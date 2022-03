Două avioane ucrainene doborâte de către ruşi în Herson VIDEO

Cu ajutorul imaginilor video publicate, putem observa cum cel de-al doilea avion lovit şi intrat în cădere liberă, nu a mai putut fi redresat de către pilot. Cel mai probabil, pilotul şi-a pierdut şi el viaţa.



#Ukraine: Dramatic footage of a UA Su-25 crash near #Kherson on Feb 26th.



During this incident, the Ukrainian Air Force lost two aircraft at once. One of them was a Su-25M1K "19 blue". Based on this video, the second one was most likely a Su-25M1 "30 blue". pic.twitter.com/lkYveP9i6u