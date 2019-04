Juncker, supărat pe Cameron: „Unul dintre cei mai mari distrugători ai timpurilor moderne“

„Acum ştim ce nu îşi doreşte Parlamentul britanic. Dar încă nu putem afla ce anume îşi doreşte. În comparaţie cu Parlamentul britanic, sfinxul este o carte deschisă. Trebuie să facem sfinxul să vorbească. Ne-am săturat de această tăcere lungă“, a declarat Juncker, în condiţiile în care aleşii britanici au respins de trei ori acordul de ieşire negociat de Theresa May cu UE.

Şeful CE l-a atacat apoi pe Cameron, cel care a venit cu referendumul cu privire la Brexit în faţa concetăţenilor săi.

„Cameron, care este unul dintre cei mai mari distrugători ai timpurilor moderne, ne-a interzis să fim prezenţi, sub orice formă, în campania pentru referendum. Deoarece, spunea el, Comisia este mai nepopulară în Marea Britanie decât în celelaltate state membre“, a spus Juncker, conform Politico.

„Dacă am fi participat la această campanie, am fi putut pune multe întrebări şi am fi putut oferi răspunsuri la chestiuni solicitate acum“, a subliniat el.

Britanii au votat la 23 iunie 2016 să iasă din UE. Le trei ani de la referendum, Guvernul May întâmpină o rezistenţă dură în Parlament în privinţa obţinerii unei ieşiri în baza acordului pe care l-a negociat cu CE. Cel mai probabil scenariu vehiculat acum este cel al unei ieşiri fără acord.

