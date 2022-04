Cel puţin 20 de cadavre ale unor bărbaţi în civil au fost găsite pe o stradă dintr-un oraş eliberat de ucraineni VIDEO

Unul dintre bărbaţi avea mâinile legate.

Cadavrele erau împrăştiate pe o distanţă de câteva sute de metri.

Atenţie, imagini cu puternic impact emoţional

My brother sent this to me. Town of Bucha northwest of Kyiv. The amount of dead citizens on one street alone…I just can’t even process. pic.twitter.com/KOSwISih6N

16 trupuri neînsufleţite se aflau pe trotuar sau pe marginea trotuarului. Trei erau în mijlocul şoselei, iar altul într-o curte.

Terrifying videos have surfaced from Kyiv’s suburb of Bucha, where civilians were shot by Russian troops.



We still know only about a fraction of the war crimes that Russia has already committed. The scope of Russian brutality is yet to be seen. pic.twitter.com/JVCcPUFpSD