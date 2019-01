Ce soluţii se vehiculează în Marea Britanie după respingerea acordului Brexit de către parlament

Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea europeană negociat de guvernul May cu UE a eşuat în Parlamentul de la Londra, sporind haosul politic cu doar zece săptămâni înainte de ieşirea programată a Regatului Unit din comunitatea europeană. A fost cea „ mai usturătoare înfrângere suferită vreodată de govern, la o diferenţă de 230 de voturi”.

Parlamentarii britanici pregătesc o moţiune pentru a amâna procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind ieşirea din Uniunea Europeană, le-au transmis unii miniştri oamenilor de afaceri într-o conferinţă telefonică, potrivit unei surse care a participat la discuţie, relatează Reuters.

Acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul a fost respins marţi seară cu o largă majoritate în Camera Comunelor, iar într-o conferinţă la telefon cu liderii mediului de afaceri unii miniştri de top au menţionat ideea că data de 29 martie programată pentru Brexit ar putea fi amânată.

Ministrul finanţelor, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, şi ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, au spus că parlamentarii "pregătesc o moţiune pentru a amâna Articolul 50", a declarat un director de companie care a participat la discuţie şi care a dorit să rămână sub protecţia anonimatului.

El a adăugat că oamenii de afaceri i-au întrebat pe miniştri şi despre opţiunea unui Brexit fără acord.

"Ei fac o treabă bună încercând să vadă ce se întâmplă acum, însă nimeni nu ştie", a mai spus sursa citată.

"Va trebui să aşteptăm să vedem ce se obţine prin consensul din parlament", a adăugat el.

Parlamentul britanic a respins marţi cu o largă majoritate acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, într-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu două luni şi jumătate înainte de data prevăzută pentru ieşirea din Uniunea Europeană.

Premierul britanic Theresa May este de părere că proiectul de Acord Brexit, respins marţi seară de Camera Comunelor de la Londra, poate sta la baza tratatului de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, a declarat un purtător de cuvânt al şefei Guvernului de la Londra, potrivit Reuters.

"În ultimii doi ani, Theresa May a avut o singură prioritate - Partidul Conservator. Principiul guvernării , întârzierea şi negarea a ajuns la sfârşit", a spus Corbyn, informând deputaţii că a depus moţiunea de cenzură.

"Liderul Liberal Democrat, Sir Vince Cable, care doreşte şi un al doilea referendum, a declarat că înfrângerea premierului May a fost" începutul sfârşitului Brexit "- dar a recunoscut că acei militanţi nu ar reuşi să obţină unul fără susţinerea domnului Corbyn".

May va putea acum să demonstreze negociatorilor de la Bruxelles că sunt necesare schimbări dacă oricare acord se vrea a fi susţinut de Parlament", a spus ea. "Premierul trebuie să se întoarcă acum la Uniunea Europeană şi să caute o schimbare fundamentală a Acordului de retragere".

Potrivit lui Johnson, Theresa May are acum "un mandat masiv pentru a reveni la Bruxelles" pentru a negocia o afacere mai bună.

"Avem nevoie de un acord nou, un acord mai bun. Pentru ca acest lucru să fie făcut, Theresa May trebuie să se întoarcă şi să obţină ceva care ne permite să profităm de Brexit în termeni de tranzacţii comerciale libere reale, legi proprii, într-un mod în care acest lucru nu se întâmplă", a spus el. "Este timpul să facem acest lucru. Trebuie doar să fim hotărâţi".

Reacţionând la vot, fostul ministru britanic de Externe, Boris Johnson, a spus că Marea Britanie are nevoie de un "acord mai bun", care, aşa cum vede el, trebuie să ofere o mai mare libertate Regatului Unit în stabilirea propriilor legi şi în desfăşurarea comerţului liber.

După votul devastator la proiectul său de acord pe Brexit, premierul britanic Theresa May se confruntă cu o moţiune de cenzură iniţiată de liderul laburist Jeremy Corbyn, care va avea loc miercuri seara, în urma unei dezbateri în Camera Comunelor. În cazul în care poate pierde acest vot - care, judecând după reacţia deputaţilor la apelul lui Corbyn, este foarte probabil - noul lider va trebui să formeze un nou guvern şi să câştige un vot de încredere în 14 zile. În caz contrar, Marea Britanie va trebui să organizeze alegeri generale, potrivit CNN.

Planul B

Premierul Theresa May are la dispoziţie trei zile lucrătoare să prezinte Parlamentului britanic un "Plan B". Dacă şi acest plan este respins, Londra ar putea cere o amânare a termenului ieşirii Marii Britanii din Blocul comunitar pentru a oferi Guvernului Theresa May timp suplimentar pentru revizuirea şi ratificarea actualului Acord Brexit imediat după ce Downing Street va avea o idee clară despre ce vrea majoritatea din Camera Comunelor.

Un alt scenariu este acela al ieşirii din UE fără un acord, însemnând că Marea Britanie ar întrerupe brusc legăturile cu Uniunea Europeană. Numeroşi politicieni însă au avertizat că un asemenea scenariu ar fi dezastruos.

Totodată, un număr crescând de politicieni britanici propun un nou referendum pe tema apartenenţei la UE.