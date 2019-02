Juncker asociat cu Soroş, în Ungaria. Replica Comisiei Europene

Reprezentanţii de la Bruxelles au ripostat atât online, cât şi prin declaraţii oficiale, faţă de acuzaţiile aduse de Budapesta, privind slăbirea controlului la frontiere şi eliberarea a milioane de vize umanitare pentru refugiaţi.







Campania liderului Viktor Orban a fost anunţată iniţial în mediul online, într-o postare pe Facebook, unde apar imagini cu aceleaşi feţe zâmbitoare ale omului de afaceri George Soros, inamicul principal al guvernului de la Budapesta, al naţionaliştilor, adepţilor teoriilor complotiste şi Juncker, cu textul "Şi voi aveţi dreptul să ştiţi ce pregăteşte Bruxellesul!".





"Bruxelles-ul continuă să susţină imigraţia clandestină. Ungurii trebuie să ştieasta; iată de ce a fost lansată ultima campanie informativă", a declarat jurnaliştilor Zoltán Kovács, un purtător de cuvânt al guvernului.





Cu trei luni înaintea alegerilor europarlamentare, membri ai instituţiilor europene au ripostat, denunţând campania de denigrare şi dezinformare.





„Este pur şi simplu ironic. Ar putea fi chiar o glumă bună, dacă nu ar fi un lucru serios. În aceeaşi zi în care am discutat despre lupta colectivă împotriva dezinformărilor, vedem pe un site oficial, guvernamental, o fotografie a preşedintelui Comisiei Europene alături de o persoană particulară, şi un text cu tot soiul de afirmaţii. Nu au nimic de-a face cu realitatea. Noi am vrea să acordăm paşapoarte sau vize pentru tot soiul de oameni, pentru a aduce milioane de oameni în Europa. Nici măcar nu este de competenţa Comisiei, vizele umanitare intră în competenţa statelor membre. Aşadar, deşi ar fi minunat dacă Ungaria ar decide să acorde vize umanitare, nu are nimic de-a face cu noi”, a declarat Frans Timmermans, vicepreşedintele Comisiei Europeane.





Reprezentanţii Comisiei Europene au mai amintit că deciziile Uniunii Europene sunt luate colectiv de către cele 28 de guverne ale statelor member şi de către Parlamentul European, instituţii în cadrul cărora Ungaria este reprezentată şi se bucură încă de toate drepturile ce revin unui stat membru.

„Comisia condusă de Jean Claude Juncker şi-a luat angajamentul de a lupta cu tentativele de dezinformare şi ştirile false. Şi acest caz nu face excepţie. Este şocant faptul că o teorie a conspiraţiei atât de ridicolă a ajuns la un asemenea nivel. Nu există nicio conspiraţie. Maghiarii merită să afle fapte reale, nu ficţiuni”, a subliniat Margaritis Schinas , purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.





De origine maghiară, miliardarul George Soros, care promovează cauze liberale prin organizaţiile sale caritabile, a fost ţinta unei campanii a guvernului de dreapta al premierului Viktor Orban.





Fundaţia pentru o Societate Deschisă, organizaţie caritabilă a lui Soros, a părăsit Ungaria anul trecut, iar Universitatea Central-Europeană, o universitate de top din Budapesta, a spus că este forţată să părăsească Ungaria şi să îşi mute principalele programe de studiu la Viena.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: