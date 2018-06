Jurnalistul sârb Stefan Cvetkovic a fost declarat dispărut în Voivodina

Poliţia din Bela Crkva a spus că a informat procurorul şi că îl caută pe jurnalistul dispărut. Încercările de a-l contacta la telefon nu au avut succes, potrivit agenţiei Beta News. Martori au confirmat că ceasul său a fost găsit cu brăţara ruptă lângă maşină.





Asociaţia jurnaliştilor independenţi din Serbia (NUNS) şi Societatea Jurnaliştilor din Voivodina (NDNV) au sesizat şi ele poliţia pentru a-l căuta de urgenţă pe Cvetkovic.





Comunicatul NUNS a anunţat că zece ofiţeri de poliţie au fost trimişi la Bela Crka din Belgrad pentru a ajuta la căutare. Unii au inspectat împrejurimile lacului şi canalul Dunăre-Tisa-Dunăre.





În 2014, Cvetkovic a depus o plângere în care reclama o fraudă cu fonduri publice şi, recent, el a pus sub semnul întrebării rolul a trei oficiali guvernamentali cu privire la mai multe infracţiuni, potrivit Reporters sans frontieres (RSF).





În mai, el a declarat agenţiei sârbe Beta că a fost reţinut timp de şase ore la Jarinje, punct de trecere a frontierei în nordul Kosovo. După ce a fost eliberat, a primit un document de la poliţia din Kosovo confirmând faptul că a fost reţinut în urma propriei investigaţii privind moartea politicianului Oliver Ivanovic.





În februarie, el a susţinut o conferinţă de presă la Belgrad sub titlul "Cât costă un asasinat în nordul Kosovo/ How Much Costs a Liquidation in the North of Kosovo", când a arătat fotografii cu persoane presupus implicate în asasinarea lui Oliver Ivanovic şi a pretins că asasinul a fost plătit cu 40.000 de euro.





În luna mai 2017, Cvetkovic a fost condamnat la 27 de luni de închisoare precum şi la plata a 2 milioane de dinari (20.000 de dolari) după ce trei oficiali ai Partidului Sârb Progresiv au depus plângere împotriva lui, potrivit unui comunicat al Federaţiei Europene a Jurnaliştilor.





Organizaţiile Reporters sans frontières, NUNS şi NDNV au condamnat public sentinţa. "Acest verdict este nepotrivit şi exagerat", a spus Pauline Ades-Mevel, şefa biroului european din Balcani al RSF. "Din 2012, defăimarea nu mai este pedepsită cu închisoarea", a subliniat ea.