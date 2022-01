El Pais: UE are un plan pentru a atenua daunele aduse economiei prin sancţiunile împotriva Rusiei

Uniunea Europeană a pregătit un plan de atenuare a prejudiciilor aduse economiei europene în urma eventualelor sancţiuni pe care comunitatea le-ar impune Rusiei în cazul unei agresiuni împotriva Ucrainei, arată în ediţia sa de sâmbătă ziarul spaniol El Pais, citând surse diplomatice europene.

Potrivit acestuia, sancţiunile UE pot fi aplicate aproape imediat şi în coordonare cu Londra şi Washingtonul. Se observă că măsurile variază de la suspendarea oricărui fel de cooperare economică cu Moscova până la o reducere drastică a relaţiilor comerciale, inclusiv a importurilor de gaze şi petrol ruseşti. În plus, potrivit ziarului, posibila „lovitură [în cazul sancţiunilor] este atât de masivă” încât Bruxelles-ul a pregătit un plan pentru „atenuarea daunelor pe care economia europeană le va suferi în mod inevitabil”.

Iniţiativa va fi discutată luni în cadrul unei reuniuni cu uşile închise a miniştrilor de externe ai UE, care va avea loc la Bruxelles sub conducerea diplomatului UE Josep Borrell. Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken va participa prin videoconferinţă. El Pais arată, citând un diplomat european, că scopul acestei întâlniri „nu este adoptarea unor sancţiuni specifice, ci stabilirea scenariilor şi reacţiilor pe care fiecare dintre masurile adoptate”. În plus, sursele publicaţiei exclud posibilitatea ca respectivele scenarii şi reacţii să fie făcute publice.

În acelaşi timp, se observă că iniţiativele pregătite nu reprezintă un obstacol în menţinerea drumului deschis pentru negocieri cu Moscova. „Planul nostru a fost pregătit, dar, în mod ideal, el nu va fi aplicat”, a spus sursa diplomatică.