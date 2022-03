Forţele ruse folosesc covoare şi paie pentru a-şi camufla vehiculele. Este tot mai clar eşecul Rusiei în a-şi echipa propria armată VIDEO

O înregistrare video a unui schimb de focuri circulă pe reţelele socializare şi arată un vehicul blindat care are lipiţi pe suprafaţa lui puieţi.

Video of Russian troops in combat after their convoy came under Ukrainian attack. pic.twitter.com/RgsqgyIbWa

Un alt videoclip arată cum trupele ruseşti acoperă un vehicul blindat cu prelată şi covoare.

It looks as though Russian paratroopers are using carpets and rags to camouflage their armored vehicles from Ukrainian UAVs. https://t.co/6esF7n9h6R pic.twitter.com/W9gPtvlmFi