Ceea ce e vechi revine din nou la modă. NATO se întorce la practicile Războiului Rece VIDEO

Abilităţile şi capabilităţile pe care NATO le practică acum arată foarte mult ca cele pe care le efectuau în timpul războiului rece, potrivit fostului comandant al armatei americane în Europa, Ben Hodges.

De la incursiunea Rusiei în Ucraina şi anexarea Crimeei în 2014, SUA şi partenerii săi din NATO au lucrat pentru a inversa reducerea forţelor care a avut loc în deceniile de după căderea Uniunii Sovietice.

"După încheierea Războiului Rece şi reunificarea Germaniei, toată lumea, inclusiv Statele Unite, spera într-un parteneriat cu Rusia şi o reducere semnificativă a ameninţării unui conflict. A fost într-adevăr preas mult optimism" a declarat general-locotenentul Ben Hodges, care a condus forţele armate americane din Europa între 2013 şi 2017.

„Tendinţa de reducere a forţelor după un conflict este de înţeles", a spus Hodges. "Problema este că a existat o credinţă larg răspândită că Rusia va fi un partener, că puteam începe dezasamblarea unei părţi a infrastructurii necesare" pentru operaţiunile militare din Europa.

După incursiunile armatei ruse în Georgia şi Ucrana, statele membre NATO din vecinătatea Rusiei au cerut Alianţei planuri pentru asigurarea securităţii lor. S-au făcut studii, au început o intensificare a exerciţiilor militare de pregătire pe teritoriul acestor state şi s-au tras o serie de concluzii după acestea.

S-au întors blindatele americane

Astfel comandanţii NATO au constatat că numai armata americană îşi redusese prezenţa în Europa redusă de la aproximativ 300.000 de soldaţi, în timpul Războiului Rece, la aproximativ 30.000, astăzi, multe baze au fost închise, unităţi întregi au fost retrase sau dezactivate. La începutul anului 2013, armata SUA şi-a retras ultimele 22 de tancuri Abrams din Europa, încheind 69 de ani de prezenţă a unor tancuri principale de luptă pe continent. "Aşa că am rămas fără forţe blindate în Europa; şi apoi, bineînţeles, menţinerea şi susţinerea şi toate lucrurile care sunt necesare pentru a menţine funcţionarea vehiculelor blindate au fost de asemenea dezactivate", a spus Hodges.

Dar absenţa blindatelor a fost de scurtă durată. În ianuarie 2014, 29 de tancuri Abrams modernizate s-au întors în Germania pentru a face parte dintr-un set de echipamente pre-poziţionate pentru a fi utilizate în zonele de instruire de acolo şi din Europa. Începând cu luna aprilie 2014, forţele terestre de pe continent au luat parte la operaţiunea Atlantic Resolve, pe care armata americană a condus-o "prin desfăşurarea continuă a unor activităţi intensificate multinaţionale de antrenament şi cooperare de securitate cu aliaţii şi partenerii din Europa de Est".

Următoarea forţă care a sosit pentru o rotaţie de nouă luni în Europa - brigada 1 blindată din cadrul Diviziei 1 Cavalerie, care a debarcat în portul Anvers din Belgia.

Conducea militară a NATO a tras concluzia că trebuie să se concentreze pe redezvoltarea multor capabilităţi pe care le-au avut în timpul Războiului Rece, cum ar fi "interacţiune cu artileria şi prezenţă aeriană sporită, traversări de râurilor", a spus Hodges."Uneori, ceea ce este vechi revine din nou la modă, şi asta se petrece acum", spune şi generalul Steven Shapiro, şeful comandamentului 21 de susţinere.

Obstacolele intâmpinate

"Anvers şi Rotterdam au fost porturi majore când operam în timpul Războiului Rece... Ne întoarcem la Anvers într-un mod spectaculos". NATO a început să adauge porturi în repertoriul său, de aproximativ trei ani, a spus Hodges, iar acest lucru are mai multe avantaje.

"Unul a fost acela de a restabili capabilităţile în toate aceste porturi, deoarece forţa de muncă portuară a trebuit să reînveţe modul de descărcare a tancurilor Abrams şi a elicopterelor, aşa că am avut nevoie de ei să revină în joc şi, de asemenea, am dorit sincer să demonstrăm că putem veni într-o varietate de locuri diferite", a spus el. "Ne-am concentrat pe Bremerhaven", în Germania, a adăugat Hodges.

"Asta ar comunica în mod evident o vulnerabilitate faţă de ruşi sau alţi potenţiali adversari, aşa că am folosit Gdansk. Am folosit Bremerhaven, am folosit Klaipeda, în Lituania, am folosit Salonic şi Alexandropulis, în Grecia, şi Constanţa, în România", a spus el.

"În Războiul Rece, Anvers şi Rotterdam au fost porturi importante pentru noi, aşa că mă bucur să văd că armata americană a ajuns aici din nou". Dar obstacolele în calea capacităţii NATO de a se deplasa în Europa sunt încă în mare parte politice şi va fi nevoie de acţiuni politice pentru a le rezolva, a remarcat Hodges.

"Calea finală de îmbunătăţire a mobilităţii militare se va realiza prin cooperarea şi coordonarea dintre NATO şi Uniunea Europeană", crede Hodges.