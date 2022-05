CE discută ideea creării unei „comunităţi geopolitice europene“ pentru a pregăti ţările candidate la integrare

Am început să-i consult pe liderii Celor 27 pe această temă şi o voi pune pe ordinea de zi a Consiliului European din iunie", a anunţat el în faţa Consiliului economic şi social al UE de la Bruxelles.



„Acest proiect va fi în mod special util pentru ţările care aspiră să ni se alăture", a explicat el. "Dar asta nu este o garanţie pentru cei care participă că vor fi într-o zi membri ai UE", a avertizat el.



Charles Michel reia astfel sub o nouă denumire propunerea privind o „comunitate politică europeană" apărată de preşedintele francez Emmanuel Macron în faţa Parlamentului European la Strasbourg, scrie Agerpres.



Ideea a fost lansată în 1989 de preşedintele francez François Mitterrand, care a vorbit despre crearea unei "confederaţii europene avansate".



„Voi propune desfăşurarea unei conferinţe în această vară. Ea îi va reuni pe liderii UE şi pe cei din ţările partenere implicate, pentru a discuta despre opţiunile concrete ale acestui nou proiect comun", a precizat Charles Michel.



Charles Michel preconizează reuniuni ale şefilor de stat sau de guvern ai ţărilor participante la această comunitate politică "cel puţin de două ori pe an" şi participarea miniştrilor de externe ai ţărilor candidate la reuniunile omologilor lor din UE.



Statele candidate la aderare se înmulţesc. Ucraina, Georgia şi Republica Moldova au cerut statutul de ţară candidată şi speră să adere la UE, la fel ca Turcia şi şase ţări din Balcanii de Vest - Serbia, Kosovo, Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru şi Bosnia.



„Însă negocierile de extindere trenează ca durată, din motive bune şi din motive rele", a spus Charles Michel. "Ar trebui să facem procesul mai rapid, progresiv şi reversibil", susţine el. "Soluţia ar fi o integrare progresivă şi graduală" pentru a încuraja reformele, a explicat el.