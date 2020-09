Descinderi în Germania. Firme din industria cărnii, acuzate de contrabandă cu muncitori aduşi din Estul Europei

Descinderile Poliţiei Germane au avut loc miercuri, 23 septembrie, în principal în landurile Saxonia-Anhalt şi Saxonia Inferioară, dar şi în Berlin, în Saxonia şi Renania de Nord-Westfalia, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei federale în centrul Germaniei, menţionat de Libertatea.

Anchetatorii suspectează aceste firme că aduc muncitori din Estul Europei în Germania cu documente falsificate.

În multe cazuri, muncitorii fac ore suplimentare neplătite, lucrează sub presiunea şi ameninţările şefilor, iar condiţiile de muncă şi cazare sunt sub limita demnităţii umane. În plus, muncitorii aduşi din Europe de Est sunt la mâna unor firme subcontractoare care intermediază contractele cu diferite abatoare.

Ancheta oficială a demarat încă din luna aprilie 2020, fiind coordoată de procurorul public din Halle, Saxonia-Anhalt.

