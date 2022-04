Imagini cu luptele intense din Mariupol: Tancurile ruseşti trag cu tunul în blocuri VIDEO

Russia Today a publicat imagini din dronă, ce arată cum se duce în aceste zile războiul urban, între clădiri bombardate şi dărâmate, într-un scenariu apocaliptic.

În imaginile care au apărut şi pe reţelele de socializare se vad tancuri ruseşti care circulă printre clădiri şi trag cu tunul în blocuri unde se presupune că s-ar ascunde soldaţii ucraineni.

Soldaţii ucraineni au fost filmaţi cum atacă trupele ruseşti de pe acoperişul caselor, din blocuri, de la ferestre şi de la etajele de sus cu orice pot, inclusiv cu lansatoare de rachete antritanc NLAW.

Miercuri, 1.026 de soldaţi ai Brigăzii şi 36 de puşcaşi marini din Ucraina, dintre care 162 de ofiţeri, s-ar fi predat în oraşul-port Mariupol, potrivit autorităţile ruseşti.

