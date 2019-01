Fără un Plan B, Theresa May se întoarce la Bruxelles să renegocieze Brexitul

Conducătoarea consevatoare i-a anunţat luni pe deputaţi că încearcă să discute din nou cu Uniunea Europeană (UE) despre ”plasa de siguranţă” (”backstop” în engleză) menită să evite reimpunearea unei frontiere fizice între cele două Irlande.

”Ziua cârtiţei (o trimitere la filmul ”Groundhog Day”): deputaţii şi mediile de afaceri uniţi pentru a condamna planul B al Brexitului lui May care este tot planul A”, a ironizat The Independent pe site.

Însă tonul general în presa britanică marţi viza mai ales ipoteza unui al doilea referendum.

The Guardian insistă asupra refuzului premierului al unui al doilea vot, întrucât ar ameninţa ”coeziunea socială” în regat, în timp ce The Daily Mail, The Sun sau The Telegraph subliniază susţinerea lui Jeremy Corbyn faţă de proiectul deputaţilor laburişti care îndeamnă la organizarea consultării.

”Voi continua să discut cu colegii mei săptămâna aceasta, inclusiv cu (partidul nord-irlandez) DUP” despre această problemă a ”plasei de siguranţă”, a declarat şefa Guvernului în Camera Comunelor.

”Şi voi prezenta concluziile acestor discuţii UE”, a adăugat ea.

Acest dispozitiv, criticat atât în cadrul majorităţii, cât şi al opoziţiei, prevede o Uniune Vamală între regat şi UE, iar în cazul Irlandei de Nord o aliniere la anumite reglementări europene în domeniul sanitar şi al taxelor. El va intra în vigoare doar dacă nu se va găsi altă soluţie până la sfârşitul perioadei de tranziţie.

În pofida aşteptărilor, May s-a mulţumit, în ceea ce priveşte restul, să anunţe o schimbare de metodă - un Guvern ”mai deschis şi mai inclusiv în modul de asociere a Parlamentului” - şi păstrarea ”unor protecţii cele mai puternice posibil” cu privire la drepturile muncitorilor şi la mediu în urma unei ieşiri din Uniune.

Mai ales ea şi-a repetat refuzul de a organiza un al doilea referendum sau de a amâna data Brexitului, stabilită în continuare la 29 martie. Ea a meţinut, din contră, pe masă scenariul unui ”no deal”, pe care opoziţia îi cere să-l abandoneze.

Aceste declaraţii au fost considerate ”încurajatoare” de deputaţii din cadrul partidului unionist nord-irlandez DUP, aliatul lui May, dar au provocat furia opoziţiei.

Liderul laburist Jeremy Corbyn a apreciat că May nu şi-a asumat eşecul de marţea trecută, când acordul său cu privire la divorţ negociat cu Bruxellesul a fost respins cu 432 la 202 voturi - cea mai zdrobitoare înfrângere suferită de către un Guvern în istoria Parlamentului britanic.

”Premierul se află într-o negare totală”, a declarat liderul Partidului Laburist (Labour), care a reclamat, fără succes, ca ea să explice ”concesiile” pe care doreşte să le obţină de la liderii UE.

Aceştia din urmă au repetat luni că refuză să redeschidă noi negocieri.

”Garanţia plasei de siguranţă (numită "backstop" în engleză) a fost convenită cu Guvernul britanic şi cred că este cel mai bun acord la ora actuală”, a declarat negociatorul-şef UE al Brexitului Michel Barnier pentru postul irlandez RTE.

Mai mulţi miniştri europeni de Externe, reuniţi la Bruxelles, au insistat, la rândul lor. ”De ce să se renegocieze? Vreţi ca UE să fie un perdant mai mare ca Regatul Unit?”, a apreciat slovacul Miroslav Lajcak..

Numai ministrul polonez de Externe Jacek Czaputowicz a părut să se desolidarizeze de poziţia Celor 27, sugerând să se limiteze ”plasa de siguranţă” la o perioadă de cinci ani, într-un interviu acordat cotidianului polonez Rzeczpospolita.

”Ar fi, evident, mai puţin favorabil Irlandei, dar mult mai avantajos ca un Brexit fără acord”, a pledat el.

Theresa May a reacţionat imediat faţă de această declaraţie, declarându-se ”nerăbdătoare să exploreze mai în detaliu”.

Însă şeful diplomaţiei irlandeze Simon Coveney a respins imediat acest lucru.

”Era probabil o încercare de a ajuta. Polonia are mai mulţi cetăţeni în Regatul Unit decât orice alt stat membru, mai mult decât Irlanda însăşi. Însă eu nu cred că intervenţia sa reflectă gândirea UE”, a subliniat el, la Bruxelles, în marja reuniunii miniştrilor Afacerilor Externe ai UE.

”Este timpul ca Bruxellesul şi Guvernul irlandez mai ales să înţeleagă că «backstop»-ul este principalul obstacol”, a reacţionat eurodeputata DUP Diane Dodds, care a catalogat poziţia poloneză drept ”constructivă”.

”Modificări substanţiale şi juridic constrângătoare sunt necesare pentru a se ajunge la un acord”, a reclamat ea.

În faţa a ceea ce denunţă drept ”intransigenţa” lui May, mai multe grupuri de deputaţi preconizează să încerce să scurtcircuiteze Guvernul, depunând amendamente cu scopul de a evita un ”no deal” sau de a amâna ieşirea. Aceste amendamente vor fi supuse votului la 29 ianuarie.

Downing Street a catalogat aceste planuri drept ”extrem de îngrijorătoare”.

Ministrul brtanic al Comerţului Extern Liam Fox a avertizat cu privire la riscul unui ”tsunami politic” în cazul în care deputaţii nu respectă rezultatul referendumului din iunie 2016.

