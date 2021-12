Italia: Zboruri suspendate temporar pe aeroportul din Catania în urma unei erupţii a vulcanului Etna

Aeroportul a anunţat în cursul după-amiezii că decolările şi aterizările vor fi sistate, după ce Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie din Italia a înregistrat o activitate vulcanică în craterul sud-estic al Etnei încă de la finalul dimineţii. Fotografiile realizate de institut arătau o coloană uriaşă de fum ridicându-se din vulcanul de 3.357 de metri, conform Agerpres.

Since the late afternoon of 13 December 2021, #Etna is emitting a tiny lava flow from a new vent on the eastern flank, deep within the vast, desert-like Valle del Bove. No explosive and no seismic activity. Views from Santa Venerina and San Leonardello pic.twitter.com/jxYdUQTPYS