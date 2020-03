Italia, ţara cea cea mai afectată de Covid-19: armata cară sicirele cu camioane. „O generaţie a murit în 2 săptămâni”

Lombardia este cea mai afectată, iar crematoriul din Bergamo nu mai face faţă numărului mare de incinerări.

Camioanele armatei s-au aliniat aseară în centrul oraşului pentru a prelua trupurile persoanelor decedate ca să le ducă la crematorii în alte regiuni. Bergamo este cea mai afectată regiune din Italia de COVID-19, cu 1,640 de persoane decedate până miercuri. Majoritatea decedaţilor sunt bătrâni, peste 75 de ani.

"Într-o lună normală aveam 120 de înmormântări. O generaţie a murit în doar două săptămâni. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva şi îmi vine să plâng", a declarat Antonio Ricciardi, preşedintele CFB, cea mai mare firmă de pompe funebre din zonă.

It doesn’t exist a word to define this image.



Those military trucks across Bergamo are carrying coffins to other cities of Lombardy region so to proceed with cremation process, as the city and cemetery morgue can’t take the overload.



