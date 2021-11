Casa Regală britanică ameninţă că nu va mai colabora cu BBC din cauza unui nou documentar despre William şi Harry

Conflictul va testa probabil relaţiile deja tensionate dintre BBC şi familia regală, care au fost supuse unei presiuni fără precedent din luna mai, când corporaţia şi-a cerut scuze în numele lui Martin Bashir pentru celebrul interviu cu Prinţesa Diana.

Despre noul documentar, „The Princes and the Press“, se suspectează că va repeta afirmaţiile coautorului cărţii „Finding Freedom“, Omid Scobie, cum că Prinţul William şi personalul său ar fi lăsat să se scurgă informaţia că Prinţul Harry se lupta cu sănătatea sa mintală, în urma interviului acordat de Prinţul Harry şi Meghan în Africa. Acele afirmaţii au fost tăiate în ultimul moment din documentarul „Harry şi William: What Went Wrong?“ chiar înainte ca acel program să fie difuzat pe ITV în iulie.