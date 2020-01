Cine este autorul atacului de vineri din Paris. Bărbatul de 22 de ani a fost ucis de poliţie

Individul a fost identificat de procurori ca fiind Nathan C, un tanar de 22 de ani cu probleme psihice, care in trecut a fost internat intr-un spital pentru tratament de specialitate, potrivit site-ului BBC, citat de mediafax.ro

Potrivit presei franceze, unii martori oculari au declarat ca l-au auzit pe atacator spunand ca nu a mai luat medicamente.

Procurorii au mai adauga ca asupra atacatorului au fost gasite unele articole religioase, dar nu exista "nicio dovada in acest stadiu care sa sugereze ca a fost radicalizat".

Un individ a atacat cu un cutit mai multe persoane, intr-un incident produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului Paris, agresorul fiind impuscat mortal de agenti de politie.

Atacul a avut loc vineri dupa-amiaza in Parcul Hautes-Bruyeres din zona Villejuif, la periferia sudica a orasului Paris. O persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava in urma atacului produs la periferia Parisului, cercetat de Pachetul Antiterorist din Franta.