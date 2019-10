Ce prevede noul acord de Brexit negociat de guvernul Johnson şi UE

Negociatorii din partea UE şi ai Marii Britanii au convenit cu privire la două formule complexe legate de două chestiuni fundamentale post-Brexit.

Irlanda de Nord nu rămâne de iure în Uniunea Vamală, dar va aplica regulile UE. Controalele de mărfuri în Marea Irlandei vor fi făcute de vameşi britanici care vor folosi regulile europene.

Se aplică mai ales cele privind de concurenţa pentru produsele industriale şi agro-alimentare. Acest punct a fost crucial pentru UE27 care se teme de o concurenţă acerbă din partea Regatului Unit post Brexit.

Controalele în Marea Irlandei, pentru toate mărfurile, produsele, etc care părăsesc Regatul Unit în direcţia UE, sunt simplificate totuşi prin scutirea de taxe pentru o serie întreagă de bunuri.

Acest regim de vamă s-ar aplica în Irlanda de Nord timp de patru ani cu începere din 2021 (când se termină perioada de tranziţie post Brexit). Ieşirea Irlandei de Nord din acest regim ar fi analizată atunci de Comitetul Mixt stabilit acum între UE şi Regatul Unit.

Formula se referă la modul cum vor fi gestionate post-Brexit chestiunile vamale şi consimţământul, anunţă agenţia irlandeză RTÉ News. Acordul va acoperi cele două chestiuni controversate în încercarea de a evita o frontieră dură cu insula Irlandei.

Deşi revizuirea generală a Acordului de retragere rămâne încă nefinalizată în ceea ce priveşte chestiunea legată de TVA, negociatorii au reuşit să ajungă la un acord cu privire la consimţământ şi vamă.

Planul ar stabili o frontieră vamală limitată pe Marea Irlandei şi o parţială renunţare la plasa de siguranţă, care ar putea fi valabilă doar în circumstanţe atent cântărite.

Noua înţelegere a fost finalizată după câteva zile de negocieri intense în care Marea Britanie a încercat să „reconcilieze” un Brexit potenţial dur cu nevoia de a evita o frontieră vamală dură cu insula Irlandei.

Noile aranjamente ar presupune ca Irlanda de Nord să se menţină în mod legal pe teritoriul vamal al Regatului Unit, dar să aplice regulile şi procedurile UE în privinţa tarifelor.

De asemenea, Irlanda de Nord va fi aliniată la regulile pieţei unice pentru bunurile industriale şi produse agroalimentare.

Aceasta înseamnă că vor avea loc atât controale privind respectarea reglementărilor, cât şi controale vamale pe Marea Irlandei pentru mărfurile transportate din Marea Britanie în Irlanda de Nord. Totuşi, nivelul controalelor va fi redus datorită unei serii de scutiri de tarife.

Va fi valabilă o scutire automată pentru bunurile personale transportate de cei care călătoresc între Irlanda de Nord şi Marea Britanie sau, de exemplu, dacă o persoană îşi mută domiciliul.

Totuşi, ar putea exista o categorie mai largă de bunuri şi produse comercializate care ar putea fi scutite de tarife şi controale dacă nu există niciun risc legat de intrarea acestor mărfuri pe piaţa unică a UE peste graniţa terestră.

Aceste categorii de mărfuri vor fi decise în viitor prin consens de către Comitetul mixt compus din oficiali ai UE şi ai Marii Britanii.

De asemenea, va exista şi un sistem de rabaturi pentru mărfurile expediate din Marea Britanie în Irlanda de Nord dacă aceste mărfuri vor atrage un tarif stabilit de UE mai mare decât tariful din Marea Britanie.

În acelaşi timp, negociatorii au convenit asupra unui mecanism care presupune o renunţare limitată la plasa de siguranţă, revizuită. În condiţiile agreate, Irlanda de Nord va prelua noul regim vamal şi de reglementare care va funcţiona timp de patru ani după încheierea perioadei de tranziţie, stabilite pentru sfârşitul anului 2020.

Dacă la sfârşitul acelei perioade Adunarea Irlandei de Nord va vota pentru renunţarea la noile aranjamente, va exista o perioadă de doi ani în care toate părţile vor trebui să găsească o soluţie alternativă pentru a evita o frontieră dură.

Dacă la sfârşitul celor doi ani nu se va găsi nicio alternativă, atunci Protocolul va fi anulat, ceea ce va însemna că în Irlanda se va aplica varianta frontierei dure.

Aranjamentele sunt complexe şi se aşteaptă să atragă critici din ambele părţi.

Liderul laburiştilor britanici denunţă un acord al ”trădării” şi îndeamnă la respingerea textului în Parlament

Liderul Partidului Laburist Jeremy Corbyn i-a îndemnat joi pe deputaţii britanici să ”respingă” acordul Brexitului între Londra şi Uniunea Europeană, făcând improbabilă ratificarea în Parlament a textului, căruia i se opune de asemenea partidul nord-irlandez DUP, aflat la putere alături de Partidul Conservator.

Corbyn a condamnat acordul Brexitului încheiat de Guvernul lui Johnson şi UE drept ”şi mai rău” decât cel încheiat de Theresa May, predecsoarea sa, respins în trri rânduri în Parlament, relatează The Associated Press.

”Din câte ştim noi, se pare că premierul (Boris Johnson) a negociat un acord şi mai rău decât cel al Thersei May, care a fost respins în mod copleşitor”.

”Acordul trădării nu va uni ţara şi trebuie respins. Cea mai bună modalitate de a rezolva Brexitul este să se dea populaţiei ultimul cuvânt într-un vot popular”, a îndemnat Corbyn într-un comunicat.

Această respingere se alătură celei a micului partid nord-irlandez DUP, membru al unei coaliţii parlamentare cu Partidul Conservator al premierului Boris Johsnon, care nu mai deţine o majoritate în Parlament.

Astfel, Johnson pare să aibă nevoie de susţinerea unor deputaţi labirişti care susţin Brexitul în vederea ratificării acordului.

Johnson, care nu are majoritate în Parlamentul format din 650 de parlamentari, are nevoie de 320 de voturi pentru a obţine ratificarea acordului.

Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord a anunţat joi că nu poate susţine acordul pentru Brexit propus de premierul britanic Boris Johnson şi Uniunea Europeană, în forma actuală, transmite Reuters. ”Aşa cum stau lucrurile, nu putem susţine ceea ce se sugerează în privinţa vămii şi a consimţământului, există o lipsă de claritate şi în privinţa TVA”, afirmă într-un comunicat lidera DUP, Arlene Foster, şi adjunctul acesteia, Nigel Dodds. DUP are 10 voturi.