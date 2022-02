Cea mai mare scădere a populaţiei din Ungaria, din cauza coronavirusului. Experţii cred că nu s-au luat suficiente măsuri de precauţie

Potrivit datelor preliminare oficiale, un total de 153.000 de persoane au decedat în Ungaria anul trecut, numărul cel mai mare de la sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial. Dintre acestea, 29.649 de persoane au murit anul trecut de coronavirus, ceea ce situează ţara central-europeană pe poziţia a patra la nivel mondial cu cea mai mare rată de mortalitate raportat la populaţie, după Peru, Bulgaria şi Bosnia, potrivit datelor de pe platformele Worldometers şi Our World in Data.



Cu toate că, de la începutul pandemiei, incidenţa cazurilor de îmbolnăvire a fost sub media Uniunii Europene, rata de fatalitate (raportul dintre numărul de decese şi cel de infectări) a fost mereu foarte ridicată şi în prezent este de patru ori mai mare decât media comunitară şi a patra cea mai mare între cele 27 de state membre ale UE, potrivit Agerpres.



Mortalitatea ridicată în 2021 nu a fost „compensată'' nici măcar prin cele 93.000 de naşteri înregistrate anul trecut, cea mai mare cifră într-un deceniu.



Astfel, populaţia Ungariei a scăzut în 2021 cu 60.000 de persoane, cel mai pronunţat declin din 1876 - când au început să se întocmească statistici demografice -, luând în calcul doar perioadele de pace.



Această scădere a populaţiei a agravat problema demografică cronică a Ungariei, care, conform proiecţiilor, ar urma să piardă până în 2040 circa un milion de locuitori, adică 10% din populaţia actuală, de sub 10 milioane de locuitori.



Mortalitatea extrem de ridicată provocată de coronavirus este o consecinţă a faptului că autorităţile nu au luat măsuri suficiente, potrivit experţilor.



Mortalitatea ridicată a avut de-a face şi cu situaţia proastă a sistemului de sănătate publică.



Pe fondul acestor date, guvernul de la Budapesta şi-a schimbat discursul.





În septembrie 2020, când rata mortalităţii se situa încă sub media europeană, premierul ultranaţionalist Viktor Orban afirma că numărul deceselor era o dovadă a succesului strategiei guvernamentale. Acum, şeful cancelariei premierului, Gergely Gulyas, a ajuns să pună mortalitatea ridicată pe seama faptului că ''societatea ungară nu este într-o stare bună din punctul de vedere al unei vieţi sănătoase''.



Executivul ungar a insistat să transfere responsabilitatea pe umerii cetăţenilor, argumentând că cea mai bună protecţie o reprezintă vaccinul şi că demersul de a se vaccina sau nu este o decizie individuală a fiecărui cetăţean, notează EFE.

Ritmul vaccinării, care a fost mai rapid la început, a stagnat şi se situează în prezent la 63%.



La rândul să, opoziţia dă vina pe executiv pentru cele aproape 42.000 de decese pe care le-a lăsat în urmă coronavirusul în Ungaria de la izbucnirea pandemiei.



'„Acest număr demonstrează că gestionarea pandemiei de către guvernul Orban a eşuat'', a declarat recent candidatul comun al opoziţiei, Peter Marki-Zay, care la scrutinul din 3 aprilie va încerca să-l învingă pe Orban, la putere din 2010.