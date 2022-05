Două avioane militare ucrainene au bombardat Insula Şerpilor. Imaginile atacului au fost filmate  de o dronă Bayraktar VIDEO

Din înregistrarea video se observă cum avioanele ucrainene atacă de la înălţime mică, aruncă bombele şi apoi lansează capcane termice (rachete/flares folosite pentru păcălirea sistemele antiaeriene).

În video nu se observă nicio activitate sau reacţie a apărării antiaeriene de pe insulă. În plus, ucrainenii au publicat, zilele trecute, mai multe înregistrări cu drone Bayraktar lovind diverse ţinte pe Insula Şerpilor, inclusiv sisteme antiaeriene.

În alte imagini, despre care ucrainenii susţin că sunt realizate tot pe Insula Şerpilor, o dronă Bayraktar loveşte şi distruge un elicopter rusesc chiar în momentul în care trupe ruseşti se îmbarcau în respectivul aparat, pregătit să decoleze, scrie Digi24.

Ukrainian Air Force Su-27's bombarding Snake Island after GBAD were mopped up by TB2. I love the synergy!



This was very likely sometime between May 6 and 7, because that's when almost all facilities on the island were destroyed.



Image via: @obretix