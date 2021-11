Ce nu au reuşit ruşii fac georgienii. Fostul preşedinte Mihail Saakaşvili este în stare critică în închisoare şi riscă să moară

"Starea actuală de sănătate a pacientului este considerată critică", a indicat într-un comunicat grupul de medici constituit de avocatul poporului din Georgia, adăugând că spitalul penitenciar unde este tratat fostul preşedinte nu poate răspunde nevoilor lui medicale.

Medicii au cerut transferul imediat al lui Mihail Saakaşvili la o unitate de terapie intensivă dintr-un spital civil mai bine echipat.

Săptămâna trecută, Mihail Saakaşvili, care refuză să mănânce de aproape 50 de zile în semn de protest faţă de încarcerarea sa la 1 octombrie, la scurt timp după ce s-a întors din exil în Ucraina, a fost transferat la un spital penitenciar din cauza deteriorării stării sale de sănătate.

Dar, în pofida avertismentelor medicilor care au considerat că viaţa lui este în pericol, guvernul georgian a refuzat până în prezent transferul lui de la spitalul-închisoare în care se află într-o unitate civilă.

Luni, fostului preşedinte georgian Mihail Saakaşvili i s-a respins cererea de a fi prezent la următoarea şedinţă de judecată, din motive de securitate, a anunţat Serviciul Special al Penitenciarelor din cadrul Ministerului georgian al Justiţiei, într-un comunicat. ”Potrivit solicitării efectuate de Serviciul de Securitate din Georgia, prezenţa deţinutului Mihail Saakaşvili în sala de judecată nu este posibilă, din cauza unor probleme de siguranţă, deoarece prezintă anumite riscuri”, a precizat Serviciul Special al Penitenciarelor din cadrul Ministerul georgian al Justiţiei, citat de Agenţia de presă TASS. Autorităţile de la Tbilisi au explicat că aceste riscuri sunt legate de sănătatea deţinutului, deoarece Saakaşvili a refuzat tratamentul de bază. Medicul şef al Spitalului penitenciar Rustavi, Manana Elefterova a anunţat recent care este starea de sănătate a fostului preşedinte al Georgiei. Potrivit acesteia, sunt efectuate toate testele de laborator necesare, iar Saakaşvili primeşte toate îngrijirile medicale prescrise.

Risc de deces

La capătul a 45 de zile de grevă a foamei, ceea ce putea fi evitat, totuşi s-a întâmplat: sâmbătă seara, cel de-al treilea preşedinte al Georgiei a fost internat de urgenţă la reanimare în infirmeria închisorii Gldani din Tbilisi. Drept consecinţă, situaţia politică din Georgia, deja foarte tensionată de mai multe luni, a mai adăugat parcă câteva grade, iar în aer pluteşte o atmosferă de revoltă în masă.

În seara de sâmbătă, 13 noiembrie, medicul personal al lui Saakaşvili a făcut publică informaţia că Saakaşvili fusese internat la reanimare şi că organele interne ale fostului preşedinte pot ceda oricând, ducând la o stare care fie îi va provoca moartea, fie va genera o stare patologică din care Saakaşvili ar putea să nu-şi revină niciodată. Teoretic, fostul preşedinte georgian a trecut deja de acea barieră fizică pe care medicii o descriu ca fiind critică, şi care afirmă că corpul uman nu poate rezista mai mult de 40 de zile fără hrană. Saakaşvili în acest moment este la a 45 zi de grevă a foamei, notează RFI.

Starea lui Saakaşvili a fost agravată şi de faptul că în data de 8 noiembrie, acesta a fost transferat forţat din închisoarea Rustavi, la 40 de km sud de Tbilisi, la o închisoare de maximă siguranţă din capitala Georgiei. În această închisoare Saakaşvili a fost supus în ultimele zile unui asalt psihologic din partea deţinuţilor care i-au adresat încontinuu injurii şi ameninţări cu moartea.

Se ştie că în timpul celor două mandate de preşedinte Saakaşvili a transformat Georgia dintr-un stat eşuat unde criminalitatea înflorea, în unul din cele mai sigure state în care poliţia se bucura de o încredere de 83% din partea populaţiei. Ei bine, cei care au decis să-l transfere pe Saakaşvili într-o închisoare unde încă există condamnaţi din timpul guvernării fostului preşedinte, sunt conştienţi de faptul că acesta este un element agravant pentru securitatea fizică a lui Saakaşvili şi o formă de tortură psihologică.

10 deputaţi georgieni în greva foamei, în semn de solidaritate cu Şaakaşvili

Între timp, un număr de 10 deputaţi georgieni, în frunte cu deputata Elene Khoştaria, au intrat, unul câte unul, în greva foamei începând cu 3 noiembrie. Nu toţi aceşti deputaţi sunt colegi de partid cu Miheil Saakaşvili. Întrebată de ce a optat pentru această formă extremă de protest pentru a-l susţine pe Saakaşvili, Khoştaria, în vârstă de 42 de ani, care este şi mamă a patru copii, a declarat că ”eu nu am ales să fac greva foamei pentru a-l susţine orbeşte pe Saakaşvili, dar consider că oricine are dreptul la un tratament just.”

Marţi, ministrul georgian al justiţiei, Rati Bregadze, a afirmat că unitatea în care se află acum Mihail Saakaşvili "dispune de toate echipamentele necesare pentru a monitoriza starea de sănătate a deţinutului".

"Niciun moment Saakaşvili nu a fost privat de asistenţa medicală de care avea nevoie", a declarat el.

Fostul lider în vârstă de 53 de ani a spus că a fost maltratat de gardienii săi în închisoare şi a afirmat că se teme pentru viaţa lui.

Organizaţii pentru drepturile omului au condamnat tratamentul rezervat lui Mihail Saakaşvili, considerând că este o răzbunare motivată politic.

Capitala Georgiei a fost în ultima săptămână destinaţia unor grupuri de europarlamentari polonezi şi lituanieni care au încercat să îl viziteze pe Saakaşvili în închisoare, şi totodată să facă un apel către guvernul georgian în favoarea transferării fostului preşedinte într-o clinică privată, aceasta fiind, de fapt, şi condiţia impusă de Saakaşvili pentru a renunţa la greva foamei. Toate solicitările europarlamentarilor s-au lovit de indiferenţa guvernului condus de partidul ”Visul Georgian”.

În joc direct a intrat şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski care, vinerea trecută, l-a contactat telefonic pe primul-ministru Irakli Garibaşvili pentru a solicita un tratament uman la adresa lui Saakaşvili. Din câte a lăsat să înţeleagă biroul de presă al preşedintelui ucrainean, lui Zelenski i s-a răspuns pe un ton dur şi nediplomatic cum că tratamentul aplicat lui Saakaşvili este o chestiune strict internă a Georgiei.

Mihail Saakaşvili, care a fost preşedinte al Georgiei timp de nouă ani, până în 2013, a fost arestat la 1 octombrie, la revenirea în ţara sa natală pentru o manifestaţie a opoziţiei cu o zi înainte de alegerile municipale. El este pasibil de şase ani de închisoare pentru abuz în funcţie, în baza verdictului dat la finalul unui proces care a avut loc în absenţa lui în 2018 şi pe care el îl denunţă ca fiind unul politic.