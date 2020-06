Ceremonie militară restrânsă la castelul Windsor, pentru a marca ziua de naştere a reginei Elisabetei a II-a

Din cauza pandemiei de coronavirus, parada militară care urma să aibă loc în centrul Londrei a fost anulată. Ziua de naştere a reginei este 21 aprilie, dar este marcată în mod oficial în iunie.

A fost prima apariţie oficială în public a reginei Elisabeta de după intrarea în izolare a britanicilor cauzată de pandemia de coronavirus.

În vârstă de 94 de ani, regina a asistat la o serie de exerciţii ale batalionului 1 al gărzilor galeze.

The Queen enjoying today’s military ceremony at Windsor Castle, held to mark Her Majesty’s Official Birthday. 👇 pic.twitter.com/ZABtAZxUWN

Her Majesty, the Battalion’s Colonel-in-Chief, took the Royal Salute at the ceremony and watched a series of military drills. 🥁💂 pic.twitter.com/9voPwFVNsM