VIDEO Imagini incredibile cu o maşină împinsă de un camion pe un drum din Londra. Cine l-a salvat pe şoferul autoturismului

Cântăreaţa britanică Ellie Goulding i-a criticat într-o postare pe Instagram pe ceilalţi şoferi din trafic care au oprit şi l-au apostrofat pe şoferul serviciului poştal, relatează Digi 24.

Maşina în care se afla Ellie Goulding a reuşit să-i atragă atenţia şoferului camionului, iar acesta a oprit.

Bărbatul s-a arătat extrem de uimit când a descoperit că în faţa camionului său se afla o maşină şi spune că nu a văzut-o şi nici nu şi-a dat seama că este acolo.

"Nu l-am văzut, sincer nu l-am văzut", se aude vocea acestuia.

Poliţia britanică a spus că nimeni nu a fost rănit în urma incidentului şi nu au fost făcute arestări.

Poşta Regală Britanică a anunţat că a lansat o investigaţie. "Suntem foarte îngrijoraţi din cauza acestui incident. Sperăm sincer că nimeni nu a fost rănit. Investigăm incidentul în regim de urgenţă", a anunţat instituţia.

A40 was on a mad one today😂😂😂😂 pic.twitter.com/NI5TTa01e6