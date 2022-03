Imagini dintr-o aeronavă rusească Ka-52, din timpul bombardamentelor din Hostomel. Elicopterul stricat a fost abandonat VIDEO

Au apărut imagini noi, publicate de către ruşi, care demonstrează cum a arătat atacul elicopterelor ruseşti asupra aeroportului, chiar din cabina unui Ka-52 Aligator.

În imagini se vede cum elicopterul răspândeşte proiectile reactive nedirijate şi cum este utilizat tunul mitralieră din dotare.

După o serie de zboruri în zona pistei, aeronava aterizează, iar piloţii sunt surprinşi cum ies din elicopter.

Aceeaşi aeronavă a fost fotografiată ca fiind avariată şi abandonată pe un câmp după primele zile de invazie.

Footage from Russia AF Ka-52 trying to clear Ukraine Forces before ground assault. pic.twitter.com/DFkJUjmyX3

This is probably the same machine as below pictured. Note image of a saint. The images of abandoned helo were first posted some weeks ago. pic.twitter.com/UaQJvBjeXI