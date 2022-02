Erdogan reproşează NATO şi UE o lipsă de acţiune împotriva Rusiei. „Tot ce fac ei e să dea sfaturi Ucrainei”

”NATO ar fi trebuit să ia măsuri mai decisive. Europa nu are hotărâre în abordarea sa. Tot ce fac ei e să dea sfaturi Ucrainei”, reproşează Erdogan în faţa presei.

Türkiye’s President Erdogan on Russian attacks against Ukraine:



- NATO reaction to Russia should be more decisive, not enough condemnation

- Our missions in Ukraine making sure our citizens are safe

- EU and West just continue giving recommendations, not taking action