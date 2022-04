Fetiţă de 3 luni, ucisă împreună cu mama ei la Odesa: „Paşte fericit, domnule Putin! Cerul nu te va accepta niciodată”

„Valeria era proaspătă mămică, iar fiica ei Kira avea doar trei luni. Rusia le-a luat vieţile astăzi, când racheta sa a lovit o clădire rezidenţială din Odesa. Soţul Valeriei şi tatăl Kirei, Yuri, au postat aceste poze cu ei", este mesajul Myroslavei Petsa care însoţeşte imaginile Valeria şi Kira.

Într-o postare pe reţelele de socializare a Valeriei, redistribuită de un jurnalist Kyiv Independent pe Twitter, tânăra spunea că perioada de după naşterea Kirei i-a adus „un nou nivel de fericire”.

"These were the best 40 weeks ever. Our girl is 1 month old now. Daddy got her her first flowers. It's a whole new level of happiness." (posted 11 weeks ago)



Today both the woman who posted it and the baby she's writing about were killed by a Russian missile in Odesa. pic.twitter.com/Ujej7K94Ci