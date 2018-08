FOTO VIDEO Paradă militară fără precedent în Ucraina cu prilejul aniversării a 27 de ani de la declararea independenţei

În semn de sprijin, consilierul pentru securitate naţională de la Casa Albă John Bolton a asistat la această paradă desfăşurată pe bulevardul principal al Kievului, capitala Ucrainei, alături de mii de spectator, unii dintre ei îmbrăcaţi în cămăşi cu broderii tradiţionale, devenite un simbol patriotic în ultimii ani ca reacţie la anexarea Crimeei de către Rusia şi izbucnirea conflictului armat separatist din regiunile Doneţk şi Lugansk.

Aproximativ 4.500 de militari şi 250 de piese de armament şi echipament militar, între care rachete antiaeriene S-300 şi Buk, lansatoare de rachete multiple Grad, dar şi rachete antitanc Javelin vândute în acest an de Statele Unite Ucrainei au defilat la paradă.

„Este cea mai mare paradă după declararea independenţei Ucrainei“, a apreciat pentru AFP Viktoria Kuşnir, o purtătoare de cuvânt a ministrului Apărării.

FOTO EPA-EFE

Pentru prima oară din 2009, aviaţia (elicoptere de luptă, avioane de vânătoare, bombardiere, n. red.) au putut fi văzute la paradă.

O altă noutate a reprezentat-o o unitate formată doar din studente la universităţi militare.

Militari veniţi din zece ţări care susţin Kievul în faţa Moscovei ( Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Polonia ...) au luat parte de asemenea la paradă.

Această etalare de forţe contrastează cu starea precară a armatei ucrainene la începutul conflictului, în primăvara lui 2014, cu echipamente depăşite şi trupe demoralizate. Unităţi de voluntari fuseseră atunci înfiinţate pentru a lupta împotriva rebelilor susţinuţi militar, potrivit Kievului şi Occidentului, de Moscova.

FOTO EPA-EFE

„Nu doar că am rezistat, nu doar că am supravieţuit, ci ne-am întărit totodată muşchii şi am creat o armată puternică“, a declarat preşedintele ucrainean Petro Poroşenko, aflat în funcţie din 2014 şi care intenţionează să candideze pentru al doilea mandat în primăvara viitoare.

Renaşterea armatei naţionale printr-o amplă reformă constituie deja unul dintre argumentele-cheie ale campaniei sale.

FOTO EPA-EFE

Joi, el şi-a prezentat scuze pentru că a „făcut promisiunea unei reuşite rapide a operaţiunii antiteroriste“ după alegerea sa în 2014.

Tot joi, cinci soldaţi ucraineni au fost ucişi şi alţi şapte răniţi în luptele cele mai sângeroase din ultimele luni.

Conflictul armat din estul Ucrainei s-a soldat până acum cu peste 10.000 de morţi, iar lupte au loc sporadic în pofida unor acorduri de pace semnate în 2015 la Minsk.