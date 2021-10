Cine a plătit în urma dezvăluirilor Pandora Papers

Potrivit publicaţiei bulgare DARIK, preluată de Rador, fiscul bulgar a solicitat date suplimentare autorilor anchetei, Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie, pentru o serie de persoane fizice şi juridice din Bulgaria care apar în documentele anchetei

Anterior, Atanas Ciobanov, redactor-şef al Biroului de Reportaje de Investigaţii din Bulgaria şi Bird.bg, partener al investigaţiei internaţionale, a declarat că fostul deputat al partidului Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi şi magnat media din Bulgaria, Delian Peevski, este unul dintre cei doi politicieni bulgari, descoperiţi în cadrul anchetei Pandora Papers. Identitatea celui de-al doilea nu a fost divulgată.

Peevski a negat acuzaţiile, însă Comisia pentru combaterea corupţiei şi confiscarea bunurilor dobândite ilegal a anunţat, de asemenea, că va verifica declaraţiile de avere şi de interese ale acestuia, începând din anul 2013 şi până în prezent.

În Serbia, dezvăluirile îl vizează pe ministrul de finanţe Sinisa Mali. Acesta este acuzat că a cumpărat 24 de apartamente în Bulgaria. Într-o ţară în care presa independentă este supusă presiunilor politice şi economice şi numeroşi jurnalişti au fost agresaţi, dezvăluirile au venit de la partenerul Consorţiului internaţional, grupul de investigaţie KRIK. Investigaţia vorbeşte despre proprietăţi de vacanţă de lux cumpărate de la companii offshore din Insulele Virgine Britanice în 2012 şi 2013.

Demnitarul sârb a negat acuzaţiile, la fel ca cel bulgar. "I-aş ruga pe cei care se ocupă de acest subiect să nu mai mintă, pentru că ceea ce fac nu are niciun sens", a declarat Mali. "Pot spune că am 240 de apartamente sau 2.400 de apartamente, nu e nicio diferenţă", a explicat ministrul, fost primar al Belgradului. "Am un apartament pe care l-am declarat în conformitate cu cerinţele, unde merg vara cu copiii deja de 10 ani", a mai declarat acesta

Însuşi preşedintele de la Belgrad, Aleksander Vucic, a sărit în apărarea ministrului său, declarând că investigaţia nu dovedeşte nimic.

Sinişa Mali a profitat de ocazie pentru a ataca din nou opoziţia sârbă, despre care a afirmat că încearcă să ajungă la „conturile lui Alexander Vucic” şi întrebarea este „de ce nu poate” - probabil pentru că „el nu le are, pentru că mint despre orice”.

El i-a taxat pe jurnalişti drept „mincinoşi”. Întrebat de ce totuşi semnătura sa se află pe certificatul care dovedeşte că deţine compania offshore, Mali a spus că a răspuns deja la aceasta în urmă cu câţiva ani - dacă există nereguli, întrebările ar trebui adresate „autorităţilor competente”.

Şi Vucic a avut un mesaj pentru jurnalişti. El s-a referit la o hotărâre anterioară a unei instanţe sârbe în acest caz, care nu a găsit nimic în neregulă în acţiunile lui Mali: „Cred că nu aţi dovedit nimic, pentru că decizia instanţei arată altceva decât ceea ce susţineţi voi”.

Rămâne însă întrebarea cât de credibilă poate fi decizia unei instanţe sârbe, într-o ţară condusă autoritar de însuşi Alexander Vucic, care a sărit imediat în apărarea ministrului său acuzat de malversaţiuni financiare.