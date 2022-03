Cel puţin şase răniţi, printre care şi un copil, în urma atacului asupra clădirii administrative din Harkov, anunţă autorităţile ucrainene

Într-un videoclip postat pe Facebook, un lucrător de urgenţă din afara clădirii grav avariate spune că aceasta a fost parţial distrusă şi adaugă că o scară dintr-o clădire din apropiere s-a prăbuşit, prinzând oameni sub ea.

Bărbatul spune că aproximativ 20 de civili au fost răniţi de lovitură şi alţi şase s-au recuperat, deşi nu este clar dacă a vrut să spună că oamenii au fost ucişi.

„Salvatorii caută prin moloz, îi scot pe răniţi şi cadavrele celor ucişi. Munca noastră continuă", spune muncitorul.

Central streets in #Kharkiv. Six people were injured in the shelling, including one child, says the Ukrainian Emergencies Ministry. pic.twitter.com/P5q5QTWtwY