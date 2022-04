Josep Borrell le-a cerut ţărilor UE să trimită urgent armament Ucrainei: „Decizia trebuie să fie luată rapid, în câteva zile, nu săptămâni. Este crucial”

Miniştrii de Externe s-au întâlnit luni pentru a discuta despre armamentul şi echipamentele necesare armatei ucrainiene deoarece în orice moment, se aşteaptă la întărirea ofensivei ruşilor în estul ţării şi au nevoie de arme, potrivit Mediafax.

Prin urmare, diplomatul european a cerut ca decizia trimiterii de arme şi echipament să fie luată rapid, în câteva zile, nu săptămâni.

Armata ucrainiană a cerut tancuri, lansatoare de rachete, iar guvernele membre UE examinează cererile.

Momentan, Marea Britanie a anunţat săptămâna trecută că va trimite o parte dintre armele cerute, inclusiv rachete antinavă.

Foreign Affairs Ministers discussed EU assistance in documenting war crimes. Perpetrators must be held accountable for violations of international law.



