Discuţiile de pace dintre Rusia şi Ucraina stagnează: „Rusia nu înţelege procesele actuale din lume”

Rusia a acuzat Ucraina că şi-a înăsprit poziţia, iar Occidentul că a sprijinit guvernul de la Kiev, ministrul de externe Serghei Lavrov afirmând că Washingtonul, Londra şi Bruxelles-ul doresc să folosească Ucraina în avantajul lor strategic.

Lavrov a declarat că, în opinia sa, nu se poate ajunge la un acord de pace dacă negociatorii încearcă să "transfere dialogul" pentru a se concentra pe ceea ce are de spus Occidentul în loc de situaţia imediată din Ucraina. Acest lucru exclude şansele de progres în cadrul discuţiilor, a adăugat el.

"Spunem întotdeauna că suntem pregătiţi pentru negocieri... dar nu ni s-a dat altă opţiune", a spus Lavrov.

Ucraina şi Rusia au purtat discuţii de pace intermitente de la sfârşitul lunii februarie 2022, la doar câteva zile după ce Rusia şi-a invadat vecinul, dar în ultimele săptămâni a existat puţină comunicare între ele.

Tot marţi, adjunctul lui Lavrov, Andrey Rudenko, a declarat că Ucraina "s-a retras practic din procesul de negociere", în timp ce negociatorul rus Leonid Slutsky, a declarat că discuţiile nu se desfăşoară în niciun format.

"Departamentul de Stat (american) nu ar trebui să încerce să creeze "condiţii" prin asistenţă militară pentru Kiev. Inutil", a declarat Slutsky.

Se aşteaptă ca Statele Unite să aprobe în această săptămână un pachet de 40 de miliarde de dolari de ajutor militar şi economic pentru Ucraina, în condiţiile în care furnizarea globală de arme şi ajutoare din partea Occidentului a crescut semnificativ în ultimele săptămâni.

Consilierul prezidenţial ucrainean Mykhailo Podolyak a confirmat că discuţiile sunt "în aşteptare", deoarece Rusia nu este dispusă să accepte că "nu va atinge niciun obiectiv" şi că războiul nu se mai desfăşoară conform regulilor Kremlinului.

"Rusia nu dă dovadă de o înţelegere cheie a proceselor actuale din lume", a declarat Podolyak, potrivit presei ucrainene.

"Am avut nu 10 ani, ci 20 de ani de când Occidentul a început să pregătească instrumente, inclusiv utilizarea NATO şi a Ucrainei pentru a limita Rusia de la sfârşitul anilor '90. În toţi aceşti ani am insistat asupra negocierilor - am fost ignoraţi", a declarat Lavrov.

"Acum vom rezolva problemele în funcţie de cum le vedem noi. Voi sublinia întotdeauna: suntem gata să rezolvăm problemele umanitare", a mai spus acesta.

Preşedintele Vladimir Putin afirmă că forţele ruseşti se află într-o operaţiune specială pentru a demilitariza şi "denazifica" Ucraina. Occidentul şi Kievul consideră că acesta este un pretext fals pentru a invada.

Mii de oameni au fost ucişi şi milioane de persoane au fost strămutate în urma războiului. De asemenea, a lăsat Rusia în ghearele unor sancţiuni occidentale dure şi a stârnit temeri privind o confruntare mai amplă între Rusia şi NATO