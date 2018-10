Donald Tusk face apel la Theresa May să vină cu „propuneri concrete“ pentru a trece peste „impasul“ din negocierile privind Brexitul

Într-o conferinţă de presă la Bruxelles, Tusk a declarat: „După cum văd eu lucrurile, singura sursă de speranţă pentru a se ajunge la un acord este bunăvoinţa şi determinarea ambelor părţi. Totuşi, pentru a face progrese, avem nevoie şi de fapte noi. Mâine, o voi întreba pe prim-ministrul May dacă are propuneri concrete privind cum am putea trece peste acest impas“.





Tusk a făcut apel la May să vină “cu ceva îndeajuns de creativ” pentru a trece peste acest blocaj. El a afirmat că liderii UE vor discuta despre cum ar putea grăbi pregătirile pentru scenariu fără acord, dar a subliniat că acest lucru nu înseamnă că nu fac „toate eforturile pentru a se ajunge la cel mai bun acord pentru toate părţile implicate”.





May a transmis cabinetului său că un acord este plauzibil dacă guvernul „rămâne unit şi ferm“. Întrebat dacă May va veni cu propuneri concrete la summit-ul de miercuri, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului a declarat: „Prim-ministrul şi-a făcut publică poziţia ieri. Ea aşteaptă cu nerăbdare o discuţie faţă în faţă cu el mâine. Există multe zone unde am făcut progrese. Este nevoie de mai mult progres privind soluţia de rezervă“.





Soluţia de rezervă face referire la un plan secundar pentru a evita o graniţă strictă cu Irlanda dacă cele două părţi nu pot ajunge la un acord în timp util. Totuşi, UE şi Marea Britanie nu pot cădea de acord privind cât de lungă ar trebui să fie această înţelegere şi în ce fel ar fi implementată.





Tusk, fiind întrebat dacă va mai avea loc summit-ul UE din noiembrie planificat special pentru problema Brexitului, a declarat: „Liderii vor decide dacă avem nevoie de acest summit extraordinar din noiembrie sau nu. Din punct de vedere logistic, suntem pregătiţi, dar trebuie să fim aproape de a face un progres semnificativ“.





Ambele părţi sperau să se ajungă la un acord până la mijlocul lui noiembrie, la timp pentru a fi ratificat de statele membre UE şi de parlamentul britanic.





May a transmis cabinetului său marţi dimineaţă că nu ar putea accepta un acord cu UE prin care s-ar crea o nouă graniţă între Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii sau unul în care Marea Britanie ar face parte dintr-o uniune vamală cu UE. Ea a afirmat că acestea ar fi consecinţele propunerilor actuale din partea Uniunii Europene.