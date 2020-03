Germania interzice întâlnirile în grupuri mai mari de două persoane, în timp ce Angela Merkel intră în autoizolare

Duminică, Germania a anunţat interzicerea grupurilor mai mari de două persoane, cu excepţia familiilor. Câteva ore mai târziu, cancelarul Angela Merkel a declarat că ea însăşi va intra în izolare, după ce medicul ei a fost confirmat pozitiv pentru coronavirus.

Merkel se va izola acasă după ce a aflat că medicul care a vaccinat-o vineri împotriva pneumoniei a fost infectat, se arată într-un comunicat. Cancelara va fi testată periodic în zilele următoare, în timp ce îşi va îndeplini sarcinile de acasă.

Ştirile potrivit cărora liderul Germaniei intră în carantină au depăşit rapid titlurile cu privire la măsurile de amploare de distanţare socială pe care tocmai le anunţase.

Noile reguli în ceea ce priveşte mobilitatea popuaţiei în afara locuinţei urmează să fie aplicate, cel puţin, în următoarele două săptămâni.

Acestea au fost luate în condiţiile în care numărul global de cazuri de COVID-19 a depăşit 300.000, iar numărul morţilor a ajuns la 13.000. În Germania, duminică, au fost anunţate 23.900 de cazuri confirmate şi peste 90 de decese.

Jurnalişti germani au fost aşezaţi la o distanţă sigură unii de ceilalţi, duminică, la conferinţa de presă susţinută de Angela Merkel. FOTO Clemens Bilan.

„Coronavirusul se răspândeşte cu o viteză îngrijorătoare în ţara noastră", a declarat Merkel într-o conferinţă de presă televizată. Ea a punctat că, în absenţa unui vaccin sau a unui remediu, evoluţia bolii depinde de modul în care oamenii aleg să-şi reducă interacţiunile.

, a declarat cancelara Angela Merkel care şi-a câştigat multe laude pentru calmul şi transparenţa de care a dat dovadă în timpul acestei crize.

Ministrul Finanţelor, Olaf Scholz, a justificat împrumutul, care este de peste 10 ori mai mult decât permit regulile bugetare ale ţării, spunând că „150 de miliarde este o sumă foarte mare, dar ne oferă oportunităţile de care avem nevoie acum”.

În conformitate cu noile restricţii, restaurantelor, li se va permite să rămână deschise, dar să ofere doar servicii de livrare şi preluare. Se închid, în schimb, centrele de înfrumuseţare, masaj, saloanele de tatuare.

Oamenii vor avea în continuare voie să meargă la serviciu şi să părăsească locuinţa pentru a avea grijă de rude, pentru a face cumpărături şi pentru a-şi vizita medicii. Întâlnirile considerate esenţiale şi examenele pot avea loc în continuare, iar oamenilor li se va permite să iasă afară pentru a face exerciţii fizice sau pentru a lua aer curat - atâta timp cât toată persoanele menţin o distanţă de minim 1,5 metri unele de celelalte.

Nemţi surprinşi duminică, aşteptând în linie şi păstrând distanţa. FOTO Emile Ducke pentru The New York Times.

Germania este doar una dintre numeroasele ţări care limitează mulţimile pentru a promova distanţarea socială şi a stopa transmiterea coronavirusului. În România, conform ordonanţei militare numărul 2, sunt interzise grupurile mai mari de 3 persoane.

Guvernul Statelor Unite a spus că nu mai mult de 10 persoane trebuie să se adune într-un singur loc. Elveţia spune că persoanele din grupuri mai mici de cinci trebuie să stea la cel puţin doi una de alta, pentru a nu risca amenzi. Şi cancelarul austriac a anunţat restricţii majore în locurile publice, interzicând adunarea a mai mult de cinci persoane.

Cancelara Germaniei le-a mulţumit nemţilor care şi-au schimbat radical stilul de viaţă. Şi i-a avertizat pe cei care nu au făcut-o că regulile nu sunt opţionale. „Acestea nu sunt recomandări ale statului. Sunt reguli care trebuie respectate în interesul nostru colectiv", a spus Angela Merkel.

În acest weekend, Merkel a fost surprinsă la un supermarket din Berlin demonstrând un comportament adecvat pentru această perioadă. Zâmbitoare, dar păstrând distanţa faţă de ceilalţi clienţi ai magazinului, cancelara a cumpărat cireşe, săpun, câteva sticle de vin şi un bax de hârtie igienică. Merkel a plătit cu cardul, spulberând tradiţia germană a plăţilor în numerar. De altfel, în perioada pandemiei, mai multe magazine au început să refuze plăţile cash şi schimbul bancnotelor.

SPOTTED! Angela Merkel shopping in local supermarket in Berlin : wine and toilet paper .. no hoarding #coronavirus https://t.co/kvvBmDHt4Z