Guvernul May mai încearcă o dată, vineri, să treacă acordul Brexit prin Parlament

”O moţiune cu privire la retragerea Regatului Unit din uniunea Europeană va fi prezentată vineri” în Parlament, i-a anunţat Andrea Leadsom pe deputaţi, care au respins tratatul retragerii în două rânduri, în ianuarie şi martie. Decizia vine după ce miercuri seara, Camera Comunelor a respins, prin vot, toate cele opt ”alternative” la Brexit.

Eşecul parlamentarilor britanici s-a datorat propriei lipse de unitate. Chiar dacă au existat o serie de discuţii prealabile pentru a găsi majorităţi, în final niciuna dintre variantele propuse nu a fost aprobată. Şi varianta unui Brexit dur a fost respinsă, dar nu s-a făcut niciun pas înainte pentru a afla ce îşi doreşte, de fapt, majoritatea parlamentară.

Propunerea ca Marea Britanie să rămână, pur şi simplu, în uniunea vamală, s-a bucurat de un oarecare succes, dar au lipsit, totuşi, opt voturi pentru ca aceasta să fie aprobată. S-a respins şi modelul norvegian, un al doilea referendum şi toate celelalte variante propuse. Aceste rezultate au spulberat speranţele deputaţilor moderaţi ca parlamentul să preia frâiele în materie de Brexit.

Bruxelles-ul este exasperat că britanicii nu sunt în stare să spună "ce vor cu adevărat". Partidele, guvernul şi opinia publică sunt atât de divizate încât pare imposibil să se găsească un compromis privind Brexitul. Deşi liderii europeni au cerut până la finele acestei săptămâni un vot favorabil privind acest acord, în caz contrar ei neacceptând o prelungire a datei efective a Brexitului dincolo de 12 aprilie, premierul Theresa May a insistat că va cere un nou vot al Camerei Comunelor numai dacă va considera că există şanse ca acordul să fie votat. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna aceasta acordul încheiat în noiembrie, Cei 27 sunt de acord să amâne data Brexit-ului pentru 22 mai.

Ce va face May?

Soarta lui May pare pecetluită. E greu de imaginat că partidul ei i-ar permite să-şi revizuiască planurile de retragere, chiar dacă premierul şi-a oferit demisia doar cu anumite condiţii. Neavând majoritatea parlamentară, ea va fi nevoită, la un moment dat, să renunţe la încercarea de a guverna în continuare. Oricum e greu de imaginat cum va putea May să conducă ţara prin vâltoarea Brexitului. Singurele soluţii democratice şi raţionale ar fi alegerile anticipate, un al doilea referendum sau ambele variante, susţin analiştii, dar May spune în continuare nu.

