Danemarca, prima ţară care a introdus certificatul de vaccinare anti-COVID, renunţă la necesitatea sa în restaurante, săli de sport şi coafor

Certificatul de vaccinare anti-COVID nu mai este obligatoriu în Danemarca începând cu 1 septembrie, conform Euronews

Acest lucru se datorează faptului că guvernul a exclus extinderea statutului COVID-19 ca „boală critică”, a declarat vineri ministerul sănătăţii într-o declaraţie,

"Epidemia este sub control, avem rate record de vaccinare. Prin urmare, pe 10 septembrie putem renunţa la unele dintre regulile speciale pe care a trebuit să le introducem în lupta împotriva COVID-19", a declarat ministrul sănătăţii Magnus Heunicke.

"Dar, nu suntem în afara epidemiei. Şi guvernul nu va ezita să acţioneze rapid dacă pandemia ameninţă din nou funcţiile esenţiale ale societăţii noastre", a adăugat el.

La începutul acestei luni, s-a renunţat şi la cerinţa de a purta masca în transportul transportului public, ultimul loc în care era încă obligatorie.

"Populaţia daneză a acceptat imunizarea într-o măsură foarte mare. Am avut un program de testare semnificativ şi am avut şi restricţii care au păstrat pandemiea oarecum sub control", a declarat Flemming Konradsen, expert în sănătate publică la Universitatea din Copenhaga.

Ţara cu 5,8 milioane de locuitori a vaccinat până acum pe deplin peste 75% din persoanele cu vârsta de 12 ani şi peste.





86% dintre copii cu vârsta peste 12 ani au primit cel puţin o doză de vaccin anti-COVID, iar guvernul îşi propune ca, până la 1 octombrie, 90% dintre aceştia să fie imunizaţi.





Autorităţile daneze au fost primele din Europa care, în aprilie, au introdus permisul de sănătate COVID - atestând că titularul a fost fie vaccinat, recent testat negativ, fie recuperat de boală - ca o modalitate de a redeschide încet economia, după luni de carantină.