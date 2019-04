FOTO De ce ţine cu dinţii Erdogan de Istanbul. „Cine controlează această metropolă, controlează Turcia“

Refuzând să-şi recunoască înfrângerea la Istanbul, Erdogan a denunţat ”nereguli” masive, comise în opinia sa în mod ”organizat”.

AKP, partidul prezidenţial, susţine că secţii de votare au diminuat numărul voturilor primite de către candidatul său, fostul premier Binali Yildirim, trimiţând date trucate autorităţilor electorale, şi că într-un cartier - Büyükçekmece - mai multe mii de persoane au fost înscrise în mod ilegal în registre electorale.

Partidul prezidenţial a depus săptămâna trecută mai multe recursuri la YSK, care au condus la o renumărare parţială a majorităţii celor aproximativ 300.000 de voturi înregistrate ca nule în ziua scrutinului.

Conform rezultatelor provizorii ale scrutinului municipal care a avut loc la 31 martie în Turcia, Erdogan a suferit două înfrângeri la Ankara şi Istanbul, principalele două oraşe din ţară care au fost în ultimii 25 de ani controlate de AKP şi de predecesorii săi islamişti.

În contextul în care renumărarea este aproape încheiată, candidatul opoziţiei, Ekrem Imamoglu, îşi menţinea marţi seară un avans de 14.000 de voturi în faţa adversarului său de la AKP, fostul premier Binali Yildirim.

„Obiecţiile vor continua până când YSK va lua decizia finală“, a declarat Erdogan, citat de presă.

„YSK îşi va anunţa decizia. Chiar dacă nu va exista decât un singur vot diferenţă, când decizia va fi luată, vom spune: Foarte bine, dorinţele voastre sunt ordine“, a mai spus el.

Mărirea lui Erdogan a început la Istanbul

Pentru Recep Tayyip Erdogan, Istanbul este locul unde s-a născut şi crescut, în cartierul popular Kasimpasa, unde şi-a început cariera politică , unde a fost primar, din 1994 până în 1998, şi unde a concentrat de când se află în fruntea Turciei, toate marile sale proiecte. Este dificil pentru Erdogan să renunţe la oraşul simbol urban în imaginaţia colectivă a turcilor, şi nu numai, mai ales că AKP consideră că promovarea Truciei se face în primul rând prin promovarea fostei capitale a Imperiului Roman de Răsărit, Constantinopol, astăzi Istanbul, notează slate.fr.

„Vitrina ţării“

Istanbulul, vitrina ţării pe plan internaţional, se bucură de cele mai mari investiţii publice. Cu toate acestea, locuitării metropolei nu sunt toţi mulţumiţi de mega-proiectele AKP . În celebra Piaţă Taksim, un bărbat de 50 de ani arată viitoarea moscheea, încă în construcţie, la intrarea pe bulevardul Istiklal. „Aceasta este noua faţă a Istanbulului: moschei şi centre comerciale. Aceasta este imaginea pe care dorim să o oferim ţării noastre? Cu siguranţă nu!“, spune acesta.

AKP a concentrat toate „megaproiectele“ sale pentru Istanbul, sub eticheta „Obiectiv 2023“. Pierderea oraşului în urma alegerile municipale nu le pune la îndoială, ci subminează planurile preşedintelui şi ale partidului său de a se lăuda cu ele cu ocazia centenarului Republicii, în 2023 pentru sărbătorirea gloriei „noii Turcii“.

Plămân economic

Bugetul oraşului Istanbul este de aproximativ 24 de miliarde de lire turce (aproximativ 4 miliarde de euro) pe an, plus sumele alocate serviciilor de transport şi canalizărilor. În total, oraşul concentrează un buget anual de cel puţin 35 miliarde de lire turce (aproape 6 miliarde de euro). „Este mult mai mult decât bugetul multor ţări. Controlul asupra primăriei din Istanbul este foarte important din punct de vedere economic, comentează un analist politic care doreşte să rămână anonim. Şi acum ar urma să fie sub controlul opoziţiei timp de cinci ani. Inimă economică a Turciei, Istanbulul, este în mod firesc în centrul luptei politice.

Grandoarea economică a oraşului Istanbul este egalată doar de demografia sa. Cu peste 15 milioane de locuitori, din totalul de 80 de milioane ale ţării, megalopolisul cosmopolit reprezintă doar o treime din electorat.

„Cele mai mari cinci oraşe din Turcia (Istanbul, Ankara, Izmir, Adana şi Mersin) reprezintă aproximativ 65% din PIB-ul Turciei. Deşi numeric, numărul de municipalităţi câştigate de partidul prezidenţial şi aliatul său politic (MHP, partidul ultra-naţionalist) este mai mare (51,7%, potrivit rezultatelor alegerilor), atunci când te uiţi mai atent, importante municipalităţi din punctul de vedere al ponderii lor economice sunt acum deţinute de opoziţie . „Cine controlează Istanbulul, controlează Turcia“, obişnuia să repete preşedintele Erdogan.

Cu toate acestea, pierderea unor oraşe mari precum Istanbulul sau Ankara, nu înseamnă sfârşitul AKP. „Avem un sistem constituţional în care există o centralizare a puterii extreme, cu un preşedinte atotputernic, spune anaşistul Sinan Ulgen, citat de slate.fr.

Guvernul anunţă un program de reforme pentru relansarea economiei

Guvernul turc a prezentat miercuri o foaie de parcurs pentru relansarea economiei şi calmarea pieţelor, anunţând măsuri vizând consolidarea sistemului bancar şi combaterea inflaţiei, ajunsă la un nivel record, transmite AFP.

Având în vedere că până în 2023 nu este prevăzut niciun scrutin electoral, „perioada care se deschide va fi cea a reformelor economice structural“, a declarat influentul ministru de finanţe, Berat Albayrak, ginerele preşedintelui Recep Tayyip Erdogan.

Economia turcă traversează prima recesiune din ultimii 10 ani, inflaţia anuală a atins un nivel record, iar şomajul a ajuns la 13,5% în decembrie.

În fruntea măsurilor anunţate de Albayrak se află consolidarea sectorului bancar, fragilizat de deprecierea lirei turceşti, creşterea dobânzilor şi încetinirea economiei.

Potrivit ministrului de finanţe, capitalul băncilor publice va fi consolidat prin intermediul emiterii de obligaţiuni de stat pentru atragerea a 28 miliarde de lire (4,3 miliarde de euro), iar băncile private vor fi ajutate 'dacă va fi necesar'.

În condiţiile inflaţiei anuale de circa 20%, Albayrak a promis reforme în agricultură pentru combaterea creşterii preţurilor la alimente, care a afectat din plin buzunarele turcilor.

În luna februarie, într-un gest aproape disperat, preşedintele Erdogan le-a cerut primăriilor din Istanbul şi Ankara să deschidă magazine proprii de legume şi fructe, cu preţuri de dumping.

Inflaţia, alimentată în primul rând de prăbuşirea lirei, depreciată cu aproape 30% anul trecut, explică în mare măsură reculul înregistrat de partidul AKP, de guvernământ, în alegerile desfăşurate la 31 martie la Ankara şi Istanbul.

Ministrul Albayrak a promis că „disciplina bugetară“ va fi cuvântul de ordine, anunţând şi o reformă a sistemului de pensii, extrem de costisitor.

El a precizat că, pentru a creşte veniturile la buget, va fi întreprinsă o reformă fiscală, cu reducerea impozitului indirect în beneficiul impozitului direct, pe baza principiului unei contribuţii 'mai juste' a veniturilor celor mai ridicate.

Ministrul de finanţe a mai afirmat că în lunile următoare vor fi anunţate şi alte planuri de acţiune, inclusiv un „master plan“ pentru turism, unde obiectivul este de a atrage 70 de milioane de vizitatori în 2023, faţă de 40 de milioane anul trecut.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: