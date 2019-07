Fuga prinţesei Haya în Marea Britanie ar putea provoca o criză diplomatică

În vârstă de 45 de ani, prinţesa Haya bint al-Hussein, sora vitregă a regelui Iordaniei, se află în acest moment în Londra, fiindu-i teamă că ar putea fi răpită după ce mai multe rude apropiate ar fi fost şi ele răpite în trecut. Dintre aceste evenimente, cel mai cunoscut caz a devenit cel al prinţesei Latifa (33 de ani), fiica şeicului, care ar fi scăpat din Dubai cu ajutorul unui francez, fiind însă prinsă de persoane înarmate pe coasta Indiei şi adusă înapoi.

În urmă cu 19 ani, o altă fiică a şeicului, prinţesa Shamsa, a plecat de pe proprietatea tatălui său, din Chobham, un sat din comitatul Surrey. Aceasta a fost văzută ultima oară în august 2000, pe străzile din Cambridge de unde ar fi fost răpită de oamenii din staff-ul şeicului.

Prinţesa Haya şi-ar fi dorit să plece din Dubai după ce ar fi aflat o serie de detalii îngrijorătoare cu privire la răpirea prinţesei Latifa. Şeicul Mohammed, în vârstă de 69 de ani, a fost văzut ultima oară vorbind cu regina Marii Britanii, în iunie, în cadrul Royal Ascot, un eveniment de curse de cai, organizat de casa regală. Deşi o călăreaţă foarte bună, în mod bizar, prinţesa Haya nu a participat la evenimentul din acest an, mai completează The Guardian. Între 2011 şi 2013, a fost prim-secretar, în zona afacerilor culturale. De asemenea, există zvonuri că, recent, a fost reacreditată la ambasada Iordaniei, care nu a putut fi însă contactată de cotidianul britanic pentru declaraţii.

Prinţesa Haya Bint al-Hussein, alaturi de Prinţul Charles şi de soţia sa, în 2018 FOTO Getty Images

În momentul de faţă, se crede că prinţesa Haya- o apropiată a familiei regale britanice, văzută adesea alături de regină sau Prinţul Charles- locuieşte în casa ei din apropierea Palatului Kensington pe care a cumpărat-o în urmă cu doi ani, pentru suma de 85 de milioane de lire sterline. De atunci, a renovat proprietatea care este acum una de maximă securitate. Mai mult, prinţesa ar fi angajat o firmă privată de securitate, dar, de frica răpirii, aceasta ar fi făcut şi o solicitare formală pentru protecţie din partea poliţiei. Scotland Yard nu a comentat însă cu privire la aceste aspecte.

Quest, o companie privată de securitate, deţinută de John Stevens, fost comisar al poliţiei metropolitane, a ajutat-o pe prinţesa Haya cu sfaturi şi securitate de-a lungul anilor. Deocamdată, nu se ştie dacă prinţesa Haya, cea de-a şasea soţie a şeicului Mohammed, va cere divorţul de acesta.

Vestea că prinţesa Haya a fugit din Dubai a stârnit numeroase speculaţii. Iniţial, s-a crezut că a fugit în Germania, unde are o proprietate. Situaţia acesteia are însă multiple ramificaţii în politica externă, în contextul în care Marea Britanie este un aliat al Emiratelor Arabe Unite care sunt implicate în războiul din Yemen alături de Arabia Saudită. Ministerul de externe al Marii Britanii a refuzat să comenteze situaţia pentru The Guardian, considerând-o una privată. Există voci care spun că familia regală din Dubai a abordat guvernul britanic pentru a o convinge pe Haya să revină.

Situaţia dintre şeic şi soţia sa ar putea duce la înrăutăţirea relaţiilor din Iordania şi Emiratele Arabe Unite. Aproape un sfert de milion de iordanieni lucrează în Emiratele Arabe Unite şi trimit bani în ţară, motiv pentru care, Iordania nu îşi poate permite o ruptură în relaţia cu Dubaiul.

