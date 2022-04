De ce sunt atât de multe victime în Mariupol. Explicaţia britanicilor

Conform unei evaluări a ministerului britanic al Apărării, armata ucraineană a reuşit să păstreze controlul asupra celei mai mari părţi a spaţiului său aerian, ruşii nereuşind să învingă aviaţia şi apărarea anti-aeriană ale Ucrainei.

Conform aceleiaşi surse, Rusia are un acces aerian foarte limitat în nordul şi vestul Ucrainei, limitând acţiunile sale ofensive la lovituri în adâncime cu arme de trase de la mare distanţă.

Oraşul-port Mariupol a devenit un câmp de ruine în urma bombardamentelor ruseşti, cu locuitori care trăiesc în subsoluri, fără apă, fără căldură şi fără comunicaţii cu exteriorul.

Civilii au avut cel mai mult de suferit însă, o posibilă explicaţie putând fi faptul că majoritatea loviturilor aeriene ruseşti au fost efectuate cu ajutorul unor bombe neghidate cu cădere liberă. Aceste arme reduc capacitatea Rusiei de a ţinti în mod eficient atunci când efectuează lovituri, ceea ce creşte riscul de victime civile.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yBkEQmjzoS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM