[3] Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării (United Nations Convention on the Law of the Sea, prescurtat UNCLOS) este un acord internaţional care a rezultat din a treia Conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS III), care a avut loc între 1973 şi 1982. Legea din Convenţie defineşte drepturile şi responsabilităţile naţiunilor cu privire la utilizarea lor a oceanele lumii, de stabilire a orientărilor pentru întreprinderi, mediul, precum şi managementul marin a resurselor naturale. Convenţia, încheiată în 1982, a înlocuit patru tratate din 1958. UNCLOS a intrat în vigoare în 1994, la un an după ce Guyana a devenit a 60-a naţiune ce a semnat tratatul. Începând cu ianuarie 2015, 166 şi Uniunea Europeană au aderat la convenţie.