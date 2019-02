Ce au în comun Brexitul şi fotbalul: Remain United versus Real Leave. Care ar fi jucătorii celor două echipe

Aşadar, în loc de un al doilea referendum, poate ar fi mai potrivit un meci de fotbal pentru a stabili ce e cu Brexitul o dată pentru totdeauna, subliniază Politico. Iată echipele:

Echipa Remain United

Manager: Jurgen Klopp

Managerul german al echipei Liverpool a declarat pentru The Guardian că Brexitul „nu are absolut niciun sens” şi a făcut apel pentru un al doilea referendum. „Uniunea Europeană nu este perfectă, dar este cea mai bună idee pe care am avut-o,” a spus el.

Portar: Jens Lehmann

Fostul jucător de la Arsenal şi de la echipa naţională a Germaniei a cosemnat o scrisoare pentru Times în care personalităţi germane au implorat Marea Britanie să rămână în Europa. „Ne-ar lipsi legendarul umor negru britanic şi să mergem în pub după orele de muncă, pentru a bea o bere. Ne-ar fi dor de ceaiul cu lapte şi mersul pe partea stângă a şoselei,” au scris germanii, fapt ce arată că viziunea Germaniei asupra Regatului Unit s-a mai schimbat de 100 de ani încoace.

Apărător: Rio Fernando

Legenda de la Manchester United a scris un editorial pentru rămânerea Marii Britanii în UE în Evening Standard, susţinând că ţara „ar realiza mult mai multe dacă ar juca în echipă.” El a mai spus că a vota pentru Brexit ar susţine ideea că este în regulă ca britanicii „să dea vina pe străini pentru toate problemele.”

Apărător: Jamie Carragher

Fostul fundaş dreapta al echipei Liverpool şi al echipei naţionale a Angliei poate fi catalogat ca cel mai pasionat dintre cei care vor ca Marea Britanie să rămână în UE. El a declarat pentru postul de radio BBC că „oamenii au fost minţiţi” şi a plătit pentru ca un vagon întreg de locuitori ai oraşului Liverpool să ajungă la marşul votului poporului din Londra, din octombrie.

Apărător: Gareth Southgate

Managerul de la Liverpool a criticat ceea ce el a considerat a fi tendinţe rasiste în votul privind Brexitul, într-un documentar de pe ITV4, după Cupa Mondială.

Apărător: Giorgio Chiellini

Italianul s-a arătat îngrijorat de faptul că Brexitul ar putea avea un efect de domino în Europa: „Nu cred că va afecta economia, singura îngrijorare ar fi un referendum în alte state,” a spus el.

Mijlocaş: David Beckham

Beckham le-a transmis fanilor săi de pe Instagram că va vota pentru rămânerea britanicilor în UE, bazându-şi mare parte din decizia sa pe faptul că a jucat alături de mari fotbalişti la Manchester United. „Am fost o echipă mai bună şi mai de succes datorită unui portar danez, Peter Schmeichel, leadership-ului unui irlandez, Roy Keane şi priceperii unui francez, Eric Cantona.”

Mijlocaş: Joey Barton

L-a înjurat pe Twitter pe Boris Johnson.

Mijlocaş: Peter Reid

Fostul jucător şi manager a avut o dispăută cu colegul său din echipa Angliei, Peter Shilton, după ce acesta din urmă l-a lăudat pe Twitter pe Jacob Rees-Mogg, scriind: „Voi fi de acord asupra faptului că nu suntem de acord. Este aiurit şi nu ştie să facă deosebire între lucruri diferite.”

Mijlocaş: Alan Pardew

Fostul manager de la Newcastle şi West Brom a sponsorizat un transport la mitingul Votului Poporului din Londra.

Atacant: Gary Lineker

Prezentatorul emisiunii „Meciul zilei” este poate cel mai proeminent susţinător al taberei de a rămâne în UE.

Mijlocaş: John Barnes

Politicianul Michael Gove a susţinut că Barnes a votat ieşirea Marii Britanii din UE, dar fotbalistul John Barnes a reacţionat printr-un editorial în The Guardian, respingând campania de ieşire din blocul comunitar a Regatului Unit.

Echipa Real Leave

Manager: Neil Warnock

Managerul echipei Cardiff City a criticat în mod constant abordarea pe care guvernul a avut-o în privinţa Brexit. „Ca să fiu sincer, abia aştept să ieşim,” a spus el. „Cred că ne va fi mult mai bine afară. Şi la naiba cu restul lumii.” Warnock pare să se străduiască în a se asigura că Cardiff nu va fi în Europa în viitorul sezon, existând o şansă mare să fie retrogradaţi din Premier League.

Portar: Peter Shilton

Jucătorul Angliei l-a lăudat pe politicianul pro-Brexit Jacob Rees-Mogg. „Chiar ştie despre ce vorbeşte şi oferă explicaţii de o manieră calmă şi calculată” a scris Shilton.

Apărător: Sean Dyche

Managerul de la Burnley nu s-a identificat drept un adept pro-Brexit, dar iată ce a declarat pentru The Independent în 2017: „Ideea din spatele Brexitului este că [...] poţi, în mod esenţial, să reiei controlul: mergi singur,cumperi britanic, angajezi britanic şi ceea ce câştigi în coeziune şi identitate e mai valoros decât orice loc de la marginea pieţei. Acestea sunt aceleaşi principii care stau la baza strategiei de recrutare a clubului Burnley, stilul său de a face fotbal, poate chiar şi însuşi oraşul, care a votat în favoarea Brexitului cu un raport de 2 la 1.”

Apărător: Paul Nuttall

Fostul lider al Partidului Independenţei din Marea Britanie (UKIP) nu a fost niciodată fotbalist profesionist, însă a încercat să pretindă că este unul. Website-ul şi materialele campaniei UKIP susţineau că Nittall a jucat pentru Tranmere Rovers, dar clubul a negat acest lucru şi fostul lider UKIP a recunoscut că a jucat doar pentru echipa de tineret.

Apărător: Sol Campbell

Fost jucător al Angliei şi un conservator care a vrut să-i urmeze lui Boris Johnson ca primar al Londrei, Campbell a spus în publicaţia Mail on Sunday că Brexitul ar putea ajuta la creşterea fotbaliştilor britanici. „Să facem schimbările care trebuie înseamnă să preluăm controlul jocului pe care-l iubim,” a scris el. Însă fiind cunoscută mişcarea lui de a se muta de la Tottenham la rivala Arsenal, Campbel ar putea fi genul de jucător care schimbîă tabăra înainte de pauză.

Apărător: Tony Pulis

Tony Pulis a manageriat Stoke, West Bromwich şi Middlesbrough, trei dintre cele mai mare zone pro-Brexit din Anglia. Atunci când a fost dat afară de la West Brom, un fan cunoscut pe Twitter a scris: „Îmi pare rău să văd că pleacă un manager pro-Brexit cum e Tony Pulis. Un alt preşedinte străin care dă afară un manager britanic.”

Mijlocaş: Chris Waddle

Fostul jucător în echipa Angliei şi-a exprimat pe Twitter susţinerea pentru prim-ministrul britanic şi a făcut apel pentru un Brexit dur: Bravo, Theresa May,” a scris el într-o postare pe Twitter, care între timp a fost ştearsă. „Acum hai că plecăm fără acord, vom fi în regulă.” Waddle nu este doar un fost jucător apreciat de englezi, ci are o mulţine de fani şi de pe continent.

Mijlocaş: Graeme Souness

Jucătorul şi managerul şi-a devăluit poziţia faţă de Brexit la o emisiune TV irlandeză. El a spus despre un meci din Premier League că e ca şi cum „s-au uita la un meci olandez de fotbal,” determinându-l pe prezentator să-l întrebe dacă a votat în favoarea Brexitului. „Bineînţeles că da,” a răspund Souness.

Mijlocaş: Karl Henry „Parlamentarii noştri au responsabilitatea de a respecta rezultatul referendumului democratic din 2016,” a scris fostul jucător la Wolves and Queens Park Rangers pe Twitter. În ziua referendumului, el şi-a îndemnat fanii de pe Twitter să voteze pentru ieşirea din Uniunea Europeană. Mijlocaş: David Davis Nu este vorba despre fostul ministru care şi-a dat demisia în iulie 2018 în semn de protest faţă de planul Chequers al Theresei May, ci despre un mijlocaş care joacă pentru Birmingham City. Atacant: David James Potrivit publicaţiei Birmingham Mail, jucătorul a spus că „Ieşirea din UE le-ar oferi jucătorilor englezi şanse mai mari.” Fostul portar al echipei naţionale a Angliei şi al clubului Manchester City a jucat la un moment dat ca atacant. Atacant: Viktor Orban Prim-ministrul iliberal al Ungariei, Viktor Orban, un fanatic al fotbalului, a cerut blocului comunitar să nu pedepsească Marea Britanie din cauza Brexitului. În timpul primului său mandat de prim-ministru, Orban a jucat forbal semi-profesionist pentru echipa locală Felcsut FC.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: