. Acum putem începe implementarea şi refacerea economiilor noastre. Pachetul nostru major de redresare va duce mai departe tranzaţiile noastre digitale şi ecologice”, a afirmat Michel pe Twitter.

Bugetul UE 2021-2027 (1,074 miliarde euro) şi planul de relansare post-Covid (750 miliarde euro) au fost adoptate în iulie, dar au fost blocate de Budapesta şi Varşovia pentru a se opune unui mecanism care condiţiona accesarea fondurilor europene de respectarea statului de drept.





Noul mecanism european de condiţionalitate, adoptat prin majoritate calificată în urma unei înţelegeri între Parlamentul European şi preşedinţia germană a Consiliului UE, permitea suspendarea fondurilor europene în cazul unui stat membru atunci când Comisia Europeană consideră că acesta încalcă statul de drept, dacă statele membre aprobă prin majoritate calificată această măsură împotriva respectivei ţări.





Acuzând că acest mecanism nu are criterii clare şi poate fi folosit ca un instrument politic arbitrar de sancţionare a ţărilor care promovează politici neagreate la Bruxelles, guvernele polonez şi ungar au blocat prin veto pe 16 noiembrie bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 (de 1.074 de miliarde de euro) şi planul ''Next Generation'' care are la bază un fond de 750 de miliarde de euro din care statele membre vor accesa credite şi granturi.